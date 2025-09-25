Маникюр красивый, а внутри яд: чем дышат мастера и их клиенты

Красивый маникюр сегодня воспринимается как часть образа, а салоны ногтевого сервиса не пустуют ни в будни, ни в выходные. Но за блеском гель-лаков и аккуратных форм скрываются вещества, которые могут навредить здоровью. Особенно это касается мастеров, ведь именно они ежедневно вдыхают испарения, соприкасаются с химическими составами и работают в условиях постоянного контакта с пылью.

Токсичные вещества в маникюрных материалах

В лаках, гелях, акрилах и растворах для снятия покрытия содержится до нескольких сотен химических компонентов. Среди них — метакрилаты, пталаты, парабены, ароматические спирты и амины, кетоны, а также соединения фосфора. Многие из этих веществ относятся к категории канцерогенов, могут вызывать мутации клеток или влиять на репродуктивную систему.

Опасность заключается не только в составе баночек и флаконов, но и в воздухе самого помещения. Во время подпила искусственных ногтей образуется пыль, которая оседает в лёгких, а испарения растворителей создают дополнительную нагрузку на дыхательные пути.

Кто рискует больше

Для клиентов вред минимален, если мастер работает правильно и использует качественные материалы. А вот мастера находятся в зоне риска ежедневно. Аллергические реакции, дерматиты и даже астматические проявления — частые спутники тех, кто годами работает с гель-лаками и акриловыми системами.

Опытные специалисты знают: маска и перчатки — обязательный атрибут, без которого нельзя садиться за рабочий стол.

