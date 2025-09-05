Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Toyota RAV4 2026
Toyota RAV4 2026
© Toyota is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:45

Увидев цены на Toyota 2025 года, индийцы пришли в недоумение — такого никто не ждал

Toyota RAV4 и Fortuner 2025: обновлённый дизайн, гибриды и цены

Toyota представила линейку внедорожников 2025 года, которая уже успела привлечь внимание сочетанием смелого дизайна, современных технологий и доступной цены. Для семейных поездок и любителей приключений в ней есть сразу несколько ярких моделей — от динамичного RAV4 до мощного Fortuner.

Дизайн, который бросается в глаза

Экстерьер новинок Toyota не оставляет равнодушным.

  • Fortuner получил увеличенную решётку радиатора, выразительные LED-фары и высокий дорожный просвет. Такой образ подчеркивают новые легкосплавные диски, которые одинаково хорошо смотрятся и в городе, и на бездорожье.
  • RAV4 отличается более спортивным обликом. Плавные линии кузова и аэродинамичные формы не только украшают автомобиль, но и помогают экономить топливо.

Мощность и экономичность в одном пакете

Toyota сумела объединить силу и бережное отношение к расходу топлива.

  • RAV4 предлагается с бензиновым мотором на 203 л. с. и гибридной версией мощностью 219 л. с. В США расход гибрида достигает 45 миль на галлон, а в Индии — около 22-23 км/л.
  • Fortuner оснащён 2,8-литровым дизелем с высоким крутящим моментом, а также гибридным вариантом, рассчитанным на экономию топлива при длительных поездках.

Умные технологии для водителя

В обеих моделях акцент сделан на комфорте и безопасности:

  • мультимедиа с сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto;
  • цифровая приборная панель с ключевой информацией;
  • адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, семь подушек безопасности;
  • камера кругового обзора и бесконтактное открывание багажника.

Все эти решения превращают управление внедорожником в удобный и безопасный процесс.

Цена и условия покупки

Toyota делает акцент на доступности.

  • В Индии RAV4 стартует с 28,95 лакха рупий, а Fortuner — от 44,7 до 50,1 лакха.
  • В США Corolla Cross предлагается всего за 24 172 доллара.

Для покупателей доступны выгодные кредитные программы: нулевой первый взнос и минимальные ежемесячные платежи.

