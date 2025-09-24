Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota
Toyota
© commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:48

Toyota учится управлять не машинами, а людьми: приложение решает, когда вам ставить авто на зарядку

Toyota Research Institute тестирует приложение ChargeMinder для оптимизации зарядки электромобилей

Сегодня автопроизводители уже не ограничиваются выпуском машин. Они ищут способы влиять на то, как владельцы эксплуатируют автомобили, чтобы повысить эффективность и сократить углеродный след. Яркий пример — инициатива Института исследований Toyota (TRI). Этот научный центр, расположенный на обоих побережьях США, изучает не только робототехнику и новые материалы, но и поведение людей.

Сейчас TRI тестирует приложение ChargeMinder, призванное изменить привычки владельцев гибридов и электрокаров. На первый взгляд, это обычный напоминатель о зарядке. Но на деле — сложный инструмент, который использует данные о стиле вождения, маршрутах и привычках, чтобы подсказывать наиболее выгодное время для подключения к сети.

Как работает ChargeMinder

Приложение собирает информацию о поездках и взаимодействии пользователя с автомобилем. На основе этих данных оно формирует персональные рекомендации: когда лучше заряжать батарею, чтобы снизить нагрузку на сеть и уменьшить расходы.

Toyota утверждает, что данные обезличены. При этом компания не скрывает: цель проекта — использовать науку о поведении, чтобы максимально раскрыть потенциал "зелёных" технологий.

Почему это важно

Зарядка в часы пик обходится дороже и создаёт нагрузку на энергосистему. Если же сместить процесс на ночное время или выбрать периоды низкого потребления, это снижает углеродный след и уменьшает расходы владельца. Проблема в том, что многие автовладельцы забывают или просто не задумываются о таких деталях.

"Поведенческая наука может открыть путь к большему снижению углеродных выбросов от электромобилей", — заявили в Институте исследований Toyota.

Именно на решение этой задачи и нацелен ChargeMinder.

Сравнение: обычный будильник и ChargeMinder

Инструмент Как работает Минусы Преимущества
Телефонный будильник Напоминает в заданное время Не учитывает тарифы, стиль вождения и уровень батареи Простота
ChargeMinder Анализирует маршруты, телеметрию и поведение Требует передачи данных Персональные рекомендации, экономия и снижение выбросов

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Установите приложение на смартфон и подключите его к вашему электромобилю или PHEV.

  2. Разрешите доступ к данным поездок и зарядки.

  3. Настройте уведомления: время напоминаний, приоритет экономии или экологичности.

  4. Следуйте подсказкам: подключайте авто в рекомендованные периоды.

  5. Анализируйте статистику — приложение покажет, сколько удалось сэкономить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать уведомления.

  • Последствие: рост счетов за электричество.

  • Альтернатива: установить автоподключение по таймеру.

  • Ошибка: заряжать только "по привычке", вечером после работы.

  • Последствие: использование дорогого тарифа и нагрузка на сеть.

  • Альтернатива: сместить зарядку на ночь или раннее утро.

  • Ошибка: не обновлять приложение.

  • Последствие: устаревшие данные и неточные рекомендации.

  • Альтернатива: включить автообновления.

А что если…

А что если подобные технологии будут встроены во все новые автомобили? Тогда поведение миллионов водителей можно будет менять централизованно, снижая пиковую нагрузку на электросети. С другой стороны, это поднимает вопросы о приватности и контроле: готовы ли люди делиться своими привычками ради экономии и экологии?

Плюсы и минусы ChargeMinder

Плюсы Минусы
Экономия на тарифах Требует доступа к личным данным
Снижение нагрузки на сеть Работает только при дисциплинированном использовании
Экологический эффект Не решает вопроса общей нехватки зарядных станций
Персонализированные рекомендации Привязанность к экосистеме Toyota

FAQ

Что отличает ChargeMinder от обычного напоминателя?
Он анализирует ваши маршруты, поведение и данные о сети, чтобы подобрать оптимальное время зарядки.

Можно ли использовать приложение с любым электрокаром?
Пока система тестируется в экосистеме Toyota, но в будущем возможна интеграция с другими брендами.

Сколько можно сэкономить?
По предварительным оценкам, до 10-20% расходов на электроэнергию в год при соблюдении рекомендаций.

Мифы и правда

  • Миф: "Приложение обязательно повышает стоимость страховки".
    Правда: Toyota заявляет, что данные не используются для тарифов.

