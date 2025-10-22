Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Той пудель
© Own work by Choikwangmo9 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:38

Очаровательная внешность может обмануть: какие болезни прячутся за кудрями той-пуделя

Той-пудель — очаровательный миниатюрный пёс, который унаследовал все лучшие черты своих старших собратьев — королевских и карликовых пуделей. Отличие заключается лишь в размере: рост не превышает 28 см, а вес редко бывает выше 4 кг. Несмотря на крошечные габариты, в этой собаке скрывается острый ум, врождённое благородство и поразительная чувствительность к настроению хозяина.

Исследователь поведения собак Стэнли Корен включил мини-пуделя в тройку самых умных пород. Эти малыши отлично поддаются дрессировке и нуждаются в ежедневном контакте с человеком. Они идеально чувствуют себя в квартире и считаются одними из самых "гипоаллергенных" компаньонов.

История породы

По наиболее распространённой версии, родиной мини-пуделей стала Франция. Их предками были немецкие водяные собаки, которых использовали на охоте для подачи дичи из воды. От них современный пудель унаследовал смелость и высокий интеллект.

Некоторые кинологи утверждают, что первые карликовые пудели появились именно в Германии — там их выращивали охотники, позже обучали искать раненых животных и даже сторожить скот. Во время Второй мировой войны этих крошечных собак использовали в служебных целях, но очаровательная внешность быстро изменила их судьбу: они стали домашними любимцами знати.

Есть и третья гипотеза — азиатская. По ней прародители пуделей были вывезены финикийцами в Европу во время торговых путешествий. Так или иначе, именно Франция закрепила за собой статус страны, где порода обрела нынешний вид и признание.

Классификация и внешний вид

Сегодня выделяют четыре разновидности пуделей:

  1. Большой пудель — до 60 см в холке;

  2. Малый — до 45 см;

  3. Карликовый — до 35 см;

  4. Той-пудель — не выше 28 см.

Международная кинологическая федерация (FCI) относит той-пуделя к группе декоративных собак-компаньонов.

У представителей этой породы вытянутое, гармоничное тело с прямой спиной и чуть втянутым животом. Грудная клетка хорошо развита, походка лёгкая и упругая.

Голова и череп

Форма головы клиновидная, мордочка не слишком узкая, переход от лба к носу заметный. Лоб плоский, надбровные дуги выражены. Глаза миндалевидные, широко посаженные. Их оттенок зависит от окраса шерсти: у белых, серых и чёрных собак глаза тёмно-карие, у коричневых — янтарные.

Уши, нос, зубы

Уши длинные, с закруглёнными кончиками, плотно прилегают к голове и густо покрыты шерстью. Нос прямой, мочка — чёрная или шоколадная, в зависимости от цвета шерсти. Прикус ножницеобразный, зубы крепкие и ровные.

Конечности и хвост

Передние лапы прямые и параллельные, задние мускулистые, с хорошо выраженными суставами. Хвост посажен высоко и обычно направлен вверх под углом около 45 градусов. Лапы компактные, овальные, с плотными подушечками — их цвет тоже совпадает с окрасом шерсти.

Шерсть и окрасы

Шерсть у той-пуделя густая, курчавая, равномерной длины. Окрасы однотонные — от снежно-белого до тёплого абрикосового, коричневого или антрацитового. Цвет кожи обычно совпадает с цветом шерсти, а у белых собак она может иметь серебристый оттенок.

Такой тип шерсти практически не линяет и не имеет характерного запаха, что делает породу подходящей для людей, склонных к аллергии.

Характер и поведение

Той-пудели удивительно контактные и чуткие. Они быстро схватывают команды, с удовольствием учат новые трюки и способны адаптироваться под образ жизни владельца. Активные семьи оценят их энергию, а пожилые люди — спокойный темперамент и нежную привязанность.

При нехватке внимания питомец может стать тревожным, капризным или чрезмерно шумным. Этим собакам нужна ежедневная дрессировка и эмоциональный контакт. Они любят внимание, но не навязчивы и почти никогда не лают без причины.

