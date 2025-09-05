Гибрид Toyota Aqua получил спортивный стиль и новые фишки — жаль, что не у нас

Представьте себе гибрид, в котором удачно сочетаются надёжность Prius и форма кузова, близкая к Honda Fit. Именно так выглядит Toyota Aqua — модель, которую в Японии называют "народным" гибридом. Второе поколение появилось в 2021 году, а сейчас автомобиль переживает заметное обновление.

Дизайн и стиль

Вдохновившись новым Prius, инженеры сделали Aqua более спортивной и выразительной. Спереди — С-образная оптика с тонкой световой полосой, а сами фары объединены с воздухозаборниками. Скошенный капот и большое лобовое стекло придают силуэту сходство с Honda Fit — моделью, которой явно не хватает на дорогах.

Рестайлинг затронул и корму: фонари теперь соединены чёрной полосой, напоминающей старые хэтчбеки Toyota, а уменьшенный логотип и спортивный бампер создают динамичный облик.

Интерьер и технологии

В салоне изменений немного, но они заметные: мультимедийная система и полностью цифровая приборная панель перекочевали сюда из Corolla. Кроме того, Aqua получила электронный стояночный тормоз (раньше использовалась педаль, как у Corolla Cross) и современный комплекс систем безопасности ADAS 3.0.

Под капотом

Техническая начинка осталась верна проверенной схеме. Aqua оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем и двумя электромоторами — та же гибридная система работает на Yaris Cross в Бразилии.

Цена и перспективы

На домашнем рынке стоимость Toyota Aqua колеблется от 2 486 000 иен (переднеприводная версия X) до 3 022 800 иен (полноприводная Z). В пересчёте на бразильские реалии это 91 937-111 789 реалов. Но учитывая налоги и наценки, реальная цена составила бы около 120 000-150 000 реалов.

Именно в этом диапазоне гибридный хэтчбек мог бы составить конкуренцию и стать интересным выбором для покупателей, ищущих экономичный и надёжный автомобиль.