© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:11

Toyota меняет правила: первый электрозавод в Европе окажется в Чехии

Toyota начнет производство электромобилей в Чехии в 2026 году

Toyota готовится к новому этапу своей истории — японский концерн впервые запустит производство полностью электрических автомобилей на территории Европы. Для компании, которая десятилетиями ассоциировалась с гибридными технологиями, этот шаг можно назвать переломным.

Почему именно Чехия

Базой для будущего производства выбран завод Toyota в чешском городе Колин. Именно здесь уже работает предприятие, где выпускаются компактные модели для европейского рынка. Теперь же завод ждёт масштабная модернизация: потребуется расширение площадей, закупка нового оборудования и адаптация конвейеров под выпуск электромобилей.

На сегодняшний день компания производит электрические модели только в Японии и Китае. В планах японцев также наладить выпуск в США, Таиланде и Аргентине, но именно европейский проект станет первым опытом вывода полностью электрического производства за пределы Азии.

Инвестиции и поддержка государства

Реализация инициативы потребует серьёзных вложений. Общий объём инвестиций составит около 680 миллионов евро. Из них примерно 64 миллиона выделит правительство Чехии в рамках программы поддержки автомобильной промышленности.

Чешские власти рассматривают проект как стратегический: автопром формирует около 10% национального ВВП и обеспечивает рабочие места для сотен тысяч человек. Поэтому запуск нового направления, связанного с электромобилями, важен не только для Toyota, но и для всей экономики страны.

"Автомобильная промышленность играет ключевую роль в экономике страны — формирует около 10% ВВП", — подчеркнул премьер-министр Чехии Петр Фиала.

