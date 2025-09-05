Увидев цены на Toyota 2025 года, индийцы пришли в недоумение — такого никто не ждал
Toyota представила линейку внедорожников 2025 года, которая уже успела привлечь внимание сочетанием смелого дизайна, современных технологий и доступной цены. Для семейных поездок и любителей приключений в ней есть сразу несколько ярких моделей — от динамичного RAV4 до мощного Fortuner.
Дизайн, который бросается в глаза
Экстерьер новинок Toyota не оставляет равнодушным.
- Fortuner получил увеличенную решётку радиатора, выразительные LED-фары и высокий дорожный просвет. Такой образ подчеркивают новые легкосплавные диски, которые одинаково хорошо смотрятся и в городе, и на бездорожье.
- RAV4 отличается более спортивным обликом. Плавные линии кузова и аэродинамичные формы не только украшают автомобиль, но и помогают экономить топливо.
Мощность и экономичность в одном пакете
Toyota сумела объединить силу и бережное отношение к расходу топлива.
- RAV4 предлагается с бензиновым мотором на 203 л. с. и гибридной версией мощностью 219 л. с. В США расход гибрида достигает 45 миль на галлон, а в Индии — около 22-23 км/л.
- Fortuner оснащён 2,8-литровым дизелем с высоким крутящим моментом, а также гибридным вариантом, рассчитанным на экономию топлива при длительных поездках.
Умные технологии для водителя
В обеих моделях акцент сделан на комфорте и безопасности:
- мультимедиа с сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto;
- цифровая приборная панель с ключевой информацией;
- адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, семь подушек безопасности;
- камера кругового обзора и бесконтактное открывание багажника.
Все эти решения превращают управление внедорожником в удобный и безопасный процесс.
Цена и условия покупки
Toyota делает акцент на доступности.
- В Индии RAV4 стартует с 28,95 лакха рупий, а Fortuner — от 44,7 до 50,1 лакха.
- В США Corolla Cross предлагается всего за 24 172 доллара.
Для покупателей доступны выгодные кредитные программы: нулевой первый взнос и минимальные ежемесячные платежи.
