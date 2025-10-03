Когда падение оборачивается победой: секрет уверенного роста Toyota и Lexus за год
Toyota и Lexus продолжают удивлять американский рынок: несмотря на отдельные неудачи отдельных моделей в сентябре, общий тренд продаж остаётся уверенно растущим. Даже падение спроса на Prius и Land Cruiser не мешает брендам демонстрировать впечатляющие результаты за девять месяцев 2024 года.
Сентябрьские колебания спроса
Продажи Toyota Prius в сентябре снизились почти на треть — с 5255 до 3813 единиц. Однако если смотреть на показатели за год, картина гораздо радужнее: спрос на гибрид вырос на 63,3%, и уже 46 777 машин нашли своих владельцев. Аналогичная ситуация с Land Cruiser: снижение в сентябре составило 29,9% по сравнению с прошлым годом, но суммарные продажи за год достигли 35 146 автомобилей против 18 296 годом ранее.
Не обошлось и без других спадов. Модель Supra потеряла 2,1% продаж, полностью обнулился объём реализации BZ, а Crown Signia сократилась на 40,8%. Тем не менее суммарные результаты Toyota впечатляют: в сентябре реализовано 158 959 автомобилей, что на 13,4% больше, чем год назад.
Lexus показывает рост за счёт внедорожников
Lexus тоже демонстрирует позитивную динамику: продано 26 789 машин, что на 19,4% выше прошлогоднего показателя. В сумме за месяц обе марки продали 185 748 автомобилей — рост на 14,2% к сентябрю прошлого года. С начала 2024 года общий объём достиг 1 865 876 единиц, что на 7,9% больше аналогичного периода прошлого года.
Интересно, что среди моделей Lexus наблюдается спад интереса к классическим легковым автомобилям — минус 3,3% за год. При этом сентябрь принес небольшой прирост. Кроссоверы и внедорожники бренда набирают популярность: продажи выросли на 12%, особенно впечатляющий рост показали модели TX и GX.
Таблица "Сравнение" ключевых моделей Toyota и Lexus за сентябрь 2024
|Модель
|Сентябрь 2024
|Сентябрь 2023
|Изменение
|Prius
|3 813
|5 255
|-27,4%
|Land Cruiser
|35 146
|18 296
|+92,2%
|Supra
|-
|-
|-2,1%
|BZ
|-
|-
|~100%↓
|Crown Signia
|-
|-
|-40,8%
|Lexus общие
|26 789
|22 431
|+19,4%
Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль Toyota или Lexus в США
-
Определите свои потребности: гибрид, внедорожник или спорткар.
-
Сравните годовые показатели продаж моделей, чтобы оценить стабильность спроса.
-
Обратите внимание на популярность кроссоверов: модели TX и GX демонстрируют высокий рост.
-
Рассчитайте общий бюджет с учётом налога и страховки.
-
Проверьте наличие комплектаций и дополнительных опций на официальных сайтах дилеров.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Покупка модели с падающим спросом → сложнее перепродать → выбирайте популярные кроссоверы и гибриды.
-
Игнорирование сезонных колебаний продаж → переплата за старые комплектации → отслеживайте скидки и акции.
-
Недооценка внедорожников → потеря комфорта на бездорожье → рассмотрите TX и GX для семейных поездок и путешествий.
А что если…
Если рынок США продолжит отдавать предпочтение кроссоверам, спрос на легковые модели Toyota и Lexus может ещё сильнее снизиться. Это приведёт к усилению конкуренции в сегменте внедорожников и гибридов.
Плюсы и минусы ключевых моделей
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Prius
|Высокая экономичность, рост годовых продаж
|Снижение сентябрьского спроса
|Land Cruiser
|Надёжность, внедорожные качества
|Сезонные колебания спроса
|TX (Lexus)
|Просторный салон, популярность
|Высокая цена
|GX (Lexus)
|Устойчивость, мощность
|Повышенный расход топлива
FAQ
Как выбрать подходящий кроссовер Toyota или Lexus?
Сравните модели по объёму багажника, расходу топлива и дополнительным опциям. Обратите внимание на рост популярности TX и GX.
Сколько стоит средний автомобиль Toyota в США в 2024 году?
Средняя цена новой модели составляет от $25 000 до $50 000, в зависимости от комплектации и опций.
Что лучше выбрать для семьи: Prius или Land Cruiser?
Для городской езды и экономии топлива — Prius, для поездок на дальние расстояния и бездорожье — Land Cruiser.
Мифы и правда
-
Миф: гибридные модели теряют популярность → Правда: Prius демонстрирует рост годового спроса на 63%.
-
Миф: внедорожники устаревают → Правда: Land Cruiser показывает почти двукратный рост годовых продаж.
-
Миф: Lexus теряет клиентов → Правда: общие продажи бренда увеличились на 19,4% в сентябре.
Интересные факты
-
Prius остаётся самым популярным гибридом на американском рынке.
-
Land Cruiser продемонстрировал рекордный рост продаж за год.
-
Модели Lexus TX и GX набирают популярность быстрее всех других кроссоверов бренда.
Исторический контекст
Toyota и Lexus стабильно укрепляют позиции в США с начала 2000-х годов, адаптируя линейку моделей под изменяющиеся запросы потребителей. Периоды падений спроса на отдельные модели компенсируются ростом кроссоверов и внедорожников, что позволяет сохранять положительную динамику.
