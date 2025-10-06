Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Опасные игрушки для питомцев
Опасные игрушки для питомцев
© Generated by AI (DALLE 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:08

Игрушки, которые отравляют питомцев: эксперты раскрыли скрытую опасность в мячиках и канатах

Игрушки для собак и кошек содержат фталаты и бисфенол А

Игрушки для собак и кошек кажутся безобидными, но на практике многие изделия, представленные на рынке, несут скрытую опасность. Они могут вызывать отравления, провоцировать болезни печени и почек, а иногда — даже изменять поведение животных.

О потенциальных рисках рассказал эксперт по качеству продуктов Григорий Балагуров.

"Например, фталаты. При жевании игрушки эти соединения могут попасть в слюну, а вместе с ней и в организм питомца, вызывая впоследствии поражения почек, печени и других важных органов", — пояснил эксперт в беседе с Lenta.ru.

Химические угрозы в составе игрушек

Большинство опасных соединений попадает в организм животного при жевании или облизывании игрушек. Некоторые компоненты, применяемые для удешевления производства или придания эластичности, оказывают кумулятивное (накопительное) действие.

Основные токсичные вещества

Вещество Где встречается Последствия
Фталаты В мягких резиновых игрушках, мячах, канатах Поражение печени, почек, нарушение обмена веществ
Бисфенол А (BPA) В пластиковых изделиях, мисках, мячах Гормональные сбои, изменения в поведении
Формальдегиды В тканевых и поролоновых игрушках Аллергии, раздражение дыхательных путей
Бром В обработанных антипиренами материалах Нарушение работы щитовидной железы
Мышьяк и свинец В красках и покрытиях, особенно в ярких Хроническое отравление, судороги, анемия

Почему опасность часто остаётся незамеченной

Многие владельцы покупают игрушки, ориентируясь только на внешний вид — яркие цвета, мягкие материалы, забавные формы. Но чем дешевле изделие, тем выше вероятность, что оно изготовлено из несертифицированных материалов.

Иногда токсичные вещества не ощущаются ни по запаху, ни по цвету. Однако при нагревании, контакте со слюной или влагой они начинают выделяться и проникать в организм животного.

Кроме химической угрозы, есть и механическая опасность - игрушки с мелкими деталями, которые могут отломиться или отклеиться.

А что если питомец уже играл опасной игрушкой?

Если у животного появились признаки отравления — вялость, рвота, дрожь, отказ от еды или судороги, нужно срочно обратиться к ветеринару. Врач назначит анализы и проверит наличие тяжёлых металлов или химических соединений в крови.

При подозрении на проглоченную деталь проводят рентген или УЗИ, чтобы определить, нужна ли операция.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Антицарапки на когти могут вызвать аллергию и инфекции вчера в 16:07
Силиконовые колпачки на когтях: милый аксессуар или приговор для кошки

Яркие силиконовые антицарапки на когтях кошки кажутся удобным решением. Но что скрывается за этим "маникюром" и стоит ли рисковать здоровьем питомца?

Читать полностью » Щенок быстро привыкает к тому, что его балуют и всё прощают вчера в 15:58
Почему нельзя баловать щенка с первого дня: последствия, о которых вы не подозревали

Щенок впервые дома? 5 правил, которые помогут избежать ошибок в первые дни и заложить основы доверия и хорошего поведения.

Читать полностью » Самоед и американская эскимосская собака легче адаптируются к городской жизни вчера в 15:03
Густой мех — не защита от солнца: эти собаки летом страдают больше всех

Эти собаки похожи на живые облака, но их пушистая шубка требует особого ухода. Разберёмся, какие породы самые лохматые и что нужно знать хозяину.

Читать полностью » Сфинкс и русская голубая кошка являются ненавязчивыми и спокойными питомцами вчера в 14:57
От мурлыканья до объятий: выбираем самую любвеобильную кошку для вашего дома

Хотите ласковую кошку? Подобрали топ-5 пород, которые особенно тянутся к человеку и не мыслят жизни без общения и любви.

Читать полностью » Гибкое тело и шершавый язык позволяют кошке вылизывать даже труднодоступные места вчера в 14:30
Почему кошки вылизывают себя без остановки? А собаки предпочитают грязь — объясняем разницу

Почему кошки тратят на умывание часы, а собаки ограничиваются лапами? Рассказываем, как природа заложила разные привычки ухода за собой.

Читать полностью » Ветеринар Логинов рассказал, как не заразиться от домашних животных вчера в 14:15
Не только радость, но и риск: какие болезни передаются человеук от питомцев

Ветеринар Логинов прокомментировал NewsInfo.Ru информацию об опасных для человека болезнях домашних животных.

Читать полностью » Кошка успокаивается, когда ощущает собственный запах в лотке вчера в 13:54
Почему ваш питомец игнорирует мягкую подушку и выбирает лоток: 7 главных причин

Почему кошка может спать в собственном лотке? Разбираем причины — от любви к "коробкам" до признаков болезни — и способы помочь питомцу.

Читать полностью » На рыбалке с лодки необходимо надевать спасательный жилет на собаку вчера в 13:20
Какая собака не распугает рыбу: раскрываем главный секрет удачной рыбалки

Какая собака станет лучшим компаньоном на рыбалке? Разбираем породы, характер и навыки, которые помогут провести время у воды с пользой и удовольствием.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III
Наука
Белок FTL1 связан с ухудшением памяти при старении
Авто и мото
70% водителей неправильно используют прикуриватель в автомобиле
Авто и мото
Аккумулятор неподходящей мощности может привести к поломке авто
Красота и здоровье
Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали
Наука
В Колумбии обнаружен новый вид древних морских черепах мелового периода
Еда
Нутрициолог предупредила: классический крем-суп не обеспечивает организм белками и жирами
Туризм
В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet