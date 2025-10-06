Игрушки, которые отравляют питомцев: эксперты раскрыли скрытую опасность в мячиках и канатах
Игрушки для собак и кошек кажутся безобидными, но на практике многие изделия, представленные на рынке, несут скрытую опасность. Они могут вызывать отравления, провоцировать болезни печени и почек, а иногда — даже изменять поведение животных.
О потенциальных рисках рассказал эксперт по качеству продуктов Григорий Балагуров.
"Например, фталаты. При жевании игрушки эти соединения могут попасть в слюну, а вместе с ней и в организм питомца, вызывая впоследствии поражения почек, печени и других важных органов", — пояснил эксперт в беседе с Lenta.ru.
Химические угрозы в составе игрушек
Большинство опасных соединений попадает в организм животного при жевании или облизывании игрушек. Некоторые компоненты, применяемые для удешевления производства или придания эластичности, оказывают кумулятивное (накопительное) действие.
Основные токсичные вещества
|Вещество
|Где встречается
|Последствия
|Фталаты
|В мягких резиновых игрушках, мячах, канатах
|Поражение печени, почек, нарушение обмена веществ
|Бисфенол А (BPA)
|В пластиковых изделиях, мисках, мячах
|Гормональные сбои, изменения в поведении
|Формальдегиды
|В тканевых и поролоновых игрушках
|Аллергии, раздражение дыхательных путей
|Бром
|В обработанных антипиренами материалах
|Нарушение работы щитовидной железы
|Мышьяк и свинец
|В красках и покрытиях, особенно в ярких
|Хроническое отравление, судороги, анемия
Почему опасность часто остаётся незамеченной
Многие владельцы покупают игрушки, ориентируясь только на внешний вид — яркие цвета, мягкие материалы, забавные формы. Но чем дешевле изделие, тем выше вероятность, что оно изготовлено из несертифицированных материалов.
Иногда токсичные вещества не ощущаются ни по запаху, ни по цвету. Однако при нагревании, контакте со слюной или влагой они начинают выделяться и проникать в организм животного.
Кроме химической угрозы, есть и механическая опасность - игрушки с мелкими деталями, которые могут отломиться или отклеиться.
А что если питомец уже играл опасной игрушкой?
Если у животного появились признаки отравления — вялость, рвота, дрожь, отказ от еды или судороги, нужно срочно обратиться к ветеринару. Врач назначит анализы и проверит наличие тяжёлых металлов или химических соединений в крови.
При подозрении на проглоченную деталь проводят рентген или УЗИ, чтобы определить, нужна ли операция.
