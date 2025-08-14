Ярче, шире, злее: как изменился самый компактный хэтчбек Toyota

Самый маленький хэтчбек Toyota вернулся на рынок, но теперь он стал заметно смелее. Обновлённая Toyota Aygo X 2025 сохранила свою компактность, однако внешне стала куда выразительнее. Дизайнеры поработали над каждой деталью: капот, крылья, решётка радиатора и передний бампер получили свежие линии, а фары стали тоньше и острее, добавив модели динамичности. Несмотря на эти перемены, автомобиль остаётся одним из самых доступных в своём сегменте — в Великобритании его цена в пересчёте составит около двух миллионов рублей, а старт продаж намечен на конец года.

Спортивная версия с акцентом на драйв

Вместе с обновлением модель получила особую комплектацию GR Sport, которая должна понравиться тем, кто любит активную езду. Здесь — 18-дюймовые колёсные диски, спортивный передний бампер, капот чёрного цвета и доработанная подвеска. Причём над её настройкой трудились те же специалисты, что создавали легендарный GR Yaris, так что комфорт и управляемость обещают быть на высоте.

Под капотом — новый гибрид

Главная техническая новость — отказ от прежнего литрового 71-сильного двигателя. Теперь Aygo X оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором в паре с компактным электродвигателем. Совместно они выдают 114 л. с. и 144 Н*м крутящего момента. Трансмиссия теперь только вариаторная — механическую коробку убрали из линейки. Гибридная установка позаимствована у Toyota Yaris, а это значит, что можно ожидать отличную топливную экономичность и тихую работу в городских условиях.

Детали, которые стоит отметить