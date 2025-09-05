Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
toyota c-hr
toyota c-hr
© Wikipedia by EurovisionNim is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:55

На что жалуются владельцы Toyota C-HR: полный список слабых мест

Эксперт Житнухин назвал основные недостатки кроссовера Toyota C-HR

Популярный кроссовер Toyota C-HR успел завоевать внимание российских автомобилистов благодаря эффектному дизайну, но за внешней привлекательностью скрываются серьёзные недостатки, которые стоит учитывать перед покупкой. Эксперты отмечают, что машина далеко не так универсальна, как может показаться на первый взгляд.

Ограниченный комфорт для пассажиров

Одна из главных проблем модели связана с посадкой на втором ряду. Из-за покатой крыши места над головой заметно меньше, чем у конкурентов. Высоким пассажирам здесь будет тесно. К тому же, задние окна в силу дизайнерских решений сделаны крошечными и больше напоминают форточки. Всё это создаёт ощущение замкнутого пространства и делает поездку некомфортной для тех, кто сидит сзади.

Скромный багажник

При всём спортивном облике автомобиль оказался не слишком практичным. Объём багажника в среднем составляет около 300 литров, что мало для кроссовера. Для семейных поездок или перевозки крупного багажа этого откровенно недостаточно. Владельцы часто жалуются, что багажное отделение подходит разве что для повседневных покупок или пары дорожных сумок.

Особенности силовых установок

В России чаще всего встречаются автомобили японской сборки первого поколения. Многие из них представлены в виде гибридных переднеприводных версий с мотором 1.8 мощностью 98 л. с. Такой двигатель известен своей экономичностью: средний расход топлива составляет около 7 литров на 100 км. Однако у гибридов есть нюанс — тяговая батарея служит меньше, чем сам электромотор. Обычно проблем не возникает до 150 тысяч километров, но позже может понадобиться дорогостоящая замена.

Тем, кто ищет полноприводный вариант, остаётся только версия с турбированным мотором 1.2 на 116 л. с. Но и тут стоит учитывать, что все комплектации комплектуются исключительно вариатором.

Проблемы с мультимедиа и электроникой

Одним из уязвимых мест C-HR считается мультимедийная система. Владельцы регулярно сталкиваются с её подвисаниями, а иногда приходится делать полную перепрошивку. Такие неполадки особенно неприятны, когда речь идёт о новом автомобиле из премиального ценового сегмента.

Ресурс подвески

Подвеска кроссовера относительно надёжна, но при интенсивной эксплуатации может доставить хлопоты. Эксперты отмечают, что при спокойном стиле езды основные узлы выхаживают до 150 тысяч километров. Тем не менее, часто возникает необходимость замены стоек стабилизатора, что увеличивает расходы на обслуживание.

Экспертное мнение

"У спортивного дизайна этой модели есть неприятное следствие — плохой обзор на втором ряду: окна своим размером скорее напоминают форточки. Покатая крыша оставляет мало места над головой — рослым пассажирам будет неудобно. Багажник скромный — около 300 литров", — сказал коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он также обратил внимание на электронику и подвеску, подчеркнув, что эти элементы требуют особого внимания при эксплуатации и покупке машины с пробегом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вице-президент НАС Хайцеэр спрогнозировал рост цен на автомобили из-за курса доллара и утильсбора сегодня в 13:16

Январь принесёт новый удар по кошельку: какие автомобили прибавят в цене

Цены на новые авто в России будут расти до конца 2025 года. Эксперты связывают это с курсом доллара, ставкой и предстоящим ростом утильсбора.

Читать полностью » В Китае зафиксирован кризис перепроизводства автомобилей — пострадала даже BYD сегодня в 13:15

Первый раз за три года: прибыль BYD рухнула вместе с продажами

Крупнейший автопроизводитель Китая BYD впервые за три года показал падение прибыли. Причина — перепроизводство и ценовая война на внутреннем рынке.

Читать полностью » Юрист Русяев: в России можно официально оформить парковочное место сегодня в 13:13

Место во дворе как недвижимость: что нужно для легализации

Закрепить парковочное место во дворе реально, но только при строгом соблюдении закона: общее собрание, согласование с администрацией и регистрация в ЕГРН.

Читать полностью » Ввоз машин в Россию в августе снизился на треть, доля Китая достигла 72% — Автостат сегодня в 13:11

Кто везёт авто в страну: новые цифры "Автостата" переворачивают картину

Импорт автомобилей в Россию упал: новые машины сократились на 67%, подержанные — на 24%. Главный поставщик — Китай, лидируют физлица.

Читать полностью » В столице пользователи кикшеринга заклеивают и снимают номера самокатов, чтобы избежать штрафов сегодня в 13:02

Фото из столицы: почему кикшеринговые номера исчезают один за другим

В Москве пользователи кикшеринга массово скрывают номера самокатов: скотч, выцарапанные символы и даже снятые таблички — всё ради ухода от штрафов.

Читать полностью » Автостат: продажи грузовиков свыше 16 тонн в России в августе 2025 года упали на 60% сегодня в 12:59

От избытка до кризиса: как склады превратились в тормоз для рынка

Продажи тяжелых грузовиков в России рухнули на 60%. Эксперты называют причинами завершение проектов, рекордные закупки прошлых лет и высокую ставку.

Читать полностью » В Госдуме предложили заменить транспортный налог оплатой по пробегу автомобиля сегодня в 12:54

Кто ездит — тот и платит: транспортный налог в России предлагают пересчитать

Сергей Миронов предложил отменить нынешний транспортный налог и ввести новый принцип: платить должны не за владение машиной, а за её использование.

Читать полностью » Автостат: японские автомобили признаны россиянами лучшими по соотношению цены и качества сегодня в 12:49

Автомобили, которые россияне считают самыми выгодными: какие марки оказались в фаворитах у водителей

Опрос «Автостата» показал, какие авто россияне считают лучшими по соотношению цены и качества. Лидеры — японские марки, аутсайдеры — китайские.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов
Дом

Эксперты объяснили, как выбрать экологичную мебель для дома
Наука и технологии

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов
Садоводство

Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство
Питомцы

Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов
ПФО

В Пензенской области выявлен случай дирофиляриоза — паразита, передающегося через комаров
УрФО

Роспотребнадзор: прививка от гриппа малоэффективна в разгар эпидемии
Садоводство

Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet