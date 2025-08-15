Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Искусственное растение в интерьере
Искусственное растение в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:19

Домашние цветы, из-за которых кошка может оказаться у ветеринара

Ядовитые для кошек растения и цветы, которых стоит избегать

Домашние растения украшают интерьер, очищают воздух и создают уют, но не все из них безопасны для питомцев. Для кошки, которая любит изучать всё новое и пробовать листья на вкус, некоторые виды могут быть смертельно опасны.

Растения, которых лучше избегать

Лилии — даже капля воды из вазы может вызвать у кошки острую почечную недостаточность.
Диффенбахия — сок растения раздражает слизистые и может привести к отёку дыхательных путей.
Фикус — вызывает рвоту, диарею и общее недомогание.
Азалия — опасна для сердечно-сосудистой системы животного.
Тюльпаны и нарциссы — содержат токсины, вызывающие рвоту и судороги.
Амариllis — приводит к проблемам с дыханием и пищеварением.
Хризантемы — содержат пиретрины, вызывающие отравление.

Опасность в букетах

Даже срезанные цветы, подаренные или купленные в магазине, могут быть ядовиты. К тому же вода в вазе с такими растениями быстро насыщается вредными веществами.

Как обезопасить питомца

  • Не приносить в дом опасные виды растений.
  • Размещать цветы вне зоны досягаемости.
  • Заменить ядовитые растения на безопасные аналоги: хлорофитум, фиалки, бамбук.
  • Проверять состав подарочных букетов.

Красота без риска

Заботясь о безопасности кошки, можно создать не менее красивый и зелёный интерьер, просто выбрав растения, которые не угрожают её здоровью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как защитить провода и розетки от домашних грызунов и птиц сегодня в 6:47

Ваши провода теперь в безопасности: даже если дома крыса или попугай

Проверенные способы защитить провода и розетки от грызунов и птиц, сохранив электрику целой и питомцев в безопасности.

Читать полностью » Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот сегодня в 5:41

Коридор берёт удар на себя: зона грязных лап спасет диван и ковёр от грязи

Как превратить вход в щит от грязи: мини-тамбур для собаки с поддоном, щёткой-ковриком, ручным душем и шкафчиком — чтобы песок не доходил до гостиной.

Читать полностью » Эксперт Орехов рассказал, как проверить экологичность строительных материалов перед покупкой сегодня в 4:18

Ваш ремонт может отравлять вас годами — проверьте материалы по этим признакам

Эксперт рассказал, как отличить по-настоящему экологичные материалы для ремонта от маркетинговых уловок и почему проверка маркировки так важна.

Читать полностью » Советы по оформлению стильного и функционального места для кошки сегодня в 3:33

5 мест в квартире, где кот будет чувствовать себя королём

Уютный уголок для кота — не роскошь, а необходимость. Рассказываем, где и как разместить зону питомца, чтобы она радовала и его, и вас.

Читать полностью » Идеи для установки стиральной машины на кухне, в ванной и прихожей сегодня в 2:29

5 гениальных мест для стиралки, о которых вы даже не догадывались

Даже в маленькой квартире стиральную машину можно вписать в интерьер так, чтобы она не мешала и была удобна в использовании. Рассказываем, как это сделать.

Читать полностью » Лучшие проекты российских и международных дизайн-студий представили в рейтинге 2025 года сегодня в 1:26

Лучшие дизайн-студии 2025 года: кто делает интерьеры, от которых захватывает дух

Дизайн-студии 2025 года удивляют технологиями, креативными решениями и вниманием к деталям. Рассказываем, кто задаёт тренды и чем они выделяются.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие детали влияют на первое впечатление о доме сегодня в 0:20

Ваш дом может оттолкнуть гостей за 5 секунд: 5 ошибок, которые всё портят

Первое впечатление о доме складывается за секунды. Запах, свет, чистота и детали интерьера могут превратить жильё в место, куда всегда хочется вернуться.

Читать полностью » Дезинсекторы назвали причины появления тараканов в бытовой технике вчера в 23:22

Одна ночь — и тараканов в этих приборах станет в три раза больше: действуйте сразу

Избавьтесь от тараканов на кухне! Узнайте, как они проникают в бытовую технику и что делать для профилактики — секреты и советы по борьбе с вредителями.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ
Красота и здоровье

Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике
Туризм

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение
Наука и технологии

Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков
Еда

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы
Красота и здоровье

Мята: 5 неожиданных фактов о пользе и вреде ароматной травы – совет врача
Еда

Как приготовить вино из боярышника: советы по использованию ягод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru