Century стал больше, чем модель: Toyota запускает бренд для избранных
Когда Toyota впервые показала концепт Century Concept, мир ждал очередной эффектной демонстрации инженерного искусства. Но за этим прототипом скрывалось нечто гораздо большее — начало новой эпохи для японского автогиганта. Компания решила официально вывести Century в отдельный бренд, поднявшись на вершину автомобильной иерархии.
Новый уровень престижности
На закрытой встрече, предшествовавшей Japan Mobility Show 2025, глава бренда Акио Тойода сделал заявление, которое стало поворотным моментом в истории компании.
"Если мы перейдём в верхний сегмент рынка, нам нужно что-то выше Lexus и Toyota. И это Century. Именно там Century и находится", — пояснил президент Toyota Акио Тойода.
С этих слов началась новая стратегия. Century перестаёт быть просто моделью и превращается в самостоятельный бренд, который займёт нишу ультралюкса — выше Lexus, рядом с Rolls-Royce и Bentley. Это шаг, на который Toyota долго не решалась, ведь Century всегда был символом японской аристократической сдержанности.
От лимузина к семье роскошных авто
Модель Century имеет богатую историю. С конца 1960-х годов этот автомобиль был прерогативой императорского двора, министров и руководителей крупнейших корпораций. Его выпуск всегда был ограничен, а сборка — ручной.
Долгое время Century существовал только как лимузин — воплощение консервативного стиля и безупречной тишины. Но в 2023 году появился новый представитель семейства — внедорожник Century SUV, длинный, тяжёлый и невероятно комфортабельный. Машина длиной 5,2 метра и весом более 2,6 тонны создана в противовес Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Пока она продаётся только в Японии и Китае, но интерес к модели настолько велик, что уже обсуждается экспорт.
Century Concept — предвестник грядущего
На грядущем Japan Mobility Show 2025 Toyota покажет Century Concept - грандиозное купе с высоким клиренсом. Предположительно, эта модель объединит лучшие черты внедорожника и лимузина, став чем-то вроде "гранд-турера для императора".
Концепт символизирует не просто новый автомобиль, а философию бренда Century: бесшумная мощь, исключительный комфорт и уникальный баланс между традицией и инновацией.
Сравнение: Lexus против Century
|Параметр
|Lexus
|Century
|Сегмент
|Премиум
|Ультра-люкс
|Страна производства
|Япония
|Япония
|Основная аудитория
|Предприниматели, бизнес-класс
|Политическая элита, коллекционеры
|Уровень кастомизации
|Средний
|Максимальный, индивидуальные опции
|Конкуренты
|BMW, Mercedes-Benz
|Rolls-Royce, Bentley
Как видно, Century станет не просто "более дорогим Lexus". Это отдельная философия: минимализм, ручная сборка, уникальные материалы, внимание к деталям. Century не стремится к эпатажу — он отражает сдержанную роскошь и уверенность.
Как Toyota строит бренд Century: шаг за шагом
-
Создание отдельного завода. Производство будет сосредоточено на новом предприятии под маркой Century, где автомобили будут собираться вручную.
-
Разработка уникальной линейки. Помимо седана и внедорожника, ожидается появление купе и, возможно, гибридного кабриолета.
-
Сервисный подход. В планах — персональное обслуживание клиентов, включая доставку автомобиля и круглосуточную поддержку.
-
Ограниченные тиражи. Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве, что усилит статус эксклюзивности.
-
Выход на международные рынки. После закрепления позиций в Японии Toyota намерена вывести Century в Европу и на Ближний Восток.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сравнивать Century с Lexus LS.
-
Последствие: недооценка концепции бренда, ожидание "улучшенного седана".
-
Альтернатива: воспринимать Century как отдельный бренд, где важен не мотор и разгон, а впечатление, которое остаётся после поездки.
А что если Century выйдет за пределы Японии?
Эксперты полагают, что Century может изменить восприятие японской роскоши на мировом уровне. Если раньше Toyota ассоциировалась с надёжностью, а Lexus — с премиумом, то теперь Century может стать символом восточной аристократии.
Если автомобиль появится в Европе, он может стать привлекательной альтернативой Bentley — особенно для тех, кто ценит тишину, комфорт и минимализм вместо броского блеска.
Плюсы и минусы бренда Century
|Плюсы
|Минусы
|Абсолютная эксклюзивность и ручная сборка
|Высокая цена и ограниченная доступность
|Традиции японского качества
|Отсутствие широкой сервисной сети за пределами Японии
|Конкурент Rolls-Royce по уровню отделки
|Не подходит для массового рынка
|Продуманная философия бренда
|Сложности с логистикой и кастомизацией
|Имидж императорского автомобиля
|Меньшая узнаваемость на Западе
FAQ
Какой двигатель будет у Century Concept?
Toyota пока не раскрывает подробности, но ожидается гибридная установка на базе V6, схожая с Lexus LM500h.
Будет ли Century доступен в России или Европе?
Официальных планов пока нет, однако представители компании не исключают возможность выхода бренда на экспорт.
Сколько стоит Century SUV в Японии?
Цена начинается примерно от 25 миллионов иен (около 160 тысяч долларов), но большинство машин заказываются индивидуально и стоят дороже.
Чем Century отличается от Lexus LS?
Это не просто люксовая версия LS. Century — другой класс: ручная сборка, уникальные материалы, философия покоя и статуса.
Мифы и правда
Миф 1: Century — это просто дорогая Toyota.
Правда: бренд выделяется в отдельную категорию с собственным заводом и философией.
Миф 2: Century покупают только в Японии.
Правда: спрос растёт и за рубежом, особенно в Китае.
Миф 3: Century создан исключительно для чиновников.
Правда: сегодня он ориентирован на частных клиентов, ищущих эксклюзивность и спокойную роскошь.
Исторический контекст
-
1967 год. Первый Century — символ японской элиты, выпущен в честь 100-летия компании.
-
1997 год. Второе поколение, появившееся спустя 30 лет, сохраняет классику и впервые получает V12.
-
2018 год. Рестайлинг и переход на гибридную установку.
-
2023 год. Century SUV — первая попытка создать люксовый кроссовер.
-
2025 год. Century становится отдельным брендом, что знаменует начало новой эпохи Toyota.
3 интересных факта
• На производстве Century задействованы только мастера с более чем 20-летним опытом.
• Каждый автомобиль проходит персональную полировку вручную — до 7 дней на одно покрытие.
• В Японии Century традиционно считается автомобилем, который не имеет логотипа на решётке радиатора — знак истинной элитарности.
