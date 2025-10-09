Эти цветы убивают тишиной: опасные растения, которые растут у вас дома
Живые растения делают дом уютнее, очищают воздух и радуют глаз, но не все они безопасны. Некоторые популярные виды могут быть токсичными для человека и домашних животных. О потенциальной опасности привычных декоративных культур предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
"Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция. В случае повреждения листьев или стебля эти микроскопические структуры высвобождаются и при непосредственном контакте с кожей или слизистой человека способны вызвать интенсивное раздражение", — объяснила эксперт.
Ароидные: красота с опасным секретом
Диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера часто украшают офисы и дома. Они неприхотливы, эффектно выглядят и очищают воздух. Но сок этих растений содержит оксалаты кальция - микрокристаллы, которые при соприкосновении с кожей или слизистыми вызывают сильное раздражение, покраснение и зуд.
Если сок попадает в рот или глаза, может возникнуть отёк и чувство жжения. Особенно опасно это для детей и домашних животных, которые могут случайно надкусить лист.
Совет: при пересадке или обрезке ароидных растений обязательно надевайте перчатки, а после работы мойте руки с мылом.
Олеандр и корнерин: смертельная красота
"Не менее токсичны олеандрин и корнерин, популярный декоративный кустарник. Даже при попадании малого количества растения в организме могут произойти тяжёлые нарушения в работе сердца", — предупредила Золотарева.
Олеандр — красивое вечнозелёное растение с ароматными цветами. Однако его листья и сок содержат кардиотоксичные гликозиды, вызывающие аритмию, тошноту, головокружение и даже остановку сердца при случайном попадании внутрь.
Даже вдыхание запаха цветков в плохо проветриваемом помещении может вызвать головную боль и слабость. Поэтому олеандр категорически не рекомендуется размещать в спальнях и детских комнатах.
Молочайные: осторожно с соком
К этой группе относятся пуансеттия (рождественская звезда), кротон и молочай прекраснейший. Их млечный сок ядовит — при попадании на кожу он вызывает ожоги и раздражение, а при попадании в глаза возможна временная потеря зрения.
Даже лёгкий контакт с листьями может спровоцировать аллергию. Особенно чувствительны к ним дети и животные.
Совет: если в доме есть питомцы, выбирайте безопасные виды — хлорофитум, фиалку, каланхоэ или папоротник.
Герань: не такая безобидная, как кажется
Герань славится своими антисептическими свойствами и приятным ароматом, однако сильный запах эфирных масел может спровоцировать приступ аллергической астмы или головную боль у чувствительных людей.
Стоит ограничить количество этих растений в доме и не ставить горшки в спальнях и детских комнатах.
"Риск возникает не из-за самого присутствия растений, а из-за неправильного обращения с ними", — уточнила Мария Золотарева.
Как защитить себя и питомцев
"Главная мера предосторожности с такими растениями — размещать горшки в местах, недоступных для детей и животных. Все работы по пересадке и обрезке растений необходимо проводить в перчатках, а после завершения работ тщательно мыть руки с мылом. При возникновении подозрений на отравление следует немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о виде растения, с которым был контакт", — резюмировала эксперт.
Таблица "Опасные комнатные растения"
|Растение
|Семейство
|Опасное вещество
|Симптомы при контакте
|Диффенбахия
|Ароидные
|Кристаллы оксалата кальция
|Раздражение кожи и слизистых
|Антуриум
|Ароидные
|Оксалаты кальция
|Жжение, отёк, аллергия
|Олеандр
|Кутровые
|Олеандрин (гликозид)
|Нарушения сердечного ритма
|Кротон
|Молочайные
|Токсичный млечный сок
|Ожоги, раздражение глаз
|Пуансеттия
|Молочайные
|Латексоподобный сок
|Аллергия, временная слепота
|Герань
|Гераниевые
|Эфирные масла
|Головная боль, астма
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ставить токсичные растения в детской.
→ Последствие: риск отравления или ожога.
→ Альтернатива: безопасные виды — хлорофитум, нефролепис, сансевиерия.
• Ошибка: пересаживать без защиты.
→ Последствие: раздражение кожи.
→ Альтернатива: использовать перчатки и инструменты.
• Ошибка: недооценивать аллергенность запахов.
→ Последствие: мигрени и приступы астмы.
→ Альтернатива: хорошо проветривать помещение.
А что если…
А что если в доме уже есть опасное растение, но выбрасывать жалко? Можно просто переставить его повыше, на полку или в кашпо под потолком, где до него не доберутся дети и животные.
А что если нужно обработать листья от пыли? Делайте это мягкой влажной салфеткой, избегая повреждения стеблей — при ранении выделяется сок.
А что если питомец попробовал лист? Немедленно промойте рот животного водой и обратитесь к ветеринару, сообщив, что именно он съел.
FAQ
Можно ли держать диффенбахию в квартире?
Да, но только в недоступных местах и с осторожным обращением.
Что делать при ожоге соком молочая?
Промойте кожу большим количеством воды и обратитесь к врачу, если появилось жжение или покраснение.
Какие растения безопасны для дома с животными?
Фиалки, орхидеи, хлорофитум, замиокулькас, папоротник, пеларгония без сильного запаха.
