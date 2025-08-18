Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:13

Кошка выпрашивает еду? Вот что ей категорически нельзя давать

Владельцы чаще всего травят кошек, угощая их продуктами со своего стола

Кошки умеют прекрасно играть на наших эмоциях. Стоит нам сесть за стол, как рядом оказывается пушистый охотник с печальным взглядом, будто он вот-вот упадёт от голода. И как бы мы ни обещали себе не поддаваться, рука сама тянется поделиться кусочком. Но именно это может обернуться бедой: многие привычные нам продукты для кошек токсичны и способны вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

Почему важно быть осторожными

Летние блюда особенно разнообразны: арбузы, дыни, абрикосы, свежие салаты, мясо на гриле и сладости. Для нас это удовольствие, но кошачий организм устроен иначе. Даже маленький кусочек "человеческой" еды может привести к рвоте, диарее, анемии или даже острой почечной недостаточности. Поэтому лучше один раз отказаться от жалостливого взгляда питомца, чем потом бороться с последствиями.

Опасные продукты летом

Мороженое

Обычное мороженое содержит молоко и лактозу. У большинства кошек есть непереносимость лактозы, поэтому лакомство вызывает у них расстройства пищеварения. Альтернатива — специальные замороженные лакомства для кошек, которые продаются в зоомагазинах.

Кости от мяса и рыбы

На пикниках и домашних барбекю часто остаются кости, которые хозяева по привычке "дарят" кошкам. Но варёные и жареные кости ломкие, они могут застрять в горле или травмировать внутренние органы. Лучше предложить питомцу кусочек варёного мяса без соли и специй или безопасные зоолакомства.

Виноград и изюм

Один из самых коварных продуктов для кошек. Даже одна ягодка способна вызвать рвоту, диарею и вялость, а иногда привести к почечной недостаточности. Если у вас есть виноградная лоза во дворе, ограничьте доступ животного.

Лук и чеснок

Эти овощи — скрытая угроза. Они содержат соединения, разрушающие красные кровяные клетки, что может привести к гемолитической анемии — опасному для жизни состоянию. Опасны все формы: свежие, сушёные, варёные, порошковые. Чеснок часто прячется в соусах и заправках, поэтому проще всего придерживаться правила: не давать кошке ничего с "человеческого" стола.

Три интересных факта о питании кошек

  • У кошек отсутствует рецептор сладкого — они не ощущают сахар, поэтому тяга к мороженому и фруктам объясняется лишь любопытством.
  • Кошачья печень хуже справляется с токсинами, чем собачья, поэтому продукты, безвредные для собак, могут быть смертельно опасны для кошек.
  • Ветеринары отмечают: большинство случаев пищевых отравлений у домашних животных связано именно с "угощениями" со стола хозяев.

Делить с кошкой летние радости со стола — плохая идея. Даже небольшие порции мороженого, винограда или лука могут нанести непоправимый вред здоровью. Самый верный способ заботы о питомце — кормить его только тем, что предназначено специально для кошек, и при сомнениях консультироваться с ветеринаром.

