Очаровательная внешность может обмануть: какие болезни прячутся за кудрями той-пуделя
Той-пудель — очаровательный миниатюрный пёс, который унаследовал все лучшие черты своих старших собратьев — королевских и карликовых пуделей. Отличие заключается лишь в размере: рост не превышает 28 см, а вес редко бывает выше 4 кг. Несмотря на крошечные габариты, в этой собаке скрывается острый ум, врождённое благородство и поразительная чувствительность к настроению хозяина.
Исследователь поведения собак Стэнли Корен включил мини-пуделя в тройку самых умных пород. Эти малыши отлично поддаются дрессировке и нуждаются в ежедневном контакте с человеком. Они идеально чувствуют себя в квартире и считаются одними из самых "гипоаллергенных" компаньонов.
История породы
По наиболее распространённой версии, родиной мини-пуделей стала Франция. Их предками были немецкие водяные собаки, которых использовали на охоте для подачи дичи из воды. От них современный пудель унаследовал смелость и высокий интеллект.
Некоторые кинологи утверждают, что первые карликовые пудели появились именно в Германии — там их выращивали охотники, позже обучали искать раненых животных и даже сторожить скот. Во время Второй мировой войны этих крошечных собак использовали в служебных целях, но очаровательная внешность быстро изменила их судьбу: они стали домашними любимцами знати.
Есть и третья гипотеза — азиатская. По ней прародители пуделей были вывезены финикийцами в Европу во время торговых путешествий. Так или иначе, именно Франция закрепила за собой статус страны, где порода обрела нынешний вид и признание.
Классификация и внешний вид
Сегодня выделяют четыре разновидности пуделей:
-
Большой пудель — до 60 см в холке;
-
Малый — до 45 см;
-
Карликовый — до 35 см;
-
Той-пудель — не выше 28 см.
Международная кинологическая федерация (FCI) относит той-пуделя к группе декоративных собак-компаньонов.
У представителей этой породы вытянутое, гармоничное тело с прямой спиной и чуть втянутым животом. Грудная клетка хорошо развита, походка лёгкая и упругая.
Голова и череп
Форма головы клиновидная, мордочка не слишком узкая, переход от лба к носу заметный. Лоб плоский, надбровные дуги выражены. Глаза миндалевидные, широко посаженные. Их оттенок зависит от окраса шерсти: у белых, серых и чёрных собак глаза тёмно-карие, у коричневых — янтарные.
Уши, нос, зубы
Уши длинные, с закруглёнными кончиками, плотно прилегают к голове и густо покрыты шерстью. Нос прямой, мочка — чёрная или шоколадная, в зависимости от цвета шерсти. Прикус ножницеобразный, зубы крепкие и ровные.
Конечности и хвост
Передние лапы прямые и параллельные, задние мускулистые, с хорошо выраженными суставами. Хвост посажен высоко и обычно направлен вверх под углом около 45 градусов. Лапы компактные, овальные, с плотными подушечками — их цвет тоже совпадает с окрасом шерсти.
Шерсть и окрасы
Шерсть у той-пуделя густая, курчавая, равномерной длины. Окрасы однотонные — от снежно-белого до тёплого абрикосового, коричневого или антрацитового. Цвет кожи обычно совпадает с цветом шерсти, а у белых собак она может иметь серебристый оттенок.
Такой тип шерсти практически не линяет и не имеет характерного запаха, что делает породу подходящей для людей, склонных к аллергии.
Характер и поведение
Той-пудели удивительно контактные и чуткие. Они быстро схватывают команды, с удовольствием учат новые трюки и способны адаптироваться под образ жизни владельца. Активные семьи оценят их энергию, а пожилые люди — спокойный темперамент и нежную привязанность.
При нехватке внимания питомец может стать тревожным, капризным или чрезмерно шумным. Этим собакам нужна ежедневная дрессировка и эмоциональный контакт. Они любят внимание, но не навязчивы и почти никогда не лают без причины.
