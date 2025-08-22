Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:43

Toyota Crown 2025 показала характер на дороге — до Lexus рукой подать

В Чехии представили Toyota Crown 2025 — модель недоступна официально в Европе

В Чехии дебютировала одна из самых ожидаемых новинок японского автопрома — Toyota Crown 2025 года. Этот автомобиль уже успел наделать шума в мире благодаря необычному сочетанию: динамика премиальных Lexus, свежий дизайн, богатый интерьер и стоимость на уровне привычной Camry.

Первая встреча в Европе

Официально Toyota Crown не поставляется на европейский рынок, но благодаря инициативе Lexuspa модель всё же добралась сюда. Для местных автолюбителей это редкая возможность прикоснуться к автомобилю, который в Европе остаётся экзотикой.

Версии и технологии

Особый интерес вызывает топовая модификация Hybrid MAX. Она сочетает в себе высокий уровень мощности с полным приводом и расширенными системами помощи водителю. В стандартной версии предлагается гибрид 4x4, который делает Crown универсальным и комфортным для ежедневного использования.

Технологическая оснащённость автомобиля также заслуживает внимания. Здесь есть полностью переключаемые ассистенты, современные мультимедийные решения и продуманные до мелочей элементы комфорта.

Интерьер и впечатления от вождения

Салон Crown встречает сочетанием простора, премиальных материалов и функциональности. Это не просто Toyota с элементами роскоши — автомобиль ощущается как отдельный класс, уверенно конкурирующий с премиальными марками.

За рулём Crown в стандартной гибридной версии водитель получает спокойное, но уверенное поведение на дороге. А вот Hybrid MAX раскрывает характер модели по-настоящему — динамика и отзывчивость здесь ближе к Lexus, чем к привычным Toyota.

Многое ещё впереди

Компания Lexuspa отмечает, что Crown — лишь одна из интересных моделей, доступных европейским покупателям. В числе них есть и другие уникальные автомобили Toyota и Lexus, которые официально недоступны в Европе.

Toyota Crown 2025 обещает стать настоящей находкой для тех, кто ищет баланс между премиум-классом и доступностью.

