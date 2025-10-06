Игрушки, которые отравляют питомцев: эксперты раскрыли скрытую опасность в мячиках и канатах

Вещество Где встречается Последствия Фталаты В мягких резиновых игрушках, мячах, канатах Поражение печени, почек, нарушение обмена веществ Бисфенол А (BPA) В пластиковых изделиях, мисках, мячах Гормональные сбои, изменения в поведении Формальдегиды В тканевых и поролоновых игрушках Аллергии, раздражение дыхательных путей Бром В обработанных антипиренами материалах Нарушение работы щитовидной железы Мышьяк и свинец В красках и покрытиях, особенно в ярких Хроническое отравление, судороги, анемия

Почему опасность часто остаётся незамеченной

Многие владельцы покупают игрушки, ориентируясь только на внешний вид — яркие цвета, мягкие материалы, забавные формы. Но чем дешевле изделие, тем выше вероятность, что оно изготовлено из несертифицированных материалов.

Иногда токсичные вещества не ощущаются ни по запаху, ни по цвету. Однако при нагревании, контакте со слюной или влагой они начинают выделяться и проникать в организм животного.

Кроме химической угрозы, есть и механическая опасность - игрушки с мелкими деталями, которые могут отломиться или отклеиться.

А что если питомец уже играл опасной игрушкой?

Если у животного появились признаки отравления — вялость, рвота, дрожь, отказ от еды или судороги, нужно срочно обратиться к ветеринару. Врач назначит анализы и проверит наличие тяжёлых металлов или химических соединений в крови.

При подозрении на проглоченную деталь проводят рентген или УЗИ, чтобы определить, нужна ли операция.