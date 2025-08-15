Домашние цветы, из-за которых кошка может оказаться у ветеринара

Домашние растения украшают интерьер, очищают воздух и создают уют, но не все из них безопасны для питомцев. Для кошки, которая любит изучать всё новое и пробовать листья на вкус, некоторые виды могут быть смертельно опасны.

Растения, которых лучше избегать

Лилии — даже капля воды из вазы может вызвать у кошки острую почечную недостаточность.

Диффенбахия — сок растения раздражает слизистые и может привести к отёку дыхательных путей.

Фикус — вызывает рвоту, диарею и общее недомогание.

Азалия — опасна для сердечно-сосудистой системы животного.

Тюльпаны и нарциссы — содержат токсины, вызывающие рвоту и судороги.

Амариllis — приводит к проблемам с дыханием и пищеварением.

Хризантемы — содержат пиретрины, вызывающие отравление.

Опасность в букетах

Даже срезанные цветы, подаренные или купленные в магазине, могут быть ядовиты. К тому же вода в вазе с такими растениями быстро насыщается вредными веществами.

Как обезопасить питомца

Не приносить в дом опасные виды растений.

Размещать цветы вне зоны досягаемости.

Заменить ядовитые растения на безопасные аналоги: хлорофитум, фиалки, бамбук.

Проверять состав подарочных букетов.

Красота без риска

Заботясь о безопасности кошки, можно создать не менее красивый и зелёный интерьер, просто выбрав растения, которые не угрожают её здоровью.