На что жалуются владельцы Toyota C-HR: полный список слабых мест

Популярный кроссовер Toyota C-HR успел завоевать внимание российских автомобилистов благодаря эффектному дизайну, но за внешней привлекательностью скрываются серьёзные недостатки, которые стоит учитывать перед покупкой. Эксперты отмечают, что машина далеко не так универсальна, как может показаться на первый взгляд.

Ограниченный комфорт для пассажиров

Одна из главных проблем модели связана с посадкой на втором ряду. Из-за покатой крыши места над головой заметно меньше, чем у конкурентов. Высоким пассажирам здесь будет тесно. К тому же, задние окна в силу дизайнерских решений сделаны крошечными и больше напоминают форточки. Всё это создаёт ощущение замкнутого пространства и делает поездку некомфортной для тех, кто сидит сзади.

Скромный багажник

При всём спортивном облике автомобиль оказался не слишком практичным. Объём багажника в среднем составляет около 300 литров, что мало для кроссовера. Для семейных поездок или перевозки крупного багажа этого откровенно недостаточно. Владельцы часто жалуются, что багажное отделение подходит разве что для повседневных покупок или пары дорожных сумок.

Особенности силовых установок

В России чаще всего встречаются автомобили японской сборки первого поколения. Многие из них представлены в виде гибридных переднеприводных версий с мотором 1.8 мощностью 98 л. с. Такой двигатель известен своей экономичностью: средний расход топлива составляет около 7 литров на 100 км. Однако у гибридов есть нюанс — тяговая батарея служит меньше, чем сам электромотор. Обычно проблем не возникает до 150 тысяч километров, но позже может понадобиться дорогостоящая замена.

Тем, кто ищет полноприводный вариант, остаётся только версия с турбированным мотором 1.2 на 116 л. с. Но и тут стоит учитывать, что все комплектации комплектуются исключительно вариатором.

Проблемы с мультимедиа и электроникой

Одним из уязвимых мест C-HR считается мультимедийная система. Владельцы регулярно сталкиваются с её подвисаниями, а иногда приходится делать полную перепрошивку. Такие неполадки особенно неприятны, когда речь идёт о новом автомобиле из премиального ценового сегмента.

Ресурс подвески

Подвеска кроссовера относительно надёжна, но при интенсивной эксплуатации может доставить хлопоты. Эксперты отмечают, что при спокойном стиле езды основные узлы выхаживают до 150 тысяч километров. Тем не менее, часто возникает необходимость замены стоек стабилизатора, что увеличивает расходы на обслуживание.

Экспертное мнение

"У спортивного дизайна этой модели есть неприятное следствие — плохой обзор на втором ряду: окна своим размером скорее напоминают форточки. Покатая крыша оставляет мало места над головой — рослым пассажирам будет неудобно. Багажник скромный — около 300 литров", — сказал коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Он также обратил внимание на электронику и подвеску, подчеркнув, что эти элементы требуют особого внимания при эксплуатации и покупке машины с пробегом.