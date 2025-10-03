Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:10

Бензин ещё не приехал, а гибриды уже в строю: Toyota выбрала, с чего начать возрождение конвейеров

Toyota возобновила выпуск Corolla и Corolla Cross в Бразилии после месячного простоя

В Бразилии автогигант Toyota постепенно возвращает к жизни свои заводы в Индаятубе и Сорокабе. После месячного простоя на конвейер снова встанут Corolla и Corolla Cross, но в первую очередь — гибридные модификации. Для их сборки компания использует импортные силовые агрегаты и детали, что позволяет возобновить выпуск без значительных задержек. Такой шаг даст возможность компенсировать потери от вынужденной остановки, продолжавшейся с конца сентября по конец октября.

С января 2026 года в производство добавятся и бензиновые версии моделей — как для бразильского рынка, так и на экспорт. Одновременно на линии вернётся Yaris в кузове хэтчбек, который поставляется в другие страны. К привычным объёмам работы заводы планируют выйти к февралю, но с запуском Yaris Cross ситуация пока остаётся неопределённой: презентацию отложили, новая дата не названа, однако релиз ожидается в течение 2025 года.

Сравнение моделей

Модель Двигатели Особенности
Corolla Hybrid Гибридная система, eCVT Может двигаться на электротяге без ДВС
Corolla бензиновая Бензиновый мотор (с 2026 г.) Вернётся для внутреннего и экспортного рынков
Yaris хэтчбек 1,5 л бензиновый Производится для экспорта
Yaris Cross 1,5 л бензиновый / гибрид Конкурент Chevrolet Tracker, Peugeot 2008, VW T-Cross

Советы шаг за шагом: как выбрать Toyota в Бразилии

  1. Определитесь с назначением: Corolla Hybrid — для экономии топлива и экологичности, бензиновая версия — для классики и простоты обслуживания.

  2. Если нужен городской компакт — рассмотрите Yaris хэтчбек.

  3. Для любителей кроссоверов стоит дождаться выхода Yaris Cross: он предложит гибридную установку и увеличенный дорожный просвет.

  4. Учитывайте стоимость владения: гибриды дешевле в эксплуатации, но выше по цене при покупке.

  5. Сравните доступность запчастей и сервисных центров: для Corolla в Бразилии их больше всего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка бензиновой версии до 2026 года.

  • Последствие: задержка поставки и ограниченный выбор комплектаций.

  • Альтернатива: выбрать гибридный Corolla или подождать расширения модельного ряда.

  • Ошибка: ставка на Yaris Cross до официального старта продаж.

  • Последствие: неопределённые сроки и возможная переплата у дилеров.

  • Альтернатива: рассмотреть конкурентов — Chevrolet Tracker или VW T-Cross.

А что если…

А что если Toyota решит ускорить выпуск Yaris Cross? Тогда рынок кроссоверов в Бразилии может измениться: при цене ниже 200 тысяч реалов гибридный вариант станет одним из самых доступных в сегменте "зелёных" SUV.

Плюсы и минусы гибридных Toyota

Плюсы Минусы
Экономия топлива Более высокая цена при покупке
Возможность езды на электротяге Ограниченный выбор комплектаций
Долговечность силовых агрегатов Дефицит некоторых деталей
Экологичность Более сложное обслуживание

FAQ

Как выбрать между Corolla Hybrid и бензиновой версией?
Если важна экономия топлива и экология — гибрид. Если хотите дешевле на старте и проще в ремонте — бензиновая версия (с 2026 года).

Сколько стоит Corolla Hybrid в Бразилии?
Цены начинаются примерно от 180 тысяч реалов, в зависимости от комплектации.

Что лучше: Yaris Cross или Volkswagen T-Cross?
Выбор зависит от приоритетов: T-Cross уже доступен и имеет проверенную репутацию, а Yaris Cross обещает гибридную установку и более низкий расход топлива.

Мифы и правда

  • Миф: гибриды требуют постоянной подзарядки.
    Правда: Corolla и Yaris Cross используют самозаряжающуюся систему — батарея восполняется при торможении и работе двигателя.

  • Миф: гибрид дороже в обслуживании.
    Правда: ТО у дилеров сравнимо с бензиновыми версиями, а экономия на топливе компенсирует вложения.

3 факта о Toyota в Бразилии

  1. Завод в Индаятубе работает с 1998 года и выпускает Corolla для всего региона.

  2. Сорокаба специализируется на компактных моделях, включая Yaris.

  3. Бразилия — второй рынок в Латинской Америке по объёму продаж Toyota после Мексики.

Исторический контекст

  • 1960-е: Toyota выходит на рынок Южной Америки.

  • 1998 год: открытие завода в Индаятубе.

  • 2012 год: старт сборки Yaris в Сорокабе.

  • 2025 год: ожидаемая премьера Yaris Cross.

