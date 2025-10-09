Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Букет цветов в вазе в интерьере
Букет цветов в вазе в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:25

Эти цветы убивают тишиной: опасные растения, которые растут у вас дома

Мария Золотарева предупредила об опасности ароидных и молочайных растений в доме

Живые растения делают дом уютнее, очищают воздух и радуют глаз, но не все они безопасны. Некоторые популярные виды могут быть токсичными для человека и домашних животных. О потенциальной опасности привычных декоративных культур предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

"Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция. В случае повреждения листьев или стебля эти микроскопические структуры высвобождаются и при непосредственном контакте с кожей или слизистой человека способны вызвать интенсивное раздражение", — объяснила эксперт.

Ароидные: красота с опасным секретом

Диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера часто украшают офисы и дома. Они неприхотливы, эффектно выглядят и очищают воздух. Но сок этих растений содержит оксалаты кальция - микрокристаллы, которые при соприкосновении с кожей или слизистыми вызывают сильное раздражение, покраснение и зуд.

Если сок попадает в рот или глаза, может возникнуть отёк и чувство жжения. Особенно опасно это для детей и домашних животных, которые могут случайно надкусить лист.

Совет: при пересадке или обрезке ароидных растений обязательно надевайте перчатки, а после работы мойте руки с мылом.

Олеандр и корнерин: смертельная красота

"Не менее токсичны олеандрин и корнерин, популярный декоративный кустарник. Даже при попадании малого количества растения в организме могут произойти тяжёлые нарушения в работе сердца", — предупредила Золотарева.

Олеандр — красивое вечнозелёное растение с ароматными цветами. Однако его листья и сок содержат кардиотоксичные гликозиды, вызывающие аритмию, тошноту, головокружение и даже остановку сердца при случайном попадании внутрь.

Даже вдыхание запаха цветков в плохо проветриваемом помещении может вызвать головную боль и слабость. Поэтому олеандр категорически не рекомендуется размещать в спальнях и детских комнатах.

Молочайные: осторожно с соком

К этой группе относятся пуансеттия (рождественская звезда), кротон и молочай прекраснейший. Их млечный сок ядовит — при попадании на кожу он вызывает ожоги и раздражение, а при попадании в глаза возможна временная потеря зрения.

Даже лёгкий контакт с листьями может спровоцировать аллергию. Особенно чувствительны к ним дети и животные.

Совет: если в доме есть питомцы, выбирайте безопасные виды — хлорофитум, фиалку, каланхоэ или папоротник.

Герань: не такая безобидная, как кажется

Герань славится своими антисептическими свойствами и приятным ароматом, однако сильный запах эфирных масел может спровоцировать приступ аллергической астмы или головную боль у чувствительных людей.

Стоит ограничить количество этих растений в доме и не ставить горшки в спальнях и детских комнатах.

"Риск возникает не из-за самого присутствия растений, а из-за неправильного обращения с ними", — уточнила Мария Золотарева.

Как защитить себя и питомцев

"Главная мера предосторожности с такими растениями — размещать горшки в местах, недоступных для детей и животных. Все работы по пересадке и обрезке растений необходимо проводить в перчатках, а после завершения работ тщательно мыть руки с мылом. При возникновении подозрений на отравление следует немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о виде растения, с которым был контакт", — резюмировала эксперт.

Таблица "Опасные комнатные растения"

Растение Семейство Опасное вещество Симптомы при контакте
Диффенбахия Ароидные Кристаллы оксалата кальция Раздражение кожи и слизистых
Антуриум Ароидные Оксалаты кальция Жжение, отёк, аллергия
Олеандр Кутровые Олеандрин (гликозид) Нарушения сердечного ритма
Кротон Молочайные Токсичный млечный сок Ожоги, раздражение глаз
Пуансеттия Молочайные Латексоподобный сок Аллергия, временная слепота
Герань Гераниевые Эфирные масла Головная боль, астма

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ставить токсичные растения в детской.
→ Последствие: риск отравления или ожога.
→ Альтернатива: безопасные виды — хлорофитум, нефролепис, сансевиерия.

• Ошибка: пересаживать без защиты.
→ Последствие: раздражение кожи.
→ Альтернатива: использовать перчатки и инструменты.

• Ошибка: недооценивать аллергенность запахов.
→ Последствие: мигрени и приступы астмы.
→ Альтернатива: хорошо проветривать помещение.

А что если…

А что если в доме уже есть опасное растение, но выбрасывать жалко? Можно просто переставить его повыше, на полку или в кашпо под потолком, где до него не доберутся дети и животные.

А что если нужно обработать листья от пыли? Делайте это мягкой влажной салфеткой, избегая повреждения стеблей — при ранении выделяется сок.

А что если питомец попробовал лист? Немедленно промойте рот животного водой и обратитесь к ветеринару, сообщив, что именно он съел.

FAQ

Можно ли держать диффенбахию в квартире?
Да, но только в недоступных местах и с осторожным обращением.

Что делать при ожоге соком молочая?
Промойте кожу большим количеством воды и обратитесь к врачу, если появилось жжение или покраснение.

Какие растения безопасны для дома с животными?
Фиалки, орхидеи, хлорофитум, замиокулькас, папоротник, пеларгония без сильного запаха.

