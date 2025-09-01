Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:07

Дешевле, чем итальянец: японский Toyota Hiace бросил вызов Fiat Ducato

Новый Toyota Hiace 2025 оказался дешевле Fiat Ducato в Бразилии

Toyota объявила о выходе Hiace 2025 на бразильский рынок, и новинка сразу вызвала интерес у покупателей. Причина проста: модель оказалась заметно доступнее, чем её главный конкурент — Fiat Ducato. Для местного сегмента лёгких коммерческих автомобилей это событие стало одним из самых обсуждаемых в начале осени.

Долгожданный дебют

Hiace — настоящая легенда среди коммерческих машин. За более чем полвека существования он разошёлся по миру тиражом свыше 6 миллионов единиц и зарекомендовал себя как надёжный, практичный и неприхотливый транспорт. В Бразилии автомобиль впервые официально появился лишь сейчас, хотя ожидания у рынка были высокими.

Первые покупатели смогут приобрести версию микроавтобуса DX AT на 15+1 мест. Стоимость составит 364 990 реалов, что эквивалентно примерно 5,41 млн рублей. Для сравнения, Fiat Ducato в базовой версии обойдётся примерно в 375 990 реалов (около 5,58 млн рублей). Разница заметная, особенно если учесть богатое оснащение японской модели.

Новые модификации

Toyota не ограничится пассажирской версией. Уже в ноябре в продаже появятся фургоны и специализированные рефрижераторы. А в начале 2026 года планируется выпуск версии скорой помощи — для этого предстоит пройти дополнительную сертификацию. Таким образом, Hiace закроет сразу несколько ниш: от перевозки людей до решения задач малого и среднего бизнеса.

Проверенная техника

В основе Hiace лежат агрегаты от популярного пикапа Hilux. Под капотом установлен турбодизель 2.8 на 174 л. с., который работает в паре с шестиступенчатым "автоматом". Привод — задний, что позволяет уверенно разгоняться даже при полной загрузке.

Подвеска тоже подобрана с учётом коммерческого использования: спереди установлены стойки McPherson, сзади — пружинная балка. Все колёса оснащены дисковыми тормозами. Средний расход топлива по данным бразильского агентства Inmetro составляет 8,5 км/л в городе и 9,8 км/л на трассе, что делает модель экономичной для своего класса.

Габариты и возможности

Габариты Hiace внушительные, но при этом практичные: длина — почти 6 метров, ширина — чуть меньше 2 м, а высота 2,28 м позволяет без проблем въезжать в большинство городских парковок и подземных гаражей. Колёсная база — 3860 мм.

Снаряжённая масса автомобиля составляет 2640 кг, полезная нагрузка достигает 1180 кг, а максимальная масса — 3820 кг. Такой запас прочности делает Hiace привлекательным для тех, кто планирует использовать его в качестве рабочего инструмента.

Оснащение и сервис

В стандартной комплектации модель получает 16-дюймовые стальные диски и шины 235/65R16C. Toyota предусмотрела для клиентов расширенную гарантию: 5 лет или 200 тыс. км пробега. Кроме того, действует программа Toyota 10, которая продлевает гарантию до 10 лет.

Для покупателей предусмотрены первые три бесплатных техобслуживания, а стоимость последующих ревизий фиксирована минимум до шестого ТО. По заверению компании, 97% оригинальных запчастей уже доступны в дилерской сети Бразилии, так что владельцам не придётся ждать неделями.

