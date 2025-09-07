Toyota Supra больше не та: новая версия ломает традиции ради гонок
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Разбираем, какие налоговые льготы доступны пенсионерам на транспорт в 2025 году, как их оформить и в каких регионах всё ещё придётся платить.Читать полностью » сегодня в 9:40
Найти достойную иномарку дешевле полумиллиона в России непросто. Но есть модель, которая даже с возрастом остаётся надёжным вариантом.Читать полностью » сегодня в 9:27
В Афинах светофор "сломался" и одновременно показал красный и зелёный свет. Водителям пришлось полагаться на опыт и знание правил, чтобы не нарушить закон.Читать полностью » сегодня в 8:35
С 1 сентября в России дальтонизм включён в список противопоказаний к вождению. Эксперты объяснили, чем опасна цветовая слепота на дороге.Читать полностью » сегодня в 8:27
Новое исследование выявило десятку самых надёжных гибридных авто: Toyota удерживает лидерство, а владельцы других брендов несут большие расходы.Читать полностью » сегодня в 7:31
Эксперты уверены: любые попытки ограничить использование праворульных авто на Дальнем Востоке приведут к кризису. Но почему эти машины стали незаменимыми?Читать полностью » сегодня в 7:26
FIAT возвращает Grande Panda с бензиновым двигателем, чтобы конкурировать с Dacia Sandero. Простота, стиль и доступность — ключевые акценты новинки.Читать полностью » сегодня в 6:26
Roewe M7 DMH стал первой серийной моделью Йозефа Кабаня в Китае: почти пятиметровый гибрид с европейским почерком и доступной ценой.Читать полностью »