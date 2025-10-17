Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зелень в горшках на подоконнике
Зелень в горшках на подоконнике
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:04

Безобидный подоконник, смертельная ловушка: какие кухонные травы убивают кошек

Мята, петрушка и чеснок признаны токсичными для кошек — данные ветеринаров

На первый взгляд кажется, что зелёный уголок на подоконнике — безобидное украшение кухни. Однако для кошек он может обернуться настоящей ловушкой. Многие травы и пряные растения, которые человек добавляет в еду, для животных оказываются ядовитыми. Одного укуса листа может хватить, чтобы у питомца появились серьёзные симптомы отравления.

Опасные травы на кухонном подоконнике

Кошки любопытны и редко проходят мимо чего-то зелёного. Они нюхают, облизывают, иногда жуют растения просто ради интереса. Но среди популярных кухонных трав есть несколько, которые категорически не подходят для кошачьего соседства.

К ним относятся:

  • чеснок и другие луковичные (лук-шалот, зелёный лук, порей);
  • мята;
  • майоран;
  • эстрагон;
  • лавровый лист;
  • орегано;
  • петрушка.

Даже небольшое количество этих растений может вызвать слабость, тошноту, рвоту, учащённое сердцебиение или проблемы с дыханием. При поедании луковичных соединения серы разрушают эритроциты, что приводит к анемии и слабости.

Почему кошки едят траву?

Иногда хозяева удивляются: зачем кошке вообще нужна трава, если она хищник? На самом деле, в природе кошки действительно поедают растения, чтобы улучшить пищеварение или вызвать рвоту при дискомфорте. Это помогает им избавиться от шерсти или переварить добычу. Поэтому, увидев траву, животное может действовать по инстинкту — не различая, безопасна она или нет.

К сожалению, кошачий организм не умеет отличать полезную зелень от ядовитой, и именно это делает кухонные травы потенциальной угрозой.

Советы шаг за шагом: как обезопасить питомца

  1. Проверьте все растения в доме. Если среди них есть упомянутые травы, лучше переместить их туда, куда кошка не доберётся.

  2. Используйте подвесные кашпо. Они станут не только украшением интерьера, но и защитой для питомца.

  3. Выберите безопасные растения. Кошачья мята, базилик, мелисса, розмарин и кориандр подойдут идеально.

  4. Наблюдайте за поведением кошки. При появлении новых растений следите, не проявляет ли питомец повышенный интерес.

  5. Консультируйтесь с ветеринаром. Если кошка съела подозрительное растение — не ждите симптомов, сразу обращайтесь к специалисту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить горшок с мятой или петрушкой на уровне кошачьих глаз.
Последствие: животное может отравиться, появятся судороги или потеря аппетита.
Альтернатива: поставьте травы выше, используйте подвесные кашпо или вырастите для питомца специальную кошачью траву из овса или пшеницы.

А что если кошка уже попробовала?

Главное — не паниковать, но действовать быстро. Если вы заметили, что кошка жевала подозрительное растение, аккуратно удалите остатки изо рта, дайте ей воду и сразу позвоните ветеринару. Даже если животное выглядит нормально, отравление может проявиться спустя несколько часов. Лучше перестраховаться.

Таблица: безопасные и опасные травы

Безопасные растения Опасные растения
Кошачья мята Чеснок
Базилик Лук
Мелисса Петрушка
Кориандр Орегано
Розмарин Майоран, эстрагон

Мифы и правда

Миф: "Если кошка сама ест растение, значит, оно ей нужно и не повредит."
Правда: инстинкт не всегда подсказывает верно — животное может выбрать ядовитую траву.

Миф: "Петрушка полезна для пищеварения, значит, и кошкам подходит."
Правда: петрушка может вызывать фотосенсибилизацию и поражать почки у кошек.

Миф: "Мята освежает дыхание, значит, безопасна."
Правда: эфирные масла мяты токсичны для кошек и раздражают слизистые.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что кошка отравилась травой?
Главные симптомы — рвота, апатия, учащённое дыхание, слюнотечение, тремор. Иногда добавляется изменение цвета десен.

Что делать, если кошка съела лист чеснока или лука?
Сразу обратиться к ветеринару, даже если питомец чувствует себя нормально. Такие растения вызывают разрушение эритроцитов, и последствия могут проявиться через сутки.

Можно ли выращивать траву специально для кошки?
Да, это лучший вариант. Семена кошачьей травы продаются в зоомагазинах. Она безопасна, помогает пищеварению и удовлетворяет природную потребность животного.

