Тайный враг в вашем горшке: почему кошки рискуют здоровьем без предупреждения
Вы когда-нибудь задумывались, насколько опасны для вашего пушистого друга обычные комнатные и садовые растения? Кошки — умные создания, и они редко намеренно едят ядовитые листья. Однако случайный укус или любопытство могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно знать, какие растения лучше держать подальше от вашего питомца.
Почему стоит быть осторожным с растениями дома?
Если в вашем доме живет кошка, обязательно проверьте безопасность каждого нового растения. Даже самые красивые и популярные цветы могут стать причиной воспалений, отравлений и других неприятных симптомов. Вот несколько самых распространенных опасных растений, которые часто встречаются в квартирах.
Топ опасных комнатных растений для кошек
-
Филодендрон. Это вечнозеленое растение украшает многие интерьеры, но для кошек оно опасно: вызывает воспаление гортани и может привести к удушью. Контакт с глазами грозит конъюнктивитом.
-
Диффенбахия. Сок растения вызывает ожоги и отеки кожи, а у питомцев — проблемы с дыханием вплоть до удушья.
-
Каланхоэ. При попадании в рот вызывает воспаление языка и слизистых, волдыри и язвы, а также отравление.
-
Гортензия. Красивые цветки скрывают ядовитые вещества, способные вызвать удушье и расстройства желудка.
-
Бегония. Содержит щавелевую кислоту, которая приводит к ожогам ротовой полости и пищевода.
-
Фикус. Поедание листьев вызывает зуд кожи и проблемы с ЖКТ.
-
Плющ. Может вызвать рвоту, боли в животе и диарею.
-
Герань. Нарушает работу желудка и кишечника, провоцирует дерматит.
-
Алоэ. Несмотря на пользу для человека, вызывает сильное отравление у кошек.
-
Антуриум. Вызывает ожоги ротовой полости, боль и отек, затрудняет глотание.
-
Цикламен. Очень ядовит, может привести к судорогам, сбою сердечного ритма и даже смерти.
-
Драцена. Сапонины вызывают сильную рвоту (иногда с кровью), депрессию и отказ от еды.
Какие опасности таят садовые растения?
Если вы живете в частном доме или часто выезжаете на дачу с питомцем, будьте особенно внимательны к растениям на участке. Кошки могут случайно съесть ядовитые цветы и кустарники, что приведет к серьезным отравлениям.
Вот список наиболее опасных садовых растений:
- лилия азиатская
- олеандр
- гиацинт
- хризантема
- восточная туя
- душистая рута
- ирисы
- омела
- тюльпаны
- лютики
- ревень
- люпины
- нарциссы
Самое главное правило — перед тем, как приносить в дом новое растение, убедитесь, что оно безопасно для вашей кошки. Если сомневаетесь, лучше выбрать альтернативу, чтобы избежать риска отравления и других проблем со здоровьем питомца.
