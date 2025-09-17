Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Двигатель 4A-GE
© Self-photographed by Me is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Toyota воскресила сердце легенды: мотор, ради которого влюблялись в вождение

Toyota объявила о возвращении легендарного двигателя 4A-GE на рынок в 2025 году

С каждым годом становится всё очевиднее: современные автомобили не могут удовлетворить всех любителей техники. Машины становятся быстрее, безопаснее и технологичнее, но часто теряют в том, что раньше ценили больше всего — долговечности, надёжности и настоящего удовольствия от вождения.

Эта ниша всё активнее поддерживается автопроизводителями, которые вновь запускают в производство старые, но культовые детали. Среди них выделяется Toyota, решившая вернуть на рынок обновлённый двигатель 4A-GE — сердце таких автомобилей, как Corolla AE86 и MR2 AW11.

Почему новые машины не заменяют старые

Современный автомобиль умеет многое: тормозить без водителя, удерживать в полосе, парковаться и даже возить пассажиров в автономном режиме. Но всё это часто превращает поездку в "автобус для одного" — ощущения от вождения пропадают.

Для энтузиастов автомобиль — не просто транспорт, а часть личности. Поэтому многие продолжают ездить на машинах 30-40-летней давности, покупают детали на авторазборках и самостоятельно их обслуживают.

И вот производители решили поддержать этих преданных фанатов, вместо того чтобы бороться с ними.

Как Toyota возрождает классику

Toyota через подразделение GR Heritage Parts уже несколько лет выпускает детали для 2000GT, Supra (третьего и четвёртого поколений) и Land Cruiser 1960-1990-х годов. Теперь компания пошла ещё дальше — вернула к жизни двигатель 4A-GE.

Этот мотор в своё время стал легендой: лёгкий, надёжный и отзывчивый, он устанавливался на Corolla AE86, MR2 AW11 и другие модели. Для дрифт-культуры и стрит-рейсинга он стал символом эпохи.

Что изменилось в конструкции

Инженеры Toyota сохранили дух оригинала, но использовали новые технологии:

  • впускные и выпускные каналы сделали толще для увеличения ресурса;

  • впускные каналы отполировали, чтобы снизить трение;

  • камера сгорания получила обновлённую форму;

  • головку блока теперь можно устанавливать как продольно, так и поперечно;

  • блок цилиндров отлили из более прочного чугуна;

  • коленвал и процесс расточки цилиндров переработаны.

Сравнение: старый и новый 4A-GE

Характеристика Оригинальный 4A-GE Обновлённый 4A-GE
Годы выпуска 1983-1991 2025 по настоящее время
Материал блока чугун усиленный чугун
Каналы стандартные утолщённые, полированные
Установка в основном продольная продольная и поперечная
Ресурс высокий, но ограничен временем увеличенный за счёт модернизации

Советы шаг за шагом: как подготовиться к покупке

  1. Следить за новостями Toyota и датами открытия предзаказов.

  2. Проверить совместимость нового двигателя с конкретной моделью (Corolla, MR2 и др.).

  3. Рассчитать бюджет: цена будет выше средней, но оправдана качеством.

  4. Подготовить сервис или специалистов, знакомых с ретро-моделями Toyota.

  5. Рассмотреть возможность покупки сопутствующих оригинальных деталей от GR Heritage Parts.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка дешёвого контракта или восстановленного "гаражного" мотора.

  • Последствие: Риск поломок, низкий ресурс, утрата оригинальности.

  • Альтернатива: Новый двигатель 4A-GE от GR Heritage Parts с гарантией производителя.

А что если двигатель станет слишком дорогим?

Если цена окажется высокой, многие всё равно будут готовы платить за легенду. Но для тех, кто ограничен в средствах, остаются авторазборки и восстановленные узлы. Впрочем, новые партии от Toyota могут постепенно сбить цены на "сером рынке".

Плюсы и минусы обновлённого 4A-GE

Плюсы Минусы
Заводское качество и гарантия Высокая цена
Увеличенный ресурс Ограниченная доступность
Подходит для разных установок Возможны очереди на заказ
Поддержка исторических моделей Потребность в редких комплектующих

FAQ

Как выбрать двигатель 4A-GE?
Нужно учитывать год выпуска автомобиля, тип установки (продольная или поперечная) и совместимость с коробкой передач.

Сколько стоит обновлённый мотор?
Точные цены Toyota объявит ближе к старту продаж, но ожидать низкого ценника не стоит.

Что лучше: восстановленный или новый 4A-GE?
Восстановленный дешевле, но новый — это гарантия качества и современный ресурс.

Мифы и правда

  • Миф: современные двигатели всегда лучше старых.

  • Правда: новые моторы эффективнее, но классические отличаются надёжностью и простотой.

  • Миф: купить детали к ретро-Toyota невозможно.

  • Правда: Toyota через GR Heritage Parts активно выпускает новые партии.

  • Миф: установка нового 4A-GE сложна.

  • Правда: конструкция адаптирована для разных схем установки.

Исторический контекст

  • 1983 г. — дебют первого 4A-GE.

  • 1986 г. — двигатель устанавливается на Corolla AE86, становясь иконой дрифта.

  • 1991 г. — прекращение выпуска.

  • 2025 г. — Toyota объявляет о возобновлении производства.

3 интересных факта

  1. Corolla AE86 с мотором 4A-GE получила прозвище "Хачироку" — "восемь-шесть" по-японски.

  2. Двигатель 4A-GE использовался даже в спортивных болидах формулы 3.

  3. В 1990-х годах этот мотор считался эталоном для тюнеров по всему миру.

