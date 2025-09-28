Смертельные лакомства: еда со стола, которая убивает собак и кошек

Каждый хозяин стремится радовать своего питомца и порой делится с ним едой со стола. Однако далеко не все продукты, привычные для человека, безопасны для животных. Некоторые из них могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже угрозе жизни. Об этом напомнил ветеринар Андрей Руденко, перечислив самые опасные продукты для кошек и собак.

"В шоколаде содержится теобромин — вещество, представляющее серьезную угрозу для здоровья животного", — предупредил ветеринар Андрей Руденко.

Почему человеческая еда может быть ядом

Организм животных устроен иначе, чем у человека. Пищеварительная система собак и кошек по-разному реагирует на вещества, которые для нас безвредны. Например, сладкое и солёное могут привести к перегрузке сердца и почек, а привычные овощи вроде лука и чеснока — к разрушению эритроцитов.

Самые опасные продукты для питомцев

Шоколад - содержит теобромин. Может вызвать учащённое сердцебиение, судороги, в тяжёлых случаях — смерть. Лук и чеснок - повреждают красные кровяные тельца, вызывают анемию. Опасны в любом виде — сырые, жареные, варёные. Виноград и изюм - способны спровоцировать острую почечную недостаточность. Трубчатые кости - при раскусывании образуют острые осколки, травмирующие желудок и кишечник. Солёная, острая и жирная пища - путь к ожирению, панкреатиту и почечной недостаточности. Сырое дрожжевое тесто - увеличивается в объёме в желудке, выделяет углекислый газ, что приводит к тяжёлым осложнениям. Молоко - у многих животных непереносимость лактозы, что вызывает диарею и обезвоживание.

Сравнение продуктов