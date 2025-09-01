Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kskhh is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:56

Шестилетняя битва с Toyota: как эхо в Bluetooth превратилось в громкий скандал

Суд в Калифорнии рассмотрит коллективный иск против Toyota из-за эха по Bluetooth

История судебного конфликта между автолюбителями и корпорацией Toyota длится уже шесть лет и до сих пор вызывает бурные дискуссии. Причина споров кажется на первый взгляд пустяковой — многие владельцы машин японского бренда жаловались на неприятное эхо при звонках по Bluetooth. Однако для автомобилистов эта "мелочь" обернулась многолетним разбирательством и немалыми затратами нервов.

Как началась история с эхом

Жалобы стали появляться у владельцев моделей, выпущенных в период с 2014 по 2019 годы. Люди утверждали, что при использовании громкой связи собеседники слышали собственный голос с раздражающим запаздыванием. Подобное явление превращало разговоры в пытку, особенно для тех, кто много времени проводил за рулём и активно пользовался телефоном.

Со временем проблема приобрела такой масштаб, что недовольные водители объединились и подали коллективный иск против производителя. По их словам, Toyota продала автомобили с неисправной мультимедийной системой и не предприняла мер для устранения дефекта.

Позиция компании

Японский автогигант занял жёсткую позицию: признавать наличие производственного брака он отказался. В официальных заявлениях компания настаивала, что причина дискомфорта кроется не в оборудовании, а в неправильных настройках со стороны пользователей. В качестве "лечения" Toyota рекомендовала особый порядок регулировки звука: поднять громкость телефона на максимум, а затем снизить её в самой мультимедийной системе до 45 единиц или ниже. Этот совет распространялся практически на все автомобили марки, сошедшие с конвейера в указанный период.

Судебные тяжбы и компенсации

Тем не менее процесс дошёл до суда. Часть автовладельцев сумела доказать свои требования и получить компенсацию в размере 7 тысяч долларов каждому. Но далеко не всем улыбнулась такая удача. Большинство истцов, как отмечает издание CarScoops, в итоге получили лишь видеоруководство с инструкцией по настройке громкости. Шестилетняя борьба за справедливость для многих завершилась полным разочарованием.

Финальное слушание

Окончательную точку в деле поставит окружной суд Центрального округа Калифорнии. Финальное заседание назначено на 2 марта 2026 года. Именно там решится, будет ли Toyota признана виновной и обязана ли компания выплатить компенсации в более широком масштабе.

