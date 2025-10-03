Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Диффенбахия
Диффенбахия
© commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:18

Зелёные соседи или опасные враги: эти растения стоит избегать дома

Некоторые растения создают риск для здоровья детей при контакте с листьями

Завести зелёных "соседей" дома — отличная идея: растения украшают интерьер, очищают воздух и даже помогают детям учиться заботе. Но не все из них безопасны для малышей и домашних животных. Некоторые популярные виды могут быть токсичными при контакте или попадании внутрь.

Диффенбахия — красивая, но ядовитая

Это одно из самых популярных, но одновременно и самых опасных комнатных растений.

  • Листья украшены бело-жёлтым рисунком, само растение может вырастать до двух метров.

  • В соке содержатся кристаллы оксалата кальция. При попадании на кожу они вызывают раздражение, зуд и даже волдыри.

  • Если ребёнок или питомец попробует лист на вкус, возможны ожоги слизистой рта и горла, отёк языка, тошнота, рвота и диарея.

Вывод: в доме с детьми и животными дифенбахию лучше не держать.

Монстера — эффектная, но не безопасная

Монстера стала настоящей "иконой интерьеров" благодаря крупным рассечённым листьям. Но за красотой скрывается риск:

  • В листьях и стеблях также присутствуют нерастворимые кристаллы оксалата кальция.

  • Попадание внутрь вызывает жжение во рту, тошноту и признаки отравления.

Вывод: монстера уместна в офисах или у опытных цветоводов, но не в детской.

Сансевиерия — "тещин язык" с характером

Эта неприхотливая классика снова в моде:

  • Выдерживает сухой воздух, редкий полив и тень.

  • Однако содержит стероидные сапонины, способные вызывать тошноту, желудочные расстройства и головные боли.

  • При обрезке сока растения стоит избегать контакта с кожей, так как возможны раздражения.

Вывод: сансевиерию допустимо держать дома, но в недоступных для детей и животных местах.

Как действовать при выборе растений

  1. Всегда проверяйте: подходит ли растение для дома с детьми и животными.

  2. Размещайте повыше: если не хотите отказываться от любимого вида, ставьте его вне зоны доступа.

  3. Обучайте ребёнка: объясняйте, что трогать листья или пробовать их на вкус нельзя.

  4. В экстренном случае: при проглатывании листьев немедленно обращайтесь к врачу или ветеринару.

Не все комнатные растения одинаково безопасны. Дифенбахия, монстера и сансевиерия — яркие примеры того, что даже привычные "зелёные питомцы" могут быть опасны. Ответственный выбор и грамотное размещение помогут сохранить красоту интерьера и здоровье семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недостаток света у замиокулькаса вызывает грибковые болезни и вялость листьев сегодня в 14:03

Глубокий горшок — ловушка: как один промах превращает долларовое дерево в гниющий куст

Замиокулькас может оставаться зеленым и здоровым даже в тени. Главное — настроить полив, подобрать правильный грунт и не торопить его развитие.

Читать полностью » Муравьи разносят тлю по деревьям и защищают колонии вредителей от естественных врагов сегодня в 13:50

Зелёная чума: если дать тле и муравьям волю, деревья задохнутся в грибке

Союз муравьёв и тли — скрытая угроза для сада. Узнайте, почему их "дружба" опасна и какие простые способы помогут спасти деревья.

Читать полностью » Осенняя подкормка яблонь и груш: агрономы советуют вносить фосфор и калий сегодня в 13:12

Осенью деревья пьют больше, чем летом: вот чем их нужно напоить, чтобы корзины ломились от урожая

Осенью деревья требуют особого ухода. Один проверенный раствор способен превратить яблони и груши в настоящих чемпионов урожайности.

Читать полностью » Подготовка пионов к зиме: садоводы советуют обрезку и укрытие при заморозках до –30 °C сегодня в 12:52

Пионы притворяются крепкими, но осенью в них идёт тайная работа: ошибка хозяина может лишить цветения

Как сохранить пионы здоровыми и добиться пышного цветения весной? Пошаговый гид по подготовке кустов к зиме с практическими советами и разбором ошибок.

Читать полностью » Крестоцветная блошка повреждает капусту и другие овощи, оставляя листья полностью изрешечёнными сегодня в 12:50

Маленький враг — большие потери: как садоводы сдаются без боя

Крестоцветная блошка способна за считанные дни превратить капусту в решето. Как простыми и безопасными методами защитить грядки от этого вредителя?

Читать полностью » Соль используется точечно как средство против сорняков и помогает сохранить участок чистым сегодня в 11:49

Сорняки рвутся в бой, а садовод играет в шахматы — и всегда выигрывает

Обычная поваренная соль способна заменить дорогие гербициды. Узнайте, как правильно её использовать, чтобы избавиться от сорняков без вреда для сада.

Читать полностью » Садоводы: осенью розы укореняются в два раза лучше, чем весной сегодня в 11:46

Из картофеля — розы: садовый лайфхак, который звучит как шутка, но работает

Осенью розы не только обрезают, но и размножают. Несколько простых и необычных способов помогут вырастить десятки новых кустов без затрат.

Читать полностью » Личинки вишнёвой мухи повреждают плоды изнутри и приводят к массовой потере урожая сегодня в 10:49

Сосед не обработал сад: вот почему ваши вишни тоже рискуют остаться без урожая

Вишнёвым садам грозит новая атака вредителей. Рассказываем, кто именно уничтожает урожай и какие шаги помогут сохранить ягоды.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Morgan Stanley: спрос на iPhone 17 превысил прогнозы после старта продаж
Дом

Бумажные полотенца в холодильнике продлевают свежесть овощей и фруктов до 10 дней
Технологии

Голливуд раскритиковал виртуальную актрису Тилли Норвуд, созданную ИИ
Садоводство

Органические удобрения улучшают почву и поддерживают рост рассады лука без химической нагрузки
Садоводство

Папоротник становится популярным в ландшафтном дизайне
Спорт и фитнес

Комплекс упражнений на пресс, ягодицы и плечи повышает подвижность и выносливость — фитнес-эксперты
Питомцы

Собаки получают пользу от красных помидоров при соблюдении правил кормления
Туризм

Для поездки на Новый год визы быстрее всего выдают Греция, Венгрия и Швейцария — данные турагентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet