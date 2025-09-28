Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хитрый взгляд кошки
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:17

Смертельные лакомства: еда со стола, которая убивает собак и кошек

Ветеринар Андрей Руденко назвал продукты, опасные для кошек и собак

Каждый хозяин стремится радовать своего питомца и порой делится с ним едой со стола. Однако далеко не все продукты, привычные для человека, безопасны для животных. Некоторые из них могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем и даже угрозе жизни. Об этом напомнил ветеринар Андрей Руденко, перечислив самые опасные продукты для кошек и собак.

"В шоколаде содержится теобромин — вещество, представляющее серьезную угрозу для здоровья животного", — предупредил ветеринар Андрей Руденко.

Почему человеческая еда может быть ядом

Организм животных устроен иначе, чем у человека. Пищеварительная система собак и кошек по-разному реагирует на вещества, которые для нас безвредны. Например, сладкое и солёное могут привести к перегрузке сердца и почек, а привычные овощи вроде лука и чеснока — к разрушению эритроцитов.

Самые опасные продукты для питомцев

  1. Шоколад - содержит теобромин. Может вызвать учащённое сердцебиение, судороги, в тяжёлых случаях — смерть.

  2. Лук и чеснок - повреждают красные кровяные тельца, вызывают анемию. Опасны в любом виде — сырые, жареные, варёные.

  3. Виноград и изюм - способны спровоцировать острую почечную недостаточность.

  4. Трубчатые кости - при раскусывании образуют острые осколки, травмирующие желудок и кишечник.

  5. Солёная, острая и жирная пища - путь к ожирению, панкреатиту и почечной недостаточности.

  6. Сырое дрожжевое тесто - увеличивается в объёме в желудке, выделяет углекислый газ, что приводит к тяжёлым осложнениям.

  7. Молоко - у многих животных непереносимость лактозы, что вызывает диарею и обезвоживание.

Сравнение продуктов

Продукт Опасное вещество/фактор Последствия
Шоколад Теобромин Судороги, аритмия, смерть
Лук, чеснок Тиосульфаты Анемия
Виноград, изюм Неизвестный токсин Почечная недостаточность
Трубчатые кости Осколки Повреждения ЖКТ
Солёное и жирное Соль, жиры Панкреатит, ожирение
Дрожжевое тесто Газообразование Риск разрыва желудка
Молоко Лактоза Расстройство пищеварения

А что если…

А что если питомец случайно съел шоколад или виноград? В этом случае нужно немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Самолечение здесь недопустимо: промедление может стоить животному жизни.

FAQ

Можно ли собакам мясо со стола?
Только отварное нежирное мясо без костей и специй, но лучше использовать специализированный корм.

Что делать, если кот съел лук?
Обратиться к ветеринару. Даже небольшая доза может привести к анемии.

Какие фрукты безопасны?
Яблоки, груши (без семян), бананы — в умеренных количествах.

