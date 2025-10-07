Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:24

Toyota развязала войну гибридам: почему MHEV объявили подделкой

Представитель Toyota в Австралии назвал MHEV вспомогательными системами, а не гибридами

Автомобильная индустрия всё чаще прибегает к громким терминам, чтобы привлечь внимание покупателей. Одним из таких примеров стали так называемые "полугибридные" автомобили — MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Хотя эти системы действительно используют электричество, японский автогигант Toyota считает, что называть их гибридами некорректно. Именно это заявление вызвало широкий резонанс среди автопроизводителей и экспертов по всему миру.

Почему Toyota выступила против

Компания с многолетней историей в развитии гибридных технологий решила поставить всё на свои места. Поводом стало заявление Шона Хэнли, руководителя отдела продаж и маркетинга Toyota в Австралии, которое он сделал в интервью Carscoops.

"Теперь мне нужно постараться, чтобы люди это поняли", — сказал руководитель.

По словам Хэнли, потребители запутались из-за маркетинга, в котором все электрические или частично электрические системы называют "гибридами". Но Toyota намерена восстановить чёткие границы.

"Toyota чётко объяснит, что представляет собой эффективный гибрид, что представляет собой производительный гибрид и что представляет собой система MHEV. По нашему мнению, система MHEV не является гибридом. И я думаю, что бренды обязаны чётко это заявить", — добавил Шон Хэнли.

Как работает MHEV и чем он отличается от классического гибрида

Полугибридные автомобили оснащены небольшим электродвигателем, который заменяет стартер и генератор. Он помогает двигателю внутреннего сгорания — например, при трогании с места или ускорении. Но ключевое отличие в том, что этот электромотор не может самостоятельно вращать колёса.

То есть в отличие от полноценных гибридов, таких как Toyota Prius или Corolla Hybrid, автомобиль с системой MHEV не способен двигаться только на электротяге. Это просто усовершенствованный вариант стандартного двигателя, позволяющий сэкономить топливо на несколько процентов.

Настоящий гибрид, по техническому определению, имеет два независимых источника энергии — бензиновый и электрический мотор. Каждый из них может приводить автомобиль в движение отдельно, а также работать совместно для повышения эффективности.

Хэнли прямо уточнил:

"Покупая Toyota MHEV, вы не покупаете гибрид. Это вообще не гибриды", — заявил он.

Как к этому относятся другие бренды

Интересно, что в самой Toyota тоже есть модели с технологией MHEV, например Hilux и Land Cruiser Prado. Но компания честно сообщает: эти автомобили не гибриды, а лишь оснащены вспомогательной электросистемой.

В Бразилии же ситуация иная. Там сразу четыре автопроизводителя — Fiat, Kia, Chery (CAOA) и Peugeot — активно продвигают MHEV под названием Hybrid. Они используют этот термин в рекламе и даже ставят логотип "Hybrid" на кузов машин. Такая стратегия позволяет повысить привлекательность моделей, ведь слово "гибрид" ассоциируется у покупателей с экологичностью и технологичностью.

С другой стороны, европейские бренды вроде BMW, Audi и Mercedes-Benz тоже продают MHEV-версии своих автомобилей, но не используют термин "гибрид" в маркетинге, предпочитая честно называть их "мягкими гибридами".

Таблица "Сравнение": MHEV vs HEV

Параметр MHEV (полугибрид) HEV (настоящий гибрид)
Электродвигатель Малый, поддерживающий Полноценный, способный двигать авто
Движение на электричестве Нет Да, на коротких дистанциях
Экономия топлива Умеренная (3-10%) Существенная (до 40%)
Стоимость производства Ниже Выше
Примеры моделей Fiat Fastback, Kia Sportage MHEV Toyota Prius, Corolla Hybrid

Как не ошибиться при покупке

Чтобы не попасть в ловушку громких названий, стоит внимательно изучать характеристики модели. Производители обычно указывают тип гибридной системы — MHEV, HEV или PHEV (Plug-in Hybrid). Различать их просто:

  1. MHEV - помогает двигателю, но не движет машину сам.

  2. HEV - может ехать на электротяге, но без подзарядки.

  3. PHEV - заряжается от сети и может проехать десятки километров без бензина.

Если на автомобиле нет розетки для зарядки, а в описании указано MHEV, перед вами — полугибрид.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать MHEV полноценным гибридом.

  • Последствие: ожидания экономии и экологичности не оправдаются.

  • Альтернатива: выбрать HEV или PHEV — например, Toyota Corolla Hybrid или Kia Niro PHEV.

А что если полугибрид — это всё, что нужно?

Для некоторых водителей MHEV действительно подходит. Если вы много ездите по трассе и редко сталкиваетесь с пробками, экономия топлива от мягкого гибрида может быть достаточной. К тому же стоимость таких автомобилей обычно ниже, чем у HEV и PHEV. Они также не требуют подзарядки и практически не усложняют обслуживание.

Таблица "Плюсы и минусы" MHEV

Плюсы Минусы
Более доступная цена Не может ехать на электричестве
Простота конструкции Минимальная экономия топлива
Улучшенные выбросы CO2 Часто вводит потребителей в заблуждение
Не требует подзарядки Не подходит для городских условий с пробками

FAQ

Что значит обозначение MHEV?
Это сокращение от Mild Hybrid Electric Vehicle — мягкий гибрид, где электродвигатель только помогает бензиновому мотору.

Почему Toyota против MHEV-гибридов?
Потому что такие системы не соответствуют техническому определению гибрида и вводят покупателей в заблуждение.

Можно ли считать MHEV экологичным?
Да, но в меньшей степени, чем полноценные гибриды. Они снижают выбросы, но не могут работать только на электричестве.

Какие модели Toyota имеют MHEV?
Hilux и Land Cruiser Prado. Важно помнить: несмотря на обозначение, это не гибриды в привычном смысле.

Мифы и правда

Миф: Любая машина с электромотором — гибрид.
Правда: Только та, где электродвигатель может самостоятельно вращать колёса.

Миф: MHEV экономит столько же топлива, сколько HEV.
Правда: Экономия мягкого гибрида ограничена 10%, тогда как HEV достигают 40%.

Миф: MHEV проще и надёжнее гибрида.
Правда: Надёжность зависит от конкретной модели и обслуживания, но преимуществ по этому параметру у MHEV нет.

3 интересных факта

  • Toyota первой в мире запустила массовое производство гибридов — с модели Prius в 1997 году.
  • В Европе термин "MHEV" обязателен в сертификации, чтобы отличать такие автомобили от HEV.
  • В 2024 году более 30% автомобилей в продаже имели электрическую составляющую — от MHEV до EV.

Исторический контекст

Путь к гибридным технологиям начался задолго до электромобилей. В 1901 году Фердинанд Порше создал первый в мире гибридный автомобиль Lohner-Porsche Mixte Hybrid. Но массовое распространение такие технологии получили лишь в XXI веке, когда мир столкнулся с энергетическим кризисом и экологическими вызовами.

