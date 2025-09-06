Счёт идёт на часы: когда отравление грибами требует пересадки печени
Обычный поход за грибами может закончиться трагедией. Об этом предупредил заведующий хирургическим отделением НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Минздрава России Артем Монахов в беседе с "Лентой.ру".
Чем опасны ядовитые грибы
В ряде грибов содержатся токсины, вызывающие тяжёлое поражение печени. Оно проявляется в виде печёночной энцефалопатии - состояния, при котором орган перестаёт выполнять свои функции. В результате в крови накапливаются ядовитые вещества, поражающие центральную нервную систему.
По словам врача, последствия могут быть крайне тяжёлыми:
-
когнитивные нарушения,
-
психические расстройства,
-
выраженная слабость и тремор,
-
кома,
-
летальный исход.
Когда нужна пересадка печени
"В самых тяжёлых случаях единственным спасением может стать экстренная трансплантация печени, и здесь счёт идёт на часы", — отметил специалист.
Он подчеркнул, что обычно состояние пациента в подобных ситуациях критическое, и медики должны как можно скорее направить его в трансплантационный центр.
Случаи из практики
Артем Монахов рассказал, что в некоторых ситуациях пересадка проводится от родственника. Так, в прошлом году врачи спасли девочку из Екатеринбурга: донором части печени стала её мать.
Итог
Употребление ядовитых грибов может закончиться не только тяжёлым отравлением, но и необходимостью срочной трансплантации печени. Медики призывают быть максимально осторожными при сборе и употреблении дикорастущих грибов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru