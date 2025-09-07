Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Toyota GR Supra
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:15

Toyota Supra больше не та: новая версия ломает традиции ради гонок

Toyota GR Supra получила двигатель V8 от Lexus для участия в серии Supercars

Toyota решила удивить поклонников спортивных машин и гоночных серий, представив необычную версию Supra, которая встала в один ряд с культовыми соперниками. На этот раз инженеры отказались от привычных рядных "шестёрок" и установили в купе V8, сделав автомобиль максимально приближенным к требованиям австралийского чемпионата Supercars.

Supra с характером V8

История Supra всегда была связана с мощными рядными моторами, которые стали визитной карточкой модели. Однако для гоночной версии GR Supra A90 японцы пошли на радикальный шаг и взяли двигатель от другой линейки. Под капотом купе оказался 5,2-литровый V8 2UR-GSE, ранее известный по Lexus LC 500 и RC F. Этот мотор специально доработали для гонок: увеличили рабочий объём и адаптировали под строгие регламенты серии.

Такой подход позволил Supra выйти на новый уровень мощности и надёжности. В чемпионате она будет противостоять Chevrolet Camaro и Ford Mustang — двум постоянным участникам Supercars, уже зарекомендовавшим себя на трассах Австралии.

Подготовка к чемпионату

На сезон следующего года заявлены шесть автомобилей Supra. Две машины выставит команда Walkinshaw Andretti United, ещё четыре окажутся под управлением коллектива Brad Jones Racing. Для Toyota участие в столь престижной серии — не просто спортивный эксперимент, а возможность закрепить бренд в числе лидеров гонок с многолетней историей.

Публичное появление обновлённого купе состоится на знаменитой гонке Bathurst 1000. Именно там зрители впервые увидят Supra с новым мотором и серьёзным пакетом аэродинамических доработок.

Новый облик легенды

Чтобы превратить дорожное купе в полноценный гоночный болид, инженеры значительно переработали экстерьер. В облике Supra можно заметить отсылки к концепту FT-1, который когда-то вдохновил дизайнеров при создании нынешнего поколения. Автомобиль получил массивное антикрыло, увеличенный задний диффузор и облегчённые колёсные диски с центральной гайкой. Всё это не только подчёркивает спортивный образ, но и напрямую влияет на управляемость и прижимную силу.

Несмотря на обилие изменений, многие элементы кузова остались узнаваемыми, что позволяет легко сопоставить гоночную Supra с её гражданской версией. Такой баланс между традицией и модернизацией делает модель особенно привлекательной для фанатов марки.

