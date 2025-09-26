Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хлебная биржа, Рыбинск
Хлебная биржа, Рыбинск
© commons.wikimedia.org by Гудкова Наталья is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:12

Не только Золотое кольцо: 12 старинных городов России для вдохновляющих выходных

Небольшие старинные города России: куда поехать на выходные

Малые старинные города — идеальная площадка для «ленивых» уикендов и коротких поездок без спешки. Здесь легко соединить главные смыслы русской истории с простыми радостями — прогулками по набережным, видами на реки, камерными музеями и ремёслами. Ниже — подборка городов с особым магнетизмом и идеи, чем заняться в каждом.

Рыбинск

Город бережно «перекрашен» в эстетику начала XX века: вывески сетей и частных лавок подчинены единому дореволюционному стилю. Получился кинематографичный центр с набережной Волги, бульваром Ушакова и знаменитой пожарной каланчой. Вечером — закат и перспектива Волжского моста, похожего на расправленные крылья. Добраться удобно на поезде: из Москвы — с Восточного/Ленинградского или «Ласточкой» через Ярославль; из Санкт-Петербурга — с Московского.

Арзамас (+Дивеево и Саров)

Арзамас, Саров и Дивеево образуют крупный религиозный кластер. В Саровской пустыни служил Серафим Саровский, а женская Свято-Троицкая Серафимо-Дивеевская обитель — место притяжения паломников и туристов. В Арзамасе работают мемориальные музеи Аркадия Гайдара и Максима Горького; городской символ — гусь, отсылка к старому промыслу. Ехать удобно поездом с Казанского/Восточного вокзалов (Москва) или с Московского (СПб); до Дивеева/Сарова — автобусом или такси.

Череповец

Слоган «Горячее сердце русского севера» раскрывается в индустриальной эстетике, парках и гастрономии. В «Центре металлургической промышленности» показывают, как варят сталь, и при ранней записи организуют визит в цеха «Северстали». Символ города — овечка-Череповечка; вечер — для баров и прогулок. Добраться: поезда из Москвы (Ярославский) и СПб (Ладожский), автобусы из Москвы (Северный автовокзал), а также рейсы в близлежащие аэропорты с трансферами.

Юрьев-Польский

Крепостное прошлое напомнят высокие валы и виды на Михайло-Архангельский монастырь. Главная реликвия — белокаменный Георгиевский собор домонгольского времени с каменной резьбой; внутри — музей со Святославовым крестом. Центр компактен: программу легко уложить в 2 часа и добавить прогулку по парку. Кинолокация для «Золотого телёнка» и «Юрьева дня». Удобны поезда из Москвы (Ярославский) и СПб (Ладожский) или автобус из Москвы.

Богородицк (+Куликово поле)

Резиденция рода Бобринских — белоснежный дворец, романтическая лестница и ландшафтный парк XVIII века над рекой Упёртой. В часе езды — музей-заповедник «Куликово поле» с мультимедийным центром и ключевыми точками битвы. Добраться: поезда с Павелецкого (Москва) и Московского (СПб), автобусы из Москвы.

Елец

Когда-то крепость на рубеже Руси, сегодня — лирический купеческий город с изящной лепниной и деревянными наличниками. Славится кружевом (есть музей) и литературной памятью: Иван Бунин жил и писал об этих местах; работает дом-музей. Необычная Михайло-Александровская церковь напоминает восточный дворец. Лучший доступ — поезда из Москвы (Восточный/Павелецкий) и СПб (Московский).

Кимры

Апофеоз русского модерна в дереве: терема, круглые окна, башенки, резные крылечки — как шкатулка с секретами. Исторически — обувная столица с богатыми артельными традициями. Рядом в селе Гадово — «Музей гадов» со сказочным Змеем Горынычем (по записи). Город смотрится за один день. Ехать электричкой с Савёловского или автобусом от ВДНХ; из СПб — с пересадкой.

Гагарин

До 1968 года — Гжатск, рядом с которым в Клушине родился Юрий Гагарин. Сегодня — единый музей-заповедник: дом родителей с легендарной «Волгой», «Музей первого полёта» (по предварительной записи) и «Дом космонавтов» с выставками. Маршрут подойдёт любителям космической истории. Добираться проще «Ласточкой» с Белорусского (Москва) или автобусом; из СПб — с пересадкой в столице.

Клин

Город П. И. Чайковского: в снятом им доме открыт государственный мемориальный музей-заповедник, где хранятся личные вещи и звучит музыка. Круглый год здесь «живёт» Новый год: фабрика «Ёлочка» и «Клинское подворье» с мастер-классами. В высокий сезон нужна запись. Поезда: «Ласточка» с Ленинградского (Москва) или через Тверь из СПб.

Козельск

В летописях — «злой город» за двухмесячное сопротивление Батыю, сегодня — тихие улицы, купеческие дома и Оптина пустынь, значимый духовный центр. С обителью связаны страницы Достоевского; в городе угадываются черты «Скотопригоньевска». Для семей — сказочная «Вихляндия» со скульптурами-персонажами. Доступ: автобус из Москвы («Саларьево») или поезд с пересадкой в Сухиничах.

Плёс

Трендовый арт-курорт на Волге: дом-мастерская Исаака Левитана