Городской кроссовер получил спортивный характер — чем удивит Corolla Cross 2025

Как заставить автомобильный рынок оживиться? Toyota решила ответить на этот вопрос, представив обновлённый кроссовер Corolla Cross 2025, который уже можно заказать в Европе. Цена стартует с 36 990 евро — это около 3,44 млн рублей по текущему курсу. Главное новшество — появление спортивной модификации GR Sport, которая обещает добавить драйва привычному городскому кроссоверу.

Обновлённый облик и комфортный салон

Внешние изменения не радикальны, но достаточно, чтобы модель выглядела свежее: чуть переработанные линии кузова, новые акценты в дизайне. В салоне изменения заметнее: центральная консоль получила новую форму, появился сдвижной подлокотник и отдельный отсек для смартфона.

Даже в базовой комплектации Comfort Toyota щедро оснащает модель: цифровая приборная панель, современная мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев сидений и целый набор электронных помощников. Такой набор оборудования позволяет Corolla Cross уверенно конкурировать с другими кроссоверами в своём ценовом сегменте.

Моторы и приводы

Под капотом — проверенные гибридные установки. Первый вариант — 1,8-литровый бензиновый двигатель с суммарной мощностью 140 л. с., второй — 2,0-литровый агрегат на 180 л. с. Покупатели могут выбрать передний или полный привод. Причём полноприводная версия оснащена специальным режимом для лучшего сцепления на скользких дорогах.

Оба варианта работают с электронно-управляемым бесступенчатым вариатором, который инженеры настроили так, чтобы сохранить баланс между плавностью хода и экономичностью.

Спорт под знаком GR

Модификация GR Sport — это не только шильдик на кузове. Здесь перенастроенная подвеска, улучшенная рулевая система и крупные колёсные диски. В интерьере — особые материалы отделки, оригинальные текстуры и фирменные логотипы.

Цена спортивной версии стартует примерно с 4,05 млн рублей в пересчёте. Такой вариант явно придётся по вкусу тем, кто хочет сочетания комфорта и более ярких впечатлений от вождения.