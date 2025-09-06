Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:10

Тайный враг в вашем горшке: почему кошки рискуют здоровьем без предупреждения

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы

Вы когда-нибудь задумывались, насколько опасны для вашего пушистого друга обычные комнатные и садовые растения? Кошки — умные создания, и они редко намеренно едят ядовитые листья. Однако случайный укус или любопытство могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно знать, какие растения лучше держать подальше от вашего питомца.

Почему стоит быть осторожным с растениями дома?

Если в вашем доме живет кошка, обязательно проверьте безопасность каждого нового растения. Даже самые красивые и популярные цветы могут стать причиной воспалений, отравлений и других неприятных симптомов. Вот несколько самых распространенных опасных растений, которые часто встречаются в квартирах.

Топ опасных комнатных растений для кошек

  • Филодендрон. Это вечнозеленое растение украшает многие интерьеры, но для кошек оно опасно: вызывает воспаление гортани и может привести к удушью. Контакт с глазами грозит конъюнктивитом.

  • Диффенбахия. Сок растения вызывает ожоги и отеки кожи, а у питомцев — проблемы с дыханием вплоть до удушья.

  • Каланхоэ. При попадании в рот вызывает воспаление языка и слизистых, волдыри и язвы, а также отравление.

  • Гортензия. Красивые цветки скрывают ядовитые вещества, способные вызвать удушье и расстройства желудка.

  • Бегония. Содержит щавелевую кислоту, которая приводит к ожогам ротовой полости и пищевода.

  • Фикус. Поедание листьев вызывает зуд кожи и проблемы с ЖКТ.

  • Плющ. Может вызвать рвоту, боли в животе и диарею.

  • Герань. Нарушает работу желудка и кишечника, провоцирует дерматит.

  • Алоэ. Несмотря на пользу для человека, вызывает сильное отравление у кошек.

  • Антуриум. Вызывает ожоги ротовой полости, боль и отек, затрудняет глотание.

  • Цикламен. Очень ядовит, может привести к судорогам, сбою сердечного ритма и даже смерти.

  • Драцена. Сапонины вызывают сильную рвоту (иногда с кровью), депрессию и отказ от еды.

Какие опасности таят садовые растения?

Если вы живете в частном доме или часто выезжаете на дачу с питомцем, будьте особенно внимательны к растениям на участке. Кошки могут случайно съесть ядовитые цветы и кустарники, что приведет к серьезным отравлениям.

Вот список наиболее опасных садовых растений:

  • лилия азиатская
  • олеандр
  • гиацинт
  • хризантема
  • восточная туя
  • душистая рута
  • ирисы
  • омела
  • тюльпаны
  • лютики
  • ревень
  • люпины
  • нарциссы

Самое главное правило — перед тем, как приносить в дом новое растение, убедитесь, что оно безопасно для вашей кошки. Если сомневаетесь, лучше выбрать альтернативу, чтобы избежать риска отравления и других проблем со здоровьем питомца.