Уход за той-пуделем

Главная особенность породы — регулярный уход за шерстью. Без вычёсывания кудри быстро спутываются.

Расчёсывание

Вычесывать пуделя нужно каждые 2-3 дня. Используют металлическую щётку, пуходёрку для мордочки, кондиционер от колтунов и антистатик. Перед процедурой шерсть слегка увлажняют, а колтуны аккуратно разбирают пальцами.

Купание

Купают собаку примерно раз в месяц, используя разбавленный зоошампунь (1 часть шампуня на 5 частей воды). Средство вспенивают на губке и наносят на шерсть, избегая кожи. После — тщательно смывают и высушивают полотенцем или феном.

Уши, глаза, зубы, когти

  • Уши чистят раз в неделю ватным диском с очищающим лосьоном.
  • Глаза ежедневно протирают ватой, смоченной в блефаролосьоне.
  • Зубы чистят специальной пастой раз в неделю, чтобы предотвратить образование камня.
  • Когти подстригают каждые 7-10 дней, укорачивая только твёрдую часть.

Стрижка

Пуделей стригут раз в 1-2 месяца. Для выставок подбирают особую форму стрижки по стандарту породы, а в быту подойдёт гигиеническая или модельная. Первую стрижку щенку лучше доверить грумеру.

Питание и рацион

Кормление может быть сухим или натуральным.

  1. Сухой корм. Подбирается по возрасту и активности, желательно премиум-класса для длинношерстных пород.

  2. Натуральное питание. Включает говядину, субпродукты, гречку или рис, отварные овощи, немного фруктов.

Запрещены: жирная пища, свинина, курица с костями, речная рыба, колбасы, сладости и еда со стола.

Частота кормления:

  • 2 мес. — 6-7 раз в день;
  • 3 мес. — 5 раз;
  • 4-7 мес. — 4 раза;
  • 7-12 мес. — 3 раза;
  • взрослые — 2 раза в сутки.

При натуральном питании важно контролировать баланс белков и витаминов. Две трети рациона должно составлять мясо, остальное — каши и овощи.

Здоровье и продолжительность жизни

Той-пудели живут в среднем 15-18 лет. Однако из-за миниатюрного телосложения у них встречаются наследственные болезни:

  • дистрофия сетчатки (может привести к слепоте);
  • катаракта;
  • гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы);
  • болезнь фон Виллебранда — нарушение свёртываемости крови.

Регулярные профилактические осмотры у ветеринара, сбалансированный рацион и грамотный уход позволяют значительно снизить риск осложнений.

Таблица сравнения

Вид пуделя Рост, см Вес, кг Назначение Особенности
Большой до 60 20-25 Охотничья, служебная собака Требует активных прогулок
Малый до 45 12-15 Универсальный компаньон Уравновешенный характер
Карликовый до 35 6-8 Домашний питомец Подходит для семей с детьми
Той до 28 3-4 Декоративная порода Идеальна для квартир и аллергиков

Плюсы и минусы породы

Плюсы:

  • миниатюрность и аккуратный вид;
  • высокий интеллект, обучаемость;
  • отсутствие запаха и линьки;
  • преданность и дружелюбие;
  • подходит аллергикам.

Минусы:

  • требует частого груминга;
  • склонен к наследственным болезням;
  • не переносит одиночества;
  • чувствителен к сквознякам и холоду.

А что если…

Если у вас мало времени на уход, можно рассмотреть более неприхотливые породы — например, бишон-фризе или мальтийскую болонку. А вот тем, кто ищет умного и эмоционального друга, способного понимать интонации и настроение, той-пудель станет идеальным выбором.

Интересные факты

  1. В старину пуделей стригли в виде львов — так собакам было легче плавать при подаче утки.

  2. Считается, что слово "пудель" происходит от немецкого pudeln - "плескаться".

  3. У пуделей самый разнообразный арсенал выставочных стрижек — более 15 вариантов.