3 интересных факта

  1. Организм кошки не способен расщеплять некоторые эфирные масла, содержащиеся в ароматных травах, из-за чего токсичность выше, чем у человека.

  2. У кошек обоняние в 14 раз чувствительнее, чем у людей, поэтому даже лёгкий запах растения может вызывать у них раздражение.

  3. Некоторые питомцы "учатся" обходить опасные травы, если однажды испытали неприятные ощущения после укуса.

Исторический контекст

Интересно, что древние египтяне уже наблюдали за тем, как кошки тянутся к определённым растениям. Археологи находили изображения кошек рядом с пучками трав, напоминающих кошачью мяту. Вероятно, именно тогда человек впервые понял, что не вся зелень одинаково полезна для животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Москвичке выписали штраф за несмывание мочи питомца вчера в 22:47
Лужа у куста — повод для штрафа: новый способ контроля за владельцами собак

Москвичку оштрафовали за то, что она не смыла мочу своего пса — первый случай такого рода в России. Почему это решение вызвало споры и что теперь ждёт собачников, читайте в материале.

Читать полностью » Изменение цвета глаз у взрослой кошки может сигнализировать о заболевании вчера в 21:17
Глаза кошки — зеркало не только души: вот что цвет радужки рассказывает о здоровье

Цвет глаз кошки — не просто красота, а отражение её генов и здоровья. Узнаем, когда оттенок безобиден, а когда требует визита к ветеринару.

Читать полностью » Собаки способны сознательно обманывать людей ради выгоды вчера в 20:11
Между преданностью и хитростью — тонкая грань: собаки тоже умеют лукавить — вот почему они это делают

Могут ли собаки лгать и обманывать людей сознательно? Узнаем, что говорят учёные о хитрости питомцев и как распознать их поведение.

Читать полностью » Игры и тренировки дома помогают собакам тратить энергию в дождливую погоду вчера в 19:17
Прогулка отменяется? Тогда начинается веселье: вот как занять питомца в непогоду

Дождь — не повод скучать дома с питомцем. Узнаем, как помочь собаке выплеснуть энергию с играми и тренировками, даже не выходя на улицу.

Читать полностью » Кошачьи трихобезоары образуются при нарушении пищеварения вчера в 18:17
Шерсть в желудке — не миф: вот что стоит знать о том, как кошки страдают от собственной шерсти

Многие считают, что кошачьи "шарики из шерсти" — это безобидно. Узнаем, какие мифы о трихобезоарах опасны и как предотвратить их появление.

Читать полностью » Собаки едят несъедобное из-за скуки и стресса вчера в 17:53
Аппетит превращается в угрозу: вот почему собаки едят то, что может их убить

Собаки часто едят то, что им нельзя, — от травы до мебели. Узнаем, почему они это делают и как защитить питомца от опасных последствий.

Читать полностью » Правильно подобранная модель намордника не мешает дыханию и терморегуляции вчера в 16:54
Покупка намордника превратилась в лотерею? Вот как выбрать идеальный размер с первого раза

Намордник должен быть удобным и безопасным. Рассказываем, как правильно снять мерки, какой запас учитывать для разных пород и как приучить питомца к новому аксессуару.

Читать полностью » Если вы часто в разъездах, спокойный кот перенесёт ваше отсутствие легче вчера в 16:51
Кот или кошка: как не ошибиться с выбором питомца — советы экспертов

Кого выбрать — кота или кошку? Узнайте, чем они отличаются по характеру, привычкам и уровню привязанности, чтобы выбрать питомца, идеально подходящего именно вам.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Названы популярные курорты Красной Поляны и актуальные цены на катание зимой
Красота и здоровье
Врач Нафисет Хачмафова рассказала, как трансжиры и соль разрушают сосуды
Спорт и фитнес
Силовые тренировки и профицит калорий ускоряют рост мышц — подтверждают эксперты спортивного питания
Питомцы
Учёные: собаки видят сны о хозяевах, играх и прогулках
Дом
Эксперты рассказали, как защитить квартиру от воров и проникновений
Садоводство
Алоэ зацветает зимой при пониженной температуре и длительном освещении под лампой
Дом
Эксперты рассказали, как защитить частный дом от воров и взлома
Спорт и фитнес
Силовые упражнения укрепляют суставы и ускоряют обмен веществ — подтвердили учёные
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet