Toyota Corolla
Toyota Corolla
© flickr.com by Greg Gjerdingen from Willmar, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Toyota сделала ставку на гибрид — Corolla 2025 изменила правила игры

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota

Toyota снова привлекает внимание поклонников седанов — Corolla 2025 выходит на рынок с гибридной установкой, премиальными функциями и фирменным качеством бренда. Этот автомобиль стал ещё более экономичным, сохранив главное, за что его ценят уже десятилетиями: надёжность и универсальность.

Что делает Corolla 2025 особенной

Модель сочетает в себе сразу несколько сильных сторон:

  • элегантный дизайн с панорамным люком и выразительной оптикой;
  • гибридный двигатель с расходом топлива до 35 км/л;
  • мягкая и тихая езда в городе и на трассе;
  • расширенный пакет систем безопасности ADAS;
  • комфортный салон с вентилируемыми сиденьями и подсветкой;
  • доступное владение — EMI от 12 300 рупий в месяц.

Эти характеристики делают Corolla 2025 интересной как для деловых поездок, так и для дальних путешествий.

Дизайн и атмосфера в салоне

Корпус автомобиля получил широкие, уверенные линии и выразительную решётку радиатора, дополненную светодиодной оптикой. Хромированные элементы и аэродинамические изгибы подчёркивают стиль, а задние фонари со спойлером завершают образ.

Интерьер ориентирован на комфорт: мягкие материалы, искусственная кожа, минималистичная приборная панель. Панорамный люк и фоновая подсветка создают ощущение уюта и современности.

Экономичность и динамика

Главное достоинство Corolla 2025 — расход топлива. Гибридная система умело переключает работу бензинового и электрического моторов, позволяя экономить на каждой поездке. 35 км/л — показатель, который выводит модель в лидеры по эффективности среди седанов своего класса.

На трассе автомобиль остаётся стабильным, а в городе радует быстрым откликом. Подвеска сглаживает неровности, а шумоизоляция делает поездку по-настоящему комфортной.

Безопасность и технологии

Toyota традиционно делает ставку на безопасность. В базовой версии предусмотрены ABS с EBD, подушки безопасности, система помощи при старте на подъёме. В более дорогих комплектациях доступны:

  • адаптивный круиз-контроль,
  • удержание в полосе,
  • контроль слепых зон,
  • автоматическое экстренное торможение.

Среди удобств — крупный мультимедийный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль и аудиосистема высокого класса.

Гибкость в финансировании

Чтобы сделать премиальный седан более доступным, Toyota предлагает выгодные планы EMI. Ежемесячные платежи от 12 300 рупий позволяют безболезненно вписать автомобиль в семейный или личный бюджет.

