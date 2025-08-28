Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:42

Секрет стройматериалов: как современный ремонт может превратиться в токсичную ловушку

Современные материалы для ремонта: что опасно для здоровья

Сегодня рынок ремонта предлагает десятки современных материалов: краски без запаха, быстрые клеи, панели и ламинат. Но за удобством и эстетикой часто скрывается химия. Мало кто задумывается, что красивое покрытие может выделять токсичные соединения в воздух ещё долгие месяцы.

ЛДСП и МДФ

Эти плиты — основа мебели и отделки. При их производстве используются смолы, содержащие формальдегид. Особенно интенсивно он выделяется в первые месяцы после установки мебели или монтажа панелей. Длительное воздействие может вызвать аллергию, раздражение слизистых и проблемы с дыханием.

Клеи и герметики

Современные клеящие составы удобны и универсальны. Но многие из них содержат растворители, фенолы и летучие органические соединения. При работе запах кажется терпимым, но в закрытых помещениях он накапливается и может вызывать головные боли, тошноту и слабость.

Краски и лаки

Даже "быстросохнущие" и "без запаха" покрытия способны выделять токсичные пары. Особенно опасны акриловые и алкидные лаки: они содержат растворители, которые долго испаряются. У чувствительных людей это вызывает головокружение и сонливость.

Линолеум и ламинат

Современные напольные покрытия часто изготавливаются с использованием пластификаторов и смол. При нагреве, например от тёплого пола, они могут выделять фенолы и формальдегид. Это особенно актуально в небольших квартирах, где концентрация вредных веществ быстро растёт.

Пена и утеплители

Монтажная пена и некоторые виды утеплителей выделяют изоцианаты — вещества, способные провоцировать сильные аллергические реакции. Особенно опасно вдыхать пары при работе без защиты.

Как снизить риски

Даже если полностью отказаться от токсичных материалов невозможно, стоит выбирать продукцию с сертификатами безопасности, обращать внимание на маркировку "E1" или "E0" (низкое содержание формальдегида), проветривать помещения и использовать очистители воздуха.

Дом без лишней химии

Современный ремонт может быть красивым и удобным, но за ним скрываются химические риски. Если подходить к выбору материалов внимательно, здоровье не пострадает, а обновлённое жильё будет радовать без скрытых угроз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выбор радиатора для квартиры и дома: основные параметры и характеристики сегодня в 2:21

Неправильный радиатор оставит дом холодным и разорит на счетах

Чтобы зимой дома было тепло, важно правильно выбрать радиатор. Материал, мощность, дизайн и система отопления — ключевые параметры для комфорта.

Читать полностью » Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам сегодня в 1:16

Цветы, которые делают квартиру уютной и не требуют жертв

Хлорофитум, орхидея, сансевиерия и другие растения помогут украсить интерьер и создать уют. Эти цветы красивы и неприхотливы в уходе.

Читать полностью » Скрытые карнизы и грамотный свет помогут преобразить квартиру сегодня в 0:12

Ошибки, которые удешевляют интерьер: на что стоит обратить внимание

Сделать интерьер визуально дороже можно без ремонта и дорогой мебели. Несколько дизайнерских приёмов помогут придать пространству стиль и изысканность.

Читать полностью » Открытые продукты и мусор без крышки становятся приманкой для грызунов вчера в 23:12

Эти привычки в доме притягивают крыс и мышей: избавьтесь от них немедленно

Узнайте, как привычные предметы и неаккуратность в уборке могут сделать ваш дом настоящим магнитом для грызунов! Прочтите советы по предотвращению проблемы.

Читать полностью » Сода, уксус и мыло помогут вернуть сковороде блеск — рекомендации экспертов вчера в 22:21

Одно неверное движение — и антипригарное покрытие испорчено навсегда: как спасти посуду до того, как станет поздно

Узнайте, как легко и быстро вернуть блеск старой сковороде с помощью простых методов очищения. Откройте для себя секреты чистоты и ухода за кухонной посудой.

Читать полностью » Профессионалы советуют использовать мыло вместо уксуса для чистки кранов вчера в 21:41

Известь уходит, хром сияет: простая хитрость для идеальной ванной комнаты

Устали от белых разводов на кранах? Узнайте, как простая смесь из тёплой воды и мыла решит проблему известкового налёта навсегда.

Читать полностью » Белый уксус и лимон помогут убрать духоту и затхлость в доме вчера в 20:32

Закрыли квартиру на время отпуска — открыли вонючее болото: как не попасть в эту ловушку

Устраните неприятные запахи после отпуска тремя простыми шагами: очистите слив, освежите лимоном и защитите от испарения — ваш дом будет свежим.

Читать полностью » Как вернуть белизну подошве и убрать запах из обуви — советы специалистов вчера в 17:29

Кроссовки в морозилке и таблетки угля: неожиданные решения против запаха и пятен

Как правильно чистить обувь разных материалов и вернуть белизну подошвам: простые средства, проверенные методы и советы по устранению запаха.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: сон на боку указывает на доверие и спокойствие собаки
Садоводство

Восточные и трубчатые лилии требуют выкопки на зиму
Еда

Торт со сгущенкой: как выбрать лучшие продукты для выпечки
Красота и здоровье

Врач Подорожнюк рассказала: сколько шоколада можно съедать в день без вреда фигуре
Красота и здоровье

Доцент Минкина: тёмные пятна на лице могут указывать на гормональный дисбаланс
Туризм

Сравнение расходов: пакетный тур и самостоятельная поездка
Спорт и фитнес

Исследования: регулярные занятия тайцзи снижают вес и улучшают работу лёгких
Наука и технологии

Новые артефакты: раскопки на вилле Романа дель Казале принесли сенсационные находки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru