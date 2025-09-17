Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
краб
краб
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:12

Цветёт вода — отравляется человек: опасный сезон на Камчатке в самом разгаре

Жителям Камчатки запретили есть мидии из Авачинской губы до конца октября

Жителям Камчатки напомнили о важном правиле безопасности: не всё, что дарит море, можно без риска ставить на стол. Власти Петропавловска-Камчатского округа призвали временно отказаться от употребления морепродуктов, выловленных в акватории Авачинской губы. Причина — обнаруженные в пробах мидий токсины, опасные для здоровья человека.

Что обнаружили учёные

Исследования показали: морские моллюски накопили токсины, вырабатываемые микроводорослями Alexandrium tamarense. Эти микроскопические организмы активно размножались в начале августа, вызывая так называемое "цветение воды". В одном литре проб оказалось до двух миллионов клеток — концентрация, которую специалисты называют опасной для жизни и здоровья.

В чём риск для человека

Токсины, синтезируемые Alexandrium tamarense, относятся к числу паралитических ядов. Они поражают нервную систему, блокируют работу мышц и могут вызвать паралич дыхания. Употребление заражённых моллюсков приводит к тяжёлому пищевому отравлению.

"Жителям и гостям региона рекомендуется до конца октября не употреблять в пищу морепродукты, выловленные в акватории от бухты Завойко до Моховой", — пояснили в пресс-службе администрации Петропавловск-Камчатского округа.

Мониторинг продолжается, и при появлении симптомов отравления врачи советуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

Сравнение: безопасные и опасные морепродукты

Продукт Риск в Авачинской губе Альтернатива
Мидии Высокий — выявлены токсины Покупка замороженных из других регионов
Гребешки Возможен риск накопления Заводское производство с сертификатом
Крабы Умеренный, зависит от зоны вылова Сертифицированный экспортный продукт
Рыба (лосось, минтай) Риск минимальный Можно употреблять при термической обработке

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Не покупать мидии и другие моллюски "с рук" без документов о происхождении.

  2. Проверять сертификаты на морепродукты в магазинах и на рынках.

  3. До конца октября исключить из рациона свежевыловленные моллюски из Авачинской губы.

  4. При первых симптомах (онемение, тошнота, слабость) сразу обратиться в больницу.

  5. Для домашнего питания использовать только продукцию, прошедшую промышленную проверку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть свежие мидии, собранные самостоятельно.
    → Последствие: паралитическое отравление.
    → Альтернатива: замороженные мидии из проверенных поставок.

  • Ошибка: надеяться, что варка или жарка уничтожат токсины.
    → Последствие: сохранение ядов в продукте.
    → Альтернатива: отказаться от морепродуктов из опасной зоны.

  • Ошибка: игнорировать лёгкое онемение после трапезы.
    → Последствие: быстрое ухудшение состояния, угроза дыхательной функции.
    → Альтернатива: немедленно вызвать скорую и сообщить о возможном отравлении.

А что если…

Что если бы система экологического мониторинга отсутствовала? Тогда жители могли бы массово отравиться морепродуктами. Выявленные вовремя токсины помогают предотвратить серьёзные последствия и сохранить здоровье целых сообществ.

Плюсы и минусы морепродуктов

Плюсы Минусы
Богатый источник белка и йода Риск накопления токсинов при цветении воды
Вкус и универсальность в кулинарии Возможные пищевые аллергии
Полезные омега-3 кислоты Высокая цена качественных продуктов
Доступность на Камчатке Нужен контроль происхождения

FAQ

Можно ли есть рыбу из Авачинской губы?
Да, но только при термической обработке. Токсины в основном накапливаются в моллюсках, а не в рыбе.

Сколько длится опасный период?
До конца октября. После завершения цветения воды концентрация токсинов обычно снижается.

Какие симптомы должны насторожить?
Онемение губ и языка, тошнота, слабость, головокружение. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.

Мифы и правда

  • Миф: кипячение делает мидии безопасными.
    Правда: токсины устойчивы к высокой температуре.

  • Миф: отравиться можно только при больших порциях.
    Правда: даже небольшая доза яда способна вызвать тяжёлые последствия.

  • Миф: токсины встречаются только в тропических морях.
    Правда: вспышки фиксируются и в северных акваториях, включая Камчатку.

Сон и психология

Опасения за здоровье влияют на психологическое состояние жителей приморских регионов. Многие начинают избегать любимых блюд, что вызывает стресс. В таких ситуациях помогает понимание: меры предосторожности временные, а привычные продукты вернутся в рацион после окончания опасного периода.

Три интересных факта

  1. Alexandrium tamarense ответственны за "красные приливы" в разных странах мира.

  2. Первый случай паралитического отравления моллюсками в России был зарегистрирован на Дальнем Востоке ещё в 1970-х годах.

  3. Токсины сохраняются в мидиях неделями, даже если вода уже "очистилась".

Исторический контекст

  • 1970-е: в СССР начали фиксировать массовые цветения токсичных микроводорослей на Дальнем Востоке.

  • 1990-е: рост интереса к экспорту морепродуктов потребовал усиленного контроля качества.

  • Сегодня: современные лаборатории позволяют в считанные часы определять опасные концентрации токсинов в воде и продуктах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МВД Якутии: задержан таксист, угрожавший студентке и отказавшийся её выпускать вчера в 6:38

Такси за 500 рублей обошлось страхом и истерикой: студентка едва спаслась

В Якутске таксист угрожал студентке во время поездки. История попала в социальные сети и привлекла внимание полиции. Что известно о расследовании?

Читать полностью » Во Владивостоке мужчина убил бывшую жену после её жалоб в полицию — прокуратура 15.09.2025 в 22:26

Десять ножевых вместо защиты: как молчание полиции закончилось кровью

Во Владивостоке прокуратура проверяет полицию: женщина неоднократно жаловалась на мужа, но её обращения игнорировали — пока не случилась трагедия.

Читать полностью » Камчатские выборы губернатора: явка превысила 44% при сейсмической активности 14.09.2025 в 15:56

Выборы на дрожащей земле: как Камчатка побила прогнозы политологов

На фоне землетрясения Камчатка демонстрирует рекордную явку на выборах губернатора: явка превысила показатели 2021 года. Эксперты раскрывают, как сейсмическая активность повлияла на работу избирательных комиссий и политическую активность жителей.

Читать полностью » Комсомольск-на-Амуре удивит: новый бизнес-центр с причалом и вертолетной площадкой 14.09.2025 в 13:56

Вертолетная площадка и баня: для кого строят Деловой центр в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре за миллиард рублей построят комплекс с гостиницей, бизнес-центром и вертолетной площадкой. Узнайте, кому это выгодно и какие перспективы у проекта.

Читать полностью » Афтершоки после землетрясения магнитудой 7,4 у Камчатки могут продолжаться более двух лет — ФИЦ ЕГС РАН 14.09.2025 в 11:56

Дом дрожит, земля не отдыхает: что происходит после камчатского землетрясения

Ученые предупреждают: серия афтершоков на Камчатке после мощного землетрясения может продолжаться более двух лет, а сила подземных толчков будет постепенно снижаться.

Читать полностью » 99-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах губернатора ЕАО 14.09.2025 в 9:56

Секрет долголетия от Михаила Золотых: два простых шага, которые взорвали избирательный участок

99-летний ветеран Михаил Золотых лично проголосовал на выборах губернатора Еврейской АО, показав пример гражданской ответственности. При явке 69,07% регион демонстрирует высокую вовлечённость, а история ветерана стала символом связи поколений.

Читать полностью » Какие автомобили быстрее всего продавались в августе в России — данные Авто.ру бизнес 14.09.2025 в 7:56

Подержанные машины в России стали продаваться в два раза быстрее, чем пять лет назад

В августе на вторичном рынке России быстрее всего продавались доступные отечественные модели и неожиданно — Skoda Rapid, ставший рекордсменом по скорости сделки.

Читать полностью » Автостат назвал главные мифы о китайских авто — 37% указали на качество кузова 12.09.2025 в 14:50

Секрет китайских машин, о котором молчат дилеры: почему 37% водителей не доверяют кузовам

48,3% россиян считают цены на китайские авто завышенными, 37% – критикуют качество кузова. Исследование Автостата выявило главные стереотипы.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Красота и здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Стоматолог Сандип Сачар: болезненные бугорки на языке чаще связаны с воспалением или раздражением
Туризм

Аэрофлот назвал маршруты с наибольшим ростом спроса летом 2025 года
Еда

Начало варки с кипящей воды делает яйца сваренными неравномерно
Красота и здоровье

Онколог Андрей Каприн: в России 64% случаев рака выявляют на ранней стадии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet