Century стал больше, чем модель: Toyota запускает бренд для избранных

Когда Toyota впервые показала концепт Century Concept, мир ждал очередной эффектной демонстрации инженерного искусства. Но за этим прототипом скрывалось нечто гораздо большее — начало новой эпохи для японского автогиганта. Компания решила официально вывести Century в отдельный бренд, поднявшись на вершину автомобильной иерархии.

Новый уровень престижности

На закрытой встрече, предшествовавшей Japan Mobility Show 2025, глава бренда Акио Тойода сделал заявление, которое стало поворотным моментом в истории компании.

"Если мы перейдём в верхний сегмент рынка, нам нужно что-то выше Lexus и Toyota. И это Century. Именно там Century и находится", — пояснил президент Toyota Акио Тойода.

С этих слов началась новая стратегия. Century перестаёт быть просто моделью и превращается в самостоятельный бренд, который займёт нишу ультралюкса — выше Lexus, рядом с Rolls-Royce и Bentley. Это шаг, на который Toyota долго не решалась, ведь Century всегда был символом японской аристократической сдержанности.

От лимузина к семье роскошных авто

Модель Century имеет богатую историю. С конца 1960-х годов этот автомобиль был прерогативой императорского двора, министров и руководителей крупнейших корпораций. Его выпуск всегда был ограничен, а сборка — ручной.

Долгое время Century существовал только как лимузин — воплощение консервативного стиля и безупречной тишины. Но в 2023 году появился новый представитель семейства — внедорожник Century SUV, длинный, тяжёлый и невероятно комфортабельный. Машина длиной 5,2 метра и весом более 2,6 тонны создана в противовес Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Пока она продаётся только в Японии и Китае, но интерес к модели настолько велик, что уже обсуждается экспорт.

Century Concept — предвестник грядущего

На грядущем Japan Mobility Show 2025 Toyota покажет Century Concept - грандиозное купе с высоким клиренсом. Предположительно, эта модель объединит лучшие черты внедорожника и лимузина, став чем-то вроде "гранд-турера для императора".

Концепт символизирует не просто новый автомобиль, а философию бренда Century: бесшумная мощь, исключительный комфорт и уникальный баланс между традицией и инновацией.

Сравнение: Lexus против Century

Параметр Lexus Century Сегмент Премиум Ультра-люкс Страна производства Япония Япония Основная аудитория Предприниматели, бизнес-класс Политическая элита, коллекционеры Уровень кастомизации Средний Максимальный, индивидуальные опции Конкуренты BMW, Mercedes-Benz Rolls-Royce, Bentley

Как видно, Century станет не просто "более дорогим Lexus". Это отдельная философия: минимализм, ручная сборка, уникальные материалы, внимание к деталям. Century не стремится к эпатажу — он отражает сдержанную роскошь и уверенность.

Как Toyota строит бренд Century: шаг за шагом

Создание отдельного завода. Производство будет сосредоточено на новом предприятии под маркой Century, где автомобили будут собираться вручную. Разработка уникальной линейки. Помимо седана и внедорожника, ожидается появление купе и, возможно, гибридного кабриолета. Сервисный подход. В планах — персональное обслуживание клиентов, включая доставку автомобиля и круглосуточную поддержку. Ограниченные тиражи. Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве, что усилит статус эксклюзивности. Выход на международные рынки. После закрепления позиций в Японии Toyota намерена вывести Century в Европу и на Ближний Восток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сравнивать Century с Lexus LS.

Последствие: недооценка концепции бренда, ожидание "улучшенного седана".

Альтернатива: воспринимать Century как отдельный бренд, где важен не мотор и разгон, а впечатление, которое остаётся после поездки.

А что если Century выйдет за пределы Японии?

Эксперты полагают, что Century может изменить восприятие японской роскоши на мировом уровне. Если раньше Toyota ассоциировалась с надёжностью, а Lexus — с премиумом, то теперь Century может стать символом восточной аристократии.

Если автомобиль появится в Европе, он может стать привлекательной альтернативой Bentley — особенно для тех, кто ценит тишину, комфорт и минимализм вместо броского блеска.

Плюсы и минусы бренда Century

Плюсы Минусы Абсолютная эксклюзивность и ручная сборка Высокая цена и ограниченная доступность Традиции японского качества Отсутствие широкой сервисной сети за пределами Японии Конкурент Rolls-Royce по уровню отделки Не подходит для массового рынка Продуманная философия бренда Сложности с логистикой и кастомизацией Имидж императорского автомобиля Меньшая узнаваемость на Западе

FAQ

Какой двигатель будет у Century Concept?

Toyota пока не раскрывает подробности, но ожидается гибридная установка на базе V6, схожая с Lexus LM500h.

Будет ли Century доступен в России или Европе?

Официальных планов пока нет, однако представители компании не исключают возможность выхода бренда на экспорт.

Сколько стоит Century SUV в Японии?

Цена начинается примерно от 25 миллионов иен (около 160 тысяч долларов), но большинство машин заказываются индивидуально и стоят дороже.

Чем Century отличается от Lexus LS?

Это не просто люксовая версия LS. Century — другой класс: ручная сборка, уникальные материалы, философия покоя и статуса.

Мифы и правда

Миф 1: Century — это просто дорогая Toyota.

Правда: бренд выделяется в отдельную категорию с собственным заводом и философией.

Миф 2: Century покупают только в Японии.

Правда: спрос растёт и за рубежом, особенно в Китае.

Миф 3: Century создан исключительно для чиновников.

Правда: сегодня он ориентирован на частных клиентов, ищущих эксклюзивность и спокойную роскошь.

Исторический контекст

1967 год. Первый Century — символ японской элиты, выпущен в честь 100-летия компании. 1997 год. Второе поколение, появившееся спустя 30 лет, сохраняет классику и впервые получает V12. 2018 год. Рестайлинг и переход на гибридную установку. 2023 год. Century SUV — первая попытка создать люксовый кроссовер. 2025 год. Century становится отдельным брендом, что знаменует начало новой эпохи Toyota.

3 интересных факта

• На производстве Century задействованы только мастера с более чем 20-летним опытом.

• Каждый автомобиль проходит персональную полировку вручную — до 7 дней на одно покрытие.

• В Японии Century традиционно считается автомобилем, который не имеет логотипа на решётке радиатора — знак истинной элитарности.