  • Миф: "ChargeMinder сам управляет зарядкой".
    Правда: приложение только напоминает и советует, решение остаётся за водителем.

  • Миф: "Система бесполезна для PHEV".
    Правда: наоборот, именно владельцы гибридов часто забывают подключать авто, и им это особенно полезно.

3 интересных факта

• Институт исследований Toyota изучает не только транспорт, но и социальные аспекты использования технологий.
• Подобные проекты относятся к "геймификации" — вовлечению через психологические приёмы.
• Оптимизация зарядки может помочь и электросетям, сглаживая пики потребления.

Исторический контекст

  • В начале 2000-х производители электромобилей делали ставку на инфраструктуру, а не на поведение владельцев.

  • С ростом числа EV в 2010–2020-е стало ясно: привычки пользователей влияют на эффективность не меньше, чем технологии.

  • Сегодня автопроизводители всё чаще используют приложения и данные, чтобы управлять не только машинами, но и поведением водителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Reuters: Panasonic готовит аккумулятор без анода для Tesla и других марок сегодня в 9:06

Tesla готовит реванш против Китая: новая батарея меняет правила игры

Panasonic готовит революционную батарею для Tesla: новые технологии обещают увеличить пробег электромобилей и изменить рынок в ближайшие годы.

Читать полностью » Представитель Citroen заявил, что новый 2CV будет стоить около 15 тыс. евро сегодня в 8:46

Легенда возвращается: Citroen готовит новое рождение культового автомобиля

Легендарный Citroen 2CV может вернуться в 2026 году в виде современного микрогибрида. Но станет ли он массовым автомобилем или нишевым ретро-проектом?

Читать полностью » Водитель Tesla Model Y в США полностью доверился автопилоту и влетел в стальной пандус сегодня в 8:22

Железный зверь споткнулся о ржавый капкан: тест автопилота Tesla закончился провалом

Tesla Model Y с Full Self-Driving врезалась в пандус уже через 60 миль после старта. Что это значит для будущего автономного вождения?

Читать полностью » BMW: X5 нового поколения получит пять вариантов силовых установок в 2028 году сегодня в 7:26

BMW готовит X5, который перепишет историю марки: сразу пять версий в одном кузове

BMW готовит революцию в линейке X5: к 2028 году кроссовер предложит пять силовых решений, включая долгожданный водородный вариант.

Читать полностью » Автомеханик предупредил о вреде парковки с вывернутыми колесами сегодня в 7:15

Прямой руль — прямой расчёт: секрет спокойной парковки без поломок и конфликтов

Многие водители оставляют авто с повернутыми колесами, думая, что это безопаснее. Но на самом деле привычка может стоить дорого.

Читать полностью » S&P Global: лояльность к Tesla во II квартале 2025 года снизилась до 58,1% сегодня в 6:26

Лояльность к Tesla падает: владельцы массово пересаживаются на конкурентов

Tesla впервые уступает Ford по уровню лояльности в США. Всё больше водителей уходят к конкурентам, а некоторые неожиданно возвращаются к дизелю.

Читать полностью » Инспектор ГАИ: неисправные дворники делают езду под дождём крайне опасной сегодня в 6:08

Вода сильнее льда: почему ливень опаснее зимней метели

Ливень может превратить поездку по городу в настоящую проверку на выносливость. Узнайте, какие ошибки совершают водители на мокрой дороге.

Читать полностью » Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии сегодня в 5:21

Бразильцы нашли способ тратить меньше на заправку: десятка лучших авто

В Бразилии обновился рейтинг самых экономичных автомобилей. Какие модели вошли в десятку и чем они отличаются друг от друга?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Освещение 4–6 часов в день необходимо для здорового роста денежного дерева
Красота и здоровье

Парикмахер Мария Бурланкова предупредила о риске выпадения волос при чрезмерном использовании стайлинга
Авто и мото

Дизайнер Mazda Том Матано, автор Miata и RX-7, скончался на 77-м году жизни
ПФО

Более 20 тысяч саженцев посадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес"
Садоводство

Садоводы отметили, что голубика требует кислой почвы, а яблони предпочитают нейтральную землю
Технологии

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max
Питомцы

Ветеринары выявили 5 главных причин, почему собаки едят слишком быстро
Наука

Учёные подтвердили, что рыбы-улитки обитают на глубине свыше 4000 метров и обладают уникальными адаптациями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet