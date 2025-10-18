Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Hilux
Toyota Hilux
© commons.wikimedia.org by Captainmorlypogi1959 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:28

Танк с гарантией: как Toyota решила продлевать защиту не только машины, но и репутации

Toyota продлила десятилетнюю гарантию на бронированные Hilux и SW4

Японский автопроизводитель Toyota вновь подтвердил статус компании, которая умеет не просто продавать автомобили, но и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Расширение программы Toyota 10 стало очередным шагом в этом направлении: теперь десятилетняя гарантия распространяется даже на бронированные версии Hilux и SW4, произведённые с 2020 года.

Расширение программы Toyota 10

Изначально гарантия сроком до 10 лет появилась в ноябре 2024 года и охватывала лишь некоторые модели. Однако с января 2025-го программа стала доступна практически для всего модельного ряда, включая коммерческие и гибридные автомобили. Новый этап, запущенный осенью 2025 года, стал особенно значимым — теперь под защиту попали и автомобили с баллистической броней, прошедшие сертификацию у партнёров Toyota.

Что включает гарантия

Главный принцип программы прост: гарантия продлевается автоматически при условии регулярного технического обслуживания на официальных сервисах Toyota. При этом клиент ничего не доплачивает.

Покрытие распространяется на:
• двигатель и трансмиссию;
• электронные и тормозные системы;
• элементы кузова и охлаждения;
• гибридные компоненты (для соответствующих моделей).

Для частных владельцев срок — 10 лет или 200 000 км пробега, для коммерческого использования — 100 000 км. Гибридные автомобили получают отдельную гарантию на электрическую часть — 8 лет, после чего защита может быть продлена до общего срока программы.

Сравнение

Категория автомобиля Срок гарантии Пробег Особенности покрытия
Обычные модели Toyota 10 лет 200 000 км Без доплаты при ТО
Коммерческие авто 10 лет 100 000 км Автоматическое продление
Гибриды 8 лет + продление 200 000 км Защита батареи и электроники
Бронированные версии 10 лет 200 000 км Только сертифицированные партнёры

Советы шаг за шагом

  1. Проверить сертификацию. Бронированные версии должны быть произведены или доработаны компаниями Avallon, Carbon, Evolution или Parvi.

  2. Соблюдать регламент ТО. Обслуживание исключительно в авторизованных центрах Toyota.

  3. Следить за пробегом. Продление гарантии происходит каждые 10 тысяч километров.

  4. Использовать оригинальные детали. Нарушение этого пункта может аннулировать гарантию.

  5. Хранить документы о сервисе. Они подтверждают участие в программе и право на продление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: обслуживание автомобиля у неофициальных мастеров.
Последствие: автоматическое прекращение гарантии.
Альтернатива: обращаться только в сертифицированные сервисы Toyota.

Ошибка: установка неоригинальных деталей.
Последствие: отказ в гарантийном ремонте.
Альтернатива: использовать запчасти с маркировкой Toyota Genuine Parts.

Ошибка: несвоевременное прохождение ТО.
Последствие: потеря возможности продления программы.
Альтернатива: планировать визиты на сервис заранее, особенно перед длительными поездками.

А что если…

А что если владелец купил подержанную Toyota с бронированием? Программа по-прежнему действует. Главное, чтобы автомобиль обслуживался в официальной сети и не имел перерывов в истории ТО. Новый владелец автоматически получает право на продолжение гарантии при регистрации в системе Toyota.

FAQ

Как оформить участие в программе Toyota 10?
Достаточно один раз обслужить автомобиль в официальном центре Toyota. После этого система автоматически продлит гарантию.

Действует ли программа на бронирование сторонних компаний?
Нет, только для автомобилей, прошедших сертификацию у Avallon, Carbon, Evolution и Parvi.

Можно ли перенести гарантию на нового владельца?
Да, если автомобиль обслуживался официально и не нарушал регламент ТО.

Сколько стоит участие в программе?
Ничего — программа бесплатна для всех владельцев, соблюдающих условия обслуживания.

Распространяется ли гарантия на гибридные компоненты?
Да, они покрыты отдельной восьмилетней гарантией с возможностью продления.

Мифы и правда

Миф: гарантия Toyota 10 распространяется только на новые автомобили.
Правда: программа действует и для подержанных машин при соблюдении регламента ТО.

Миф: броня лишает авто заводской гарантии.
Правда: при сертифицированной установке и обслуживании в официальных сервисах гарантия сохраняется.

Миф: программа требует ежегодного платного продления.
Правда: продление выполняется автоматически и бесплатно.

Исторический контекст

Toyota начала предлагать расширенные гарантии ещё в 1990-х годах в Японии, но в Южной Америке подобные инициативы долгое время отсутствовали. Бразилия стала первой страной региона, где бренд внедрил 10-летнюю программу. Это стало частью стратегии по укреплению доверия и продвижению устойчивого автосервиса, особенно среди корпоративных клиентов и владельцев бронированных машин, активно используемых в охранных структурах.

Три интересных факта

• В Бразилии Toyota Hilux входит в тройку самых популярных пикапов, особенно среди владельцев агробизнеса.
• Компания Avallon, сертифицированная Toyota, специализируется на броне уровня III-A — такой защитой оснащают автомобили полиции и дипломатического корпуса.
• Благодаря программе Toyota 10 средняя перепродажная стоимость Hilux и SW4 в Бразилии выросла на 12% за полгода после запуска инициативы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инспекторы ГИБДД больше не смогут требовать досмотр без оснований вчера в 23:22
Откройте багажник или нет? Полицейский раскрыл все законные основания досмотра

Капитан полиции объяснил, может ли инспектор ГАИ требовать показать аптечку и огнетушитель, и почему открывать багажник без протокола опасно.

Читать полностью » Более 15% штрафов за стоп-линию отменяют из-за ошибок камер вчера в 23:19
Стоп-линия стала причиной скандала: водители массово отменяют штрафы

Автоюрист рассказал, в каких случаях штраф за пересечение СТОП-линии можно не платить и как обжаловать ошибочное постановление с камеры.

Читать полностью » Безалкогольное пиво показывает алкоголь на алкотестере вчера в 22:39
Безалкогольное пиво — ловушка для водителя: инспектор раскрыл правду о проверке на алкоголь

Инспектор ГАИ рассказал, почему даже безалкогольное пиво может показать алкоголь при проверке, и объяснил, когда после него можно садиться за руль.

Читать полностью » Неправильная замена антифриза приводит к перегреву современных моторов вчера в 22:36
Тихий ужас под капотом: как безобидная замена охлаждающей жидкости приводит к капремонту

Даже надёжный двигатель можно вывести из строя одной ошибкой при замене антифриза. Мастер автосервиса объяснил, какие действия губят мотор.

Читать полностью » BYD отзывает более 115 тысяч электромобилей и гибридов из-за риска перегрева батарей — данные SAMR вчера в 21:38
Мечты перегрелись: как у самого большого производителя электрокаров вспыхнула проблема с батареями

BYD проводит крупнейший в истории отзыв электромобилей — более 115 тысяч машин. Что стало причиной и как это отразится на владельцах?

Читать полностью » Xpeng назначила Лю Сяньмина руководителем отдела автономного вождения вчера в 20:20
Когда карты больше не нужны: как китайцы строят автомобили, которые "видят" сами

Xpeng обновляет команду автономного вождения: компанию ждёт переход в эру искусственного интеллекта, где машины учатся видеть и думать как люди.

Читать полностью » Оставленная грязь на кузове зимой вызывает коррозию и повреждение ЛКП вчера в 19:07
Мороз не прощает забывчивых: чего нельзя делать, отправляя авто в зимнюю спячку

Как подготовить автомобиль к зимней «спячке», чтобы весной не пришлось чинить половину систем? Простые шаги, частые ошибки и советы экспертов.

Читать полностью » Корейские автомобили до 160 л. с. сохранят низкий утильсбор после изменений Минпромторга вчера в 18:41
Корейцы вошли в поворот идеально: как новая формула утильсбора сыграла им на руку

Корейские иномарки с моторами до 160 л.с. могут стать самым выгодным выбором для россиян — грядущая реформа утильсбора оставит их вне зоны подорожания.

Читать полностью »

Новости
Дом
Основные критерии при выборе ковролина для вашего дома: удобство, цвет и долговечность
Туризм
Врачи рассказали, как пережить месячные в путешествии и не испортить отпуск
Садоводство
Осеннее мульчирование помогает сохранить влагу и защитить почву от промерзания
Авто и мото
Porsche переориентируется на гибриды и ДВС
Красота и здоровье
Невролог Ирина Милюхина рассказала, как избыток сахара мешает мозгу восстанавливаться во сне
Дом
5 простых решений для уюта в доме: чистый воздух, правильная влажность и текстиль
Авто и мото
Общественный совет Астаны обсудил лимит прогрева автомобилей — не более 10 минут
Питомцы
Психологи: прикосновение к кошке снижает уровень стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet