Смертельные ягоды и ядовитые цветы: как избежать отравления в саду

Некоторые растения способны превратить сад в настоящую зону риска. Несмотря на свою красоту и декоративность, они содержат опасные токсины, вызывают тяжёлые отравления и ожоги. Эксперты напоминают: лучше заранее знать о таких культурах и избегать их на участке.

Клещевина — экзотика с ядом

Клещевина напоминает тропическую пальму и часто используется для украшения клумб. Однако её семена содержат рицин — один из самых сильных растительных ядов. Даже несколько зерен могут привести к тяжёлому отравлению.

Волчье лыко — смертельные ягоды

Этот кустарник выделяется яркими рубиновыми ягодами, но его плоды смертельно опасны. Достаточно одной ягоды, чтобы вызвать сильное отравление. Сок стеблей также токсичен — при контакте с кожей он вызывает ожоги и воспаления.

Белладонна — "ведьмина трава"

Черные блестящие ягоды белладонны выглядят аппетитно, но именно в них скрыта смертельная опасность. Сильнодействующие алкалоиды в её составе могут привести к летальному исходу — всего две ягоды опасны даже для взрослого человека.

Дурман — коварный аромат

Крупные белые цветы дурмана притягивают внимание, но растение опасно не только при употреблении. Его аромат токсичен: вдыхание запаха может вызвать тошноту, головокружение и учащённое сердцебиение.

Борщевик — ожоги от солнца

Борщевик известен своей агрессивностью. Он быстро разрастается и вытесняет другие культуры. Его сок под воздействием солнечного света вызывает ожоги, иногда такие сильные, что они оставляют шрамы. Некоторые виды борщевика опасны даже при контакте через одежду.

Олеандр — красота со смертельным риском

Пышные цветы олеандра делают его популярным декоративным кустарником. Но все части растения содержат яд. Даже вдыхание аромата может быть опасно, а дым от сожжённых ветвей смертелен для человека и животных.

Ландыш — обманчивая нежность

Ландыш с белоснежными колокольчиками олицетворяет весну и свежесть. Однако в его составе есть сердечные гликозиды. Попадание внутрь вызывает тяжёлые нарушения работы сердца, а в больших дозах — паралич.

Три интересных факта