Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:31

Городской кроссовер получил спортивный характер — чем удивит Corolla Cross 2025

Toyota представила обновлённый Corolla Cross 2025

Как заставить автомобильный рынок оживиться? Toyota решила ответить на этот вопрос, представив обновлённый кроссовер Corolla Cross 2025, который уже можно заказать в Европе. Цена стартует с 36 990 евро — это около 3,44 млн рублей по текущему курсу. Главное новшество — появление спортивной модификации GR Sport, которая обещает добавить драйва привычному городскому кроссоверу.

Обновлённый облик и комфортный салон

Внешние изменения не радикальны, но достаточно, чтобы модель выглядела свежее: чуть переработанные линии кузова, новые акценты в дизайне. В салоне изменения заметнее: центральная консоль получила новую форму, появился сдвижной подлокотник и отдельный отсек для смартфона.

Даже в базовой комплектации Comfort Toyota щедро оснащает модель: цифровая приборная панель, современная мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев сидений и целый набор электронных помощников. Такой набор оборудования позволяет Corolla Cross уверенно конкурировать с другими кроссоверами в своём ценовом сегменте.

Моторы и приводы

Под капотом — проверенные гибридные установки. Первый вариант — 1,8-литровый бензиновый двигатель с суммарной мощностью 140 л. с., второй — 2,0-литровый агрегат на 180 л. с. Покупатели могут выбрать передний или полный привод. Причём полноприводная версия оснащена специальным режимом для лучшего сцепления на скользких дорогах.

Оба варианта работают с электронно-управляемым бесступенчатым вариатором, который инженеры настроили так, чтобы сохранить баланс между плавностью хода и экономичностью.

Спорт под знаком GR

Модификация GR Sport — это не только шильдик на кузове. Здесь перенастроенная подвеска, улучшенная рулевая система и крупные колёсные диски. В интерьере — особые материалы отделки, оригинальные текстуры и фирменные логотипы.

Цена спортивной версии стартует примерно с 4,05 млн рублей в пересчёте. Такой вариант явно придётся по вкусу тем, кто хочет сочетания комфорта и более ярких впечатлений от вождения.

