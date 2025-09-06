Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Счёт идёт на часы: когда отравление грибами требует пересадки печени

Хирург Монахов: отравление грибами может потребовать пересадки печени

Обычный поход за грибами может закончиться трагедией. Об этом предупредил заведующий хирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Артем Монахов в беседе с "Лентой.ру".

Чем опасны ядовитые грибы

В ряде грибов содержатся токсины, вызывающие тяжёлое поражение печени. Оно проявляется в виде печёночной энцефалопатии - состояния, при котором орган перестаёт выполнять свои функции. В результате в крови накапливаются ядовитые вещества, поражающие центральную нервную систему.

По словам врача, последствия могут быть крайне тяжёлыми:

  • когнитивные нарушения,

  • психические расстройства,

  • выраженная слабость и тремор,

  • кома,

  • летальный исход.

Когда нужна пересадка печени

"В самых тяжёлых случаях единственным спасением может стать экстренная трансплантация печени, и здесь счёт идёт на часы", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что обычно состояние пациента в подобных ситуациях критическое, и медики должны как можно скорее направить его в трансплантационный центр.

Случаи из практики

Артем Монахов рассказал, что в некоторых ситуациях пересадка проводится от родственника. Так, в прошлом году врачи спасли девочку из Екатеринбурга: донором части печени стала её мать.

Итог

Употребление ядовитых грибов может закончиться не только тяжёлым отравлением, но и необходимостью срочной трансплантации печени. Медики призывают быть максимально осторожными при сборе и употреблении дикорастущих грибов.

