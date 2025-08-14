Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Aygo X
Toyota Aygo X
© commons.wikimedia.org by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:51

Ярче, шире, злее: как изменился самый компактный хэтчбек Toyota

Toyota представила обновлённый хэтчбек Aygo X 2025 с гибридным мотором

Самый маленький хэтчбек Toyota вернулся на рынок, но теперь он стал заметно смелее. Обновлённая Toyota Aygo X 2025 сохранила свою компактность, однако внешне стала куда выразительнее. Дизайнеры поработали над каждой деталью: капот, крылья, решётка радиатора и передний бампер получили свежие линии, а фары стали тоньше и острее, добавив модели динамичности. Несмотря на эти перемены, автомобиль остаётся одним из самых доступных в своём сегменте — в Великобритании его цена в пересчёте составит около двух миллионов рублей, а старт продаж намечен на конец года.

Спортивная версия с акцентом на драйв

Вместе с обновлением модель получила особую комплектацию GR Sport, которая должна понравиться тем, кто любит активную езду. Здесь — 18-дюймовые колёсные диски, спортивный передний бампер, капот чёрного цвета и доработанная подвеска. Причём над её настройкой трудились те же специалисты, что создавали легендарный GR Yaris, так что комфорт и управляемость обещают быть на высоте.

Под капотом — новый гибрид

Главная техническая новость — отказ от прежнего литрового 71-сильного двигателя. Теперь Aygo X оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором в паре с компактным электродвигателем. Совместно они выдают 114 л. с. и 144 Н*м крутящего момента. Трансмиссия теперь только вариаторная — механическую коробку убрали из линейки. Гибридная установка позаимствована у Toyota Yaris, а это значит, что можно ожидать отличную топливную экономичность и тихую работу в городских условиях.

Детали, которые стоит отметить

  • Габариты остались прежними, что важно для маневрирования в тесных городских улицах.

  • Дизайн стал более дерзким и современным, с упором на визуальную ширину и устойчивость.

  • Технологии гибридной установки уже зарекомендовали себя на других моделях Toyota, что обещает надёжность и низкие эксплуатационные расходы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как изменились цены на ОСАГО и выплаты по полисам в 2025 году — данные РСА сегодня в 11:46

Стоимость ОСАГО упала, но выплаты по авариям выросли: стоит ли радоваться

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за первое полугодие 2025 года снизилась на 5%, но выплаты по полисам увеличились. Узнайте больше о динамике цен и выплат.

Читать полностью » Самые аварийные китайские автомобили в России сегодня в 10:41

Китайские автомобили становятся лидерами по "тотальным" ДТП в России: что происходит

Страховщики назвали китайские автомобили, которые чаще других попадают в тотальные ДТП. Узнайте, какие модели в зоне риска и в каких регионах чаще всего происходят такие аварии.

Читать полностью » Признаки износа амортизаторов и срок их замены по данным автопроизводителей сегодня в 9:46

Эти незаметные детали убивают подвеску и бьют по кошельку — проверьте их вовремя

Амортизаторы изнашиваются медленно, но последствия могут быть опасны. Как вовремя распознать поломку и избежать дорогостоящего ремонта?

Читать полностью » Tesla предложила водителям $33,6 в час за тестирование роботакси в Нью-Йорке сегодня в 9:37

Полмиллиона в месяц за руль Tesla: что скрывается за "работой мечты" в Нью-Йорке

Tesla набирает водителей-испытателей роботакси в Нью-Йорке с зарплатой до 450 тыс. рублей в месяц, хотя разрешение на тесты пока не получено.

Читать полностью » BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году сегодня в 8:33

Легенде G-класса бросили перчатку: что известно о грозном проекте BMW Rugger

BMW готовит новый внедорожник Rugger, который должен бросить вызов легендарному G-классу, сочетая премиум-комфорт и серьёзные внедорожные возможности.

Читать полностью » ТОП-9 надёжных авто с пробегом по версии GOBankingRates — цены и модели сегодня в 8:11

ТОП-9 машин, которые почти не дешевеют даже после сотен тысяч километров

Эксперты назвали 9 подержанных авто, которые спустя годы остаются надёжными, востребованными и выгодными для покупки на вторичном рынке.

Читать полностью » Changan, JAC и Omoda сократили скидки на автомобили в России в августе сегодня в 7:35

Август перевернул цены на машины в России — новые прайсы удивят даже бывалых

Август принес вторую волну подорожания машин в России: автопроизводители сократили скидки и пересмотрели цены на популярные модели.

Читать полностью » Техас разрешил Tesla запуск полностью автономных такси без водителей до 2026 года сегодня в 7:30

Машины без водителей — теперь закон: Техас открывает эру нового транспорта

Техас стал первым штатом США, разрешившим Tesla запуск полностью автономных такси без водителей. Что изменится и как это повлияет на будущее роботакси?

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: что нужно знать и как действовать
Дом

Ванная комната с плесенью: сода, вода и масло чайного дерева вернут чистоту
Питомцы

Эксперты рассказали, как подготовить кошку к первой прогулке в парке
Спорт и фитнес

Что выбрать в спортзале: сравнение беговой дорожки, эллипса и велотренажёра по эффективности
Садоводство

Садовод Тэмми Сонс назвала способы применения кукурузного крахмала на участке
Туризм

Блогер рассказал о самостоятельной поездке по Белоруссии с семьёй — маршрут и расходы
Красота и здоровье

Удивительные факты о гвоздике: как она влияет на интимную жизнь мужчины
Наука и технологии

Собаки ледникового периода питались сырой рыбой и мясом медведя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru