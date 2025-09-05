Самый дешёвый гибрид Toyota в истории: как Corolla сместила Altis
Toyota сделала смелый шаг, представив новую версию Corolla GLi Hybrid 2026, которая пришла на смену более доступной Altis. Теперь именно эта модель считается самым дешёвым гибридом бренда: стартовая цена в Бразилии составляет 189 тысяч реалов, что эквивалентно примерно 2,8 миллиона рублей. Для местного рынка это предложение выглядит особенно привлекательным, ведь конкуренция среди электрифицированных седанов здесь только набирает обороты.
Экономичность и экологичность
Главная особенность Corolla GLi Hybrid — это её экономичность. По данным национального института Inmetro, автомобиль способен преодолевать до 17,5 км на одном литре топлива в городском цикле и около 15,2 км на трассе. Важно, что при использовании этанола выбросы CO₂ сокращаются почти на 70%, что делает модель интересной не только для корпоративных клиентов и таксопарков, но и для частных покупателей, заботящихся об экологии.
Под капотом установлена гибридная силовая установка, включающая 1,8-литровый бензиновый двигатель с технологией VVT-i, работающий по циклу Аткинсона, и два электромотора мощностью по 72 л. с. Совокупно система выдаёт 122 л. с., а за передачу крутящего момента отвечает планетарная трансмиссия. Благодаря такой схеме Corolla демонстрирует плавность хода и дополнительную экономию топлива.
Оборудование и комфорт
Toyota традиционно уделяет внимание безопасности, и новая версия Corolla не стала исключением. Уже в базовой комплектации седан оснащается семью подушками безопасности. Дополняют список двухзонный климат-контроль с отдельными дефлекторами для заднего ряда, система бесключевого доступа, а также камера заднего вида и датчики парковки по периметру автомобиля.
Мультимедиа Toyota Play 2.0 с 10-дюймовым экраном поддерживает Android Auto и Apple CarPlay в беспроводном режиме. Водитель получает доступ к привычным сервисам без лишних кабелей, что делает поездки удобнее. Сиденья отделаны комбинированными материалами, а в стандартном наборе идут 16-дюймовые лёгкосплавные диски.
Системы безопасности
Отдельного внимания заслуживает комплекс Toyota Safety Sense. Он включает функции автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и адаптивного круиз-контроля с возможностью полной остановки и последующего старта. Такие технологии уже стали стандартом для многих премиальных моделей, но в случае Corolla GLi Hybrid они предлагаются в базовом оснащении.
Гарантия и обслуживание
Особое место в стратегии Toyota занимает программа "Toyota 10". Она предусматривает расширенную гарантию сроком до 10 лет или 200 тысяч километров пробега при условии обслуживания у официальных дилеров. В пакет входит не только гибридная система, но и двигатель с электроникой. Такой подход подчёркивает уверенность компании в надёжности своей техники и позволяет владельцам не беспокоиться о крупных тратах в первые годы эксплуатации.
