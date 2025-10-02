Вроде всё нормально, но работать тяжело? Возможно, компания живёт в токсичной культуре

Корпоративная культура напрямую влияет на настроение в коллективе и результаты бизнеса. Если в компании складывается токсичная среда, это отражается не только на эффективности сотрудников, но и на их мотивации и лояльности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Признаки нездоровой атмосферы

По словам эксперта, ключевыми сигналами токсичной культуры становятся отсутствие доверия и уважения между руководством и сотрудниками, а также непрозрачность управления.

"Когда обратную связь игнорируют, сотрудники не получают важной информации и вынуждены самостоятельно додумывать стратегию и цели. Это ведет к недопониманию задач и снижению эффективности работы, особенно если решения принимаются ограниченным кругом лиц без обсуждения. В результате возникает недоверие и демотивация команды", — отметил Гарри Мурадян.

Что происходит в таких коллективах

Эксперт пояснил, что внутри токсичных компаний часто формируется скрытая конкуренция, агрессия и отсутствие взаимной поддержки.

"Публичная критика, приписывание успехов руководству и формирование 'любимчиков' создают атмосферу, где сотрудники работают в условиях давления и неуверенности. Это не только снижает производительность, но и подрывает корпоративный дух", — подчеркнул он.

Регулярные переработки, высокий уровень стресса и ощущение несправедливости становятся постоянными спутниками работников, что повышает текучесть кадров.

Как предотвратить деградацию команды

Мурадян считает, что своевременное распознавание признаков токсичности помогает компаниям менять ситуацию в лучшую сторону. Для этого важно наладить прозрачные коммуникации, учитывать мнение сотрудников и строить культуру доверия.

Токсичная корпоративная культура способна подорвать даже сильную команду. Но если руководство вовремя заметит тревожные сигналы и начнёт перестраивать внутренние процессы, компания может сохранить мотивацию сотрудников и укрепить командный дух.