Уход за той-пуделем
Главная особенность породы — регулярный уход за шерстью. Без вычёсывания кудри быстро спутываются.
Расчёсывание
Вычесывать пуделя нужно каждые 2-3 дня. Используют металлическую щётку, пуходёрку для мордочки, кондиционер от колтунов и антистатик. Перед процедурой шерсть слегка увлажняют, а колтуны аккуратно разбирают пальцами.
Купание
Купают собаку примерно раз в месяц, используя разбавленный зоошампунь (1 часть шампуня на 5 частей воды). Средство вспенивают на губке и наносят на шерсть, избегая кожи. После — тщательно смывают и высушивают полотенцем или феном.
Уши, глаза, зубы, когти
- Уши чистят раз в неделю ватным диском с очищающим лосьоном.
- Глаза ежедневно протирают ватой, смоченной в блефаролосьоне.
- Зубы чистят специальной пастой раз в неделю, чтобы предотвратить образование камня.
- Когти подстригают каждые 7-10 дней, укорачивая только твёрдую часть.
Стрижка
Пуделей стригут раз в 1-2 месяца. Для выставок подбирают особую форму стрижки по стандарту породы, а в быту подойдёт гигиеническая или модельная. Первую стрижку щенку лучше доверить грумеру.
Питание и рацион
Кормление может быть сухим или натуральным.
-
Сухой корм. Подбирается по возрасту и активности, желательно премиум-класса для длинношерстных пород.
-
Натуральное питание. Включает говядину, субпродукты, гречку или рис, отварные овощи, немного фруктов.
Запрещены: жирная пища, свинина, курица с костями, речная рыба, колбасы, сладости и еда со стола.
Частота кормления:
- 2 мес. — 6-7 раз в день;
- 3 мес. — 5 раз;
- 4-7 мес. — 4 раза;
- 7-12 мес. — 3 раза;
- взрослые — 2 раза в сутки.
При натуральном питании важно контролировать баланс белков и витаминов. Две трети рациона должно составлять мясо, остальное — каши и овощи.
Здоровье и продолжительность жизни
Той-пудели живут в среднем 15-18 лет. Однако из-за миниатюрного телосложения у них встречаются наследственные болезни:
- дистрофия сетчатки (может привести к слепоте);
- катаракта;
- гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы);
- болезнь фон Виллебранда — нарушение свёртываемости крови.
Регулярные профилактические осмотры у ветеринара, сбалансированный рацион и грамотный уход позволяют значительно снизить риск осложнений.
Таблица сравнения
|Вид пуделя
|Рост, см
|Вес, кг
|Назначение
|Особенности
|Большой
|до 60
|20-25
|Охотничья, служебная собака
|Требует активных прогулок
|Малый
|до 45
|12-15
|Универсальный компаньон
|Уравновешенный характер
|Карликовый
|до 35
|6-8
|Домашний питомец
|Подходит для семей с детьми
|Той
|до 28
|3-4
|Декоративная порода
|Идеальна для квартир и аллергиков
Плюсы и минусы породы
Плюсы:
- миниатюрность и аккуратный вид;
- высокий интеллект, обучаемость;
- отсутствие запаха и линьки;
- преданность и дружелюбие;
- подходит аллергикам.
Минусы:
- требует частого груминга;
- склонен к наследственным болезням;
- не переносит одиночества;
- чувствителен к сквознякам и холоду.
А что если…
Если у вас мало времени на уход, можно рассмотреть более неприхотливые породы — например, бишон-фризе или мальтийскую болонку. А вот тем, кто ищет умного и эмоционального друга, способного понимать интонации и настроение, той-пудель станет идеальным выбором.
Интересные факты
-
В старину пуделей стригли в виде львов — так собакам было легче плавать при подаче утки.
-
Считается, что слово "пудель" происходит от немецкого pudeln - "плескаться".
-
У пуделей самый разнообразный арсенал выставочных стрижек — более 15 вариантов.
