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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:37

Хороший специалист получает повышение и теряет команду: где компании допускают кадровую ошибку

Дефицит управленцев, способных выстраивать конструктивный диалог с подчиненными, связан с особенностями карьерного продвижения и приоритетами собственников бизнеса, рассказала партнер executive search агентства Hunting Partners Ирина Смирнова. Данный вопрос эксперт прокомментировала в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщилось о распространении эпидемии "случайных менеджеров" — руководителей, которые получили должность без должной подготовки и не могут найти общий язык с людьми. В России ситуация осложняется спецификой корпоративной культуры.

Смирнова выделяет два основных пути попадания на руководящую позицию. Первый — назначение по принципу личного доверия, когда пост занимает родственник или друг без учета его реальных компетенций. Второй — органический рост, который также таит в себе скрытые угрозы для климата в команде. Часто на повышение идет лучший линейный сотрудник, однако навыки блестящего исполнителя не гарантируют таланта наставника.

"Человек показал себя в деле, показал себя классно, у руководителей при появлении вакансии возникает желание этого человека промотивировать дальше. Здесь возникает вопрос: как он справится с этим?", — рассказывает эксперт.

Многие компании не уделяют внимания проверке лидерских качеств из-за отсутствия бюджета или ориентации на жесткие финансовые показатели. Ситуация усугубляется, когда стиль менеджмента в организации изначально не подразумевает ориентации на людей. В таких условиях привычные методы контроля могут вступать в конфликт с ожиданиями персонала.

Эксперт подчеркивает, что глубокий анализ работы руководителя начинается только в моменты стагнации или кризиса. Если же отдел приносит прибыль, на внутренние конфликты и текучку кадров топ-менеджмент зачастую закрывает глаза. При этом грамотное позиционирование своего опыта остается важным фактором как для карьерного роста, так и для удержания позиций.

"Я видела истории, когда есть руководитель, он классный, он показывает классные результаты. При этом в подразделении какая-то нереальная текучка, он людей выжигает. Супер токсичная атмосфера. Но руководители с ним ничего не делают, потому что они говорят: "Слушай, нам вообще, по большому счету все равно, что и с кем он делает до тех пор, пока приносит результат"", — говорит специалист.

К вопросам обучения и привлечению коучей компании обращаются лишь тогда, когда дефицит управленческих навыков начинает тормозить развитие бизнеса. В некоторых случаях проблемы с коммуникацией могут быть вызваны и внешними факторами. Например, психологи фиксируют, что переход на гибкий график часто становится катализатором скрытых конфликтов в коллективе.

Дополнительную нагрузку на микроклимат создают и технические аспекты современной работы. Даже стабильная связь с работодателем требует от менеджера высокого уровня эмпатии и четкости, чтобы избежать недопонимания при дистанционном общении. В противном случае сотрудники сталкиваются с выгоранием, а атмосфера в доме перестает быть ресурсом для восстановления сил, что в конечном итоге разрушает и профессиональную, и личную жизнь.

Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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