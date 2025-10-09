Эти цветы убивают тишиной: опасные растения, которые растут у вас дома

Живые растения делают дом уютнее, очищают воздух и радуют глаз, но не все они безопасны. Некоторые популярные виды могут быть токсичными для человека и домашних животных. О потенциальной опасности привычных декоративных культур предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

"Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция. В случае повреждения листьев или стебля эти микроскопические структуры высвобождаются и при непосредственном контакте с кожей или слизистой человека способны вызвать интенсивное раздражение", — объяснила эксперт.

Ароидные: красота с опасным секретом

Диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера часто украшают офисы и дома. Они неприхотливы, эффектно выглядят и очищают воздух. Но сок этих растений содержит оксалаты кальция - микрокристаллы, которые при соприкосновении с кожей или слизистыми вызывают сильное раздражение, покраснение и зуд.

Если сок попадает в рот или глаза, может возникнуть отёк и чувство жжения. Особенно опасно это для детей и домашних животных, которые могут случайно надкусить лист.

Совет: при пересадке или обрезке ароидных растений обязательно надевайте перчатки, а после работы мойте руки с мылом.

Олеандр и корнерин: смертельная красота

"Не менее токсичны олеандрин и корнерин, популярный декоративный кустарник. Даже при попадании малого количества растения в организме могут произойти тяжёлые нарушения в работе сердца", — предупредила Золотарева.

Олеандр — красивое вечнозелёное растение с ароматными цветами. Однако его листья и сок содержат кардиотоксичные гликозиды, вызывающие аритмию, тошноту, головокружение и даже остановку сердца при случайном попадании внутрь.

Даже вдыхание запаха цветков в плохо проветриваемом помещении может вызвать головную боль и слабость. Поэтому олеандр категорически не рекомендуется размещать в спальнях и детских комнатах.

Молочайные: осторожно с соком

К этой группе относятся пуансеттия (рождественская звезда), кротон и молочай прекраснейший. Их млечный сок ядовит — при попадании на кожу он вызывает ожоги и раздражение, а при попадании в глаза возможна временная потеря зрения.

Даже лёгкий контакт с листьями может спровоцировать аллергию. Особенно чувствительны к ним дети и животные.

Совет: если в доме есть питомцы, выбирайте безопасные виды — хлорофитум, фиалку, каланхоэ или папоротник.

Герань: не такая безобидная, как кажется

Герань славится своими антисептическими свойствами и приятным ароматом, однако сильный запах эфирных масел может спровоцировать приступ аллергической астмы или головную боль у чувствительных людей.

Стоит ограничить количество этих растений в доме и не ставить горшки в спальнях и детских комнатах.

"Риск возникает не из-за самого присутствия растений, а из-за неправильного обращения с ними", — уточнила Мария Золотарева.

Как защитить себя и питомцев

"Главная мера предосторожности с такими растениями — размещать горшки в местах, недоступных для детей и животных. Все работы по пересадке и обрезке растений необходимо проводить в перчатках, а после завершения работ тщательно мыть руки с мылом. При возникновении подозрений на отравление следует немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о виде растения, с которым был контакт", — резюмировала эксперт.

Таблица "Опасные комнатные растения"