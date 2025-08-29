Невидимые убийцы поколения Z: четыре привычки, которые превращают здоровье в мину замедленного действия

Каждое поколение имеет свои привычки, которые кажутся безобидными, но на деле наносят серьезный вред организму. Американский кардиолог Эван Левин в новом видео на TikTok рассказал о четырех "токсичных" привычках, от которых особенно важно отказаться молодым людям. Его советы вызвали активное обсуждение в сети, ведь многие узнают себя в этих привычках.

Вейпинг — угроза для легких и сердца

Электронные сигареты нередко подаются как более безопасная альтернатива обычным, однако врач категоричен. По его словам, вейпы содержат канцерогенные вещества, которые разрушают легкие и препятствуют нормальному развитию мозга до 25 лет. Кроме того, они повышают вероятность инфаркта и инсульта.

"Вейпинг повреждает легкие, так как вызывающие рак химические вещества препятствуют развитию вашего мозга… и увеличивают риск сердечных приступов и инсульта", — объяснил кардиолог Эван Левин.

Он подчеркнул, что люди, начавшие пользоваться вейпами в юности, могут уже в зрелом возрасте столкнуться с онкологией и проблемами с психикой.

Кальян — скрытая опасность под видом развлечения

В отличие от вейпов, кальян многие воспринимают как безобидное развлечение. Однако врач отметил, что длительные сеансы курения могут быть даже опаснее обычных сигарет. Вдыхая дым кальяна, человек получает дозу смол, угарного газа и канцерогенов, которую фильтрация водой не способна устранить.

"Курение кальяна несет серьезные риски для здоровья. Хуже, чем курение сигарет", — отметил Эван Левин.

К тому же кальян часто курят в компании, используя один мундштук. Это повышает риск инфекций, а в тяжелых случаях может привести даже к отравлению угарным газом.

Громкая музыка — невидимый враг слуха

Третья привычка, от которой предостерегает врач, — слишком громкая музыка в наушниках или колонках. Мгновенного вреда человек может не почувствовать, но со временем это грозит снижением слуха, шумом в ушах и повреждением клеток внутреннего уха, которые не восстанавливаются.

"Старайтесь не слушать громкость выше 60 процентов", — предупредил кардиолог.

По мнению специалистов, особенно рискуют те, кто долго слушает музыку на высокой громкости в закрытых наушниках.

Алкоголь — социально приемлемый, но крайне опасный

Последним пунктом в списке врача стал алкоголь. Его называют "легальным наркотиком", но последствия употребления куда серьезнее, чем кажется. Алкоголь увеличивает риск онкологии, болезней сердца и несчастных случаев на дороге.

"Алкоголь является очень токсичным наркотиком… он увеличивает риск сердечных заболеваний", — подчеркнул Левин.

Особенно тревожная статистика касается молодежи: в США в 2022 году почти каждый пятый водитель в возрасте 15-20 лет, погибший в ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Почему важно отказаться от этих привычек уже сейчас

Все четыре привычки — курение в любой форме, чрезмерная громкость и алкоголь — объединяет одно: их последствия накапливаются незаметно, но проявляются в будущем в виде тяжелых заболеваний. Кардиолог напомнил, что здоровье в молодости — фундамент долгой жизни, и отказ от подобных привычек сегодня способен предотвратить серьезные проблемы завтра.