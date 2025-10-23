Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Toyota Century
Toyota Century
© commons.wikimedia.org by Cxpr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:26

Century стал больше, чем модель: Toyota запускает бренд для избранных

Toyota представит концепт Century Concept на выставке Japan Mobility Show 2025

Когда Toyota впервые показала концепт Century Concept, мир ждал очередной эффектной демонстрации инженерного искусства. Но за этим прототипом скрывалось нечто гораздо большее — начало новой эпохи для японского автогиганта. Компания решила официально вывести Century в отдельный бренд, поднявшись на вершину автомобильной иерархии.

Новый уровень престижности

На закрытой встрече, предшествовавшей Japan Mobility Show 2025, глава бренда Акио Тойода сделал заявление, которое стало поворотным моментом в истории компании.

"Если мы перейдём в верхний сегмент рынка, нам нужно что-то выше Lexus и Toyota. И это Century. Именно там Century и находится", — пояснил президент Toyota Акио Тойода.

С этих слов началась новая стратегия. Century перестаёт быть просто моделью и превращается в самостоятельный бренд, который займёт нишу ультралюкса — выше Lexus, рядом с Rolls-Royce и Bentley. Это шаг, на который Toyota долго не решалась, ведь Century всегда был символом японской аристократической сдержанности.

От лимузина к семье роскошных авто

Модель Century имеет богатую историю. С конца 1960-х годов этот автомобиль был прерогативой императорского двора, министров и руководителей крупнейших корпораций. Его выпуск всегда был ограничен, а сборка — ручной.

Долгое время Century существовал только как лимузин — воплощение консервативного стиля и безупречной тишины. Но в 2023 году появился новый представитель семейства — внедорожник Century SUV, длинный, тяжёлый и невероятно комфортабельный. Машина длиной 5,2 метра и весом более 2,6 тонны создана в противовес Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Пока она продаётся только в Японии и Китае, но интерес к модели настолько велик, что уже обсуждается экспорт.

Century Concept — предвестник грядущего

На грядущем Japan Mobility Show 2025 Toyota покажет Century Concept - грандиозное купе с высоким клиренсом. Предположительно, эта модель объединит лучшие черты внедорожника и лимузина, став чем-то вроде "гранд-турера для императора".

Концепт символизирует не просто новый автомобиль, а философию бренда Century: бесшумная мощь, исключительный комфорт и уникальный баланс между традицией и инновацией.

Сравнение: Lexus против Century

Параметр Lexus Century
Сегмент Премиум Ультра-люкс
Страна производства Япония Япония
Основная аудитория Предприниматели, бизнес-класс Политическая элита, коллекционеры
Уровень кастомизации Средний Максимальный, индивидуальные опции
Конкуренты BMW, Mercedes-Benz Rolls-Royce, Bentley

Как видно, Century станет не просто "более дорогим Lexus". Это отдельная философия: минимализм, ручная сборка, уникальные материалы, внимание к деталям. Century не стремится к эпатажу — он отражает сдержанную роскошь и уверенность.

Как Toyota строит бренд Century: шаг за шагом

  1. Создание отдельного завода. Производство будет сосредоточено на новом предприятии под маркой Century, где автомобили будут собираться вручную.

  2. Разработка уникальной линейки. Помимо седана и внедорожника, ожидается появление купе и, возможно, гибридного кабриолета.

  3. Сервисный подход. В планах — персональное обслуживание клиентов, включая доставку автомобиля и круглосуточную поддержку.

  4. Ограниченные тиражи. Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве, что усилит статус эксклюзивности.

  5. Выход на международные рынки. После закрепления позиций в Японии Toyota намерена вывести Century в Европу и на Ближний Восток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сравнивать Century с Lexus LS.

  • Последствие: недооценка концепции бренда, ожидание "улучшенного седана".

  • Альтернатива: воспринимать Century как отдельный бренд, где важен не мотор и разгон, а впечатление, которое остаётся после поездки.

А что если Century выйдет за пределы Японии?

Эксперты полагают, что Century может изменить восприятие японской роскоши на мировом уровне. Если раньше Toyota ассоциировалась с надёжностью, а Lexus — с премиумом, то теперь Century может стать символом восточной аристократии.

Если автомобиль появится в Европе, он может стать привлекательной альтернативой Bentley — особенно для тех, кто ценит тишину, комфорт и минимализм вместо броского блеска.

Плюсы и минусы бренда Century

Плюсы Минусы
Абсолютная эксклюзивность и ручная сборка Высокая цена и ограниченная доступность
Традиции японского качества Отсутствие широкой сервисной сети за пределами Японии
Конкурент Rolls-Royce по уровню отделки Не подходит для массового рынка
Продуманная философия бренда Сложности с логистикой и кастомизацией
Имидж императорского автомобиля Меньшая узнаваемость на Западе

FAQ

Какой двигатель будет у Century Concept?
Toyota пока не раскрывает подробности, но ожидается гибридная установка на базе V6, схожая с Lexus LM500h.

Будет ли Century доступен в России или Европе?
Официальных планов пока нет, однако представители компании не исключают возможность выхода бренда на экспорт.

Сколько стоит Century SUV в Японии?
Цена начинается примерно от 25 миллионов иен (около 160 тысяч долларов), но большинство машин заказываются индивидуально и стоят дороже.

Чем Century отличается от Lexus LS?
Это не просто люксовая версия LS. Century — другой класс: ручная сборка, уникальные материалы, философия покоя и статуса.

Мифы и правда

Миф 1: Century — это просто дорогая Toyota.
Правда: бренд выделяется в отдельную категорию с собственным заводом и философией.

Миф 2: Century покупают только в Японии.
Правда: спрос растёт и за рубежом, особенно в Китае.

Миф 3: Century создан исключительно для чиновников.
Правда: сегодня он ориентирован на частных клиентов, ищущих эксклюзивность и спокойную роскошь.

Исторический контекст

  1. 1967 год. Первый Century — символ японской элиты, выпущен в честь 100-летия компании.

  2. 1997 год. Второе поколение, появившееся спустя 30 лет, сохраняет классику и впервые получает V12.

  3. 2018 год. Рестайлинг и переход на гибридную установку.

  4. 2023 год. Century SUV — первая попытка создать люксовый кроссовер.

  5. 2025 год. Century становится отдельным брендом, что знаменует начало новой эпохи Toyota.

3 интересных факта

• На производстве Century задействованы только мастера с более чем 20-летним опытом.
• Каждый автомобиль проходит персональную полировку вручную — до 7 дней на одно покрытие.
• В Японии Century традиционно считается автомобилем, который не имеет логотипа на решётке радиатора — знак истинной элитарности.

