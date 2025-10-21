Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:14

Гонконг в шоке: самая доступная Toyota теперь с правым рулём

Toyota представила праворульный электрокроссовер bZ3X в Гонконге с ценой от 2,39 млн рублей

Toyota расширяет линейку доступных электромобилей в Азии. Гонконг стал первым регионом, где представлена праворульная версия нового кроссовера bZ3X, рассчитанного на городской трафик и узкие улицы. Новинка сразу привлекла внимание ценой — от 229 600 гонконгских долларов, что примерно равно 2 390 000 рублей, — и стала самой доступной моделью марки в регионе.

Разработка bZ3X проводилась совместным предприятием GAC-Toyota, а производство организовано на заводе Nansha в Гуанчжоу. Леворульные версии электромобиля поступили в продажу ещё в марте 2025 года, и к настоящему времени их продано более 46 000 единиц. В рейтингах совместного предприятия этот кроссовер уверенно занял лидирующую позицию среди электромобилей.

Дизайн и размеры

Гонконгская версия адаптирована под плотный городской трафик. Компактные габариты делают автомобиль удобным для парковки даже в ограниченном пространстве: длина — 4600 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1660 мм, а колесная база составляет 2765 мм.

Внешний облик сочетает современные линии с практичностью, характерной для городских кроссоверов. Эффективная аэродинамика помогает снизить расход энергии и увеличить запас хода.

Технические характеристики

bZ3X RHS оснащен синхронным электродвигателем мощностью 150 кВт. Автомобиль комплектуется литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 70 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 565 км. Поддерживается функция быстрой зарядки, что облегчает использование в повседневной жизни.

Система управления энергопотреблением оптимизирована для стабильной работы как в условиях города, так и на трассе. Электропривод позволяет плавно и предсказуемо реагировать на изменения скорости и нагрузки.

Интерьер и комфорт

Салон нового bZ3X сочетает современные технологии и комфорт для водителя и пассажиров. Цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма передает все необходимые данные о движении и состоянии автомобиля. Центральный сенсорный экран 14,6 дюйма объединяет навигацию, управление мультимедиа и настройками автомобиля.

Автомобиль поддерживает Apple CarPlay и голосовое управление на английском языке. Аудиосистема Yamaha с 11 динамиками обеспечивает насыщенный звук. Передние сиденья оборудованы электроприводом, подогревом и вентиляцией, задние можно откинуть под углом 117°-137°. Багажник отличается хорошей вместимостью для класса кроссоверов.

Специальные предложения

Для китайского рынка Toyota подготовила уникальные бонусы: бесплатная зарядка на три года и пожизненная гарантия на аккумулятор. Это делает владение электромобилем более доступным и удобным.

Возможные рынки

Помимо Гонконга, праворульная версия bZ3X может выйти на рынки Японии, Великобритании, Сингапура и Австралии. Адаптация под разные страны предусматривает учет локальных особенностей городского движения и требований к парковке.

Сравнение моделей Toyota

Модель Цена Запас хода Особенности
bZ3X RHS от 2,39 млн ₽ 565 км Правый руль, быстрая зарядка
Sienta Luxury выше 300-400 км Левый руль, бензиновый двигатель

Советы шаг за шагом

  1. Определите, подходит ли электромобиль для ваших городских маршрутов.

  2. Учтите возможность быстрой зарядки и наличие зарядных станций поблизости.

  3. Ознакомьтесь с предложениями производителей по гарантиям и бонусам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор автомобиля без проверки местной инфраструктуры → проблемы с зарядкой → bZ3X с поддержкой быстрой зарядки.

  • Игнорирование гарантий → возможные дополнительные расходы → пожизненная гарантия на аккумулятор.

  • Сравнение только по цене → меньший комфорт → учет оснащения салона и аудиосистемы.

А что если…

Если эксплуатировать электромобиль преимущественно в городе, запас хода в 565 км обеспечит уверенное передвижение на несколько дней без подзарядки. При длительных поездках планирование маршрута и зарядных точек станет ключевым фактором.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступная цена для электромобиля

  • большой запас хода

  • комфортный салон и премиальная аудиосистема

  • поддержка Apple CarPlay и голосового управления

Минусы:

  • ограниченный опыт эксплуатации на праворульных рынках вне Гонконга

  • возможная нехватка зарядной инфраструктуры в некоторых странах

  • большой сенсорный экран требует привыкания

FAQ

Как выбрать подходящий электромобиль для города?
Обращайте внимание на габариты, запас хода и наличие ассистентов парковки.

Сколько стоит владение bZ3X?
Стартовая цена в Гонконге — около 2,39 млн рублей, возможны бонусы на зарядку и гарантию.

Что лучше: bZ3X или бензиновая Sienta?
Для города и экологичных поездок лучше bZ3X, для дальних поездок без подзарядки — Sienta.

Мифы и правда

Миф: электромобили неудобны для городских условий.
Правда: bZ3X специально адаптирован под узкие улицы и плотный трафик, оснащен ассистентами парковки и быстрым зарядом.

3 интересных факта

  1. bZ3X продан тиражом более 46 000 единиц ещё до запуска праворульной версии.

  2. Леворульные версии стали лидерами в рейтингах совместного предприятия.

  3. Багажник кроссовера способен вместить крупные предметы, несмотря на компактные габариты.

Исторический контекст

Запуск bZ3X отражает стратегию Toyota по расширению электромобильного сегмента в Азии. Совместное предприятие GAC-Toyota уже несколько лет успешно развивает линейку EV, предлагая доступные и технологичные решения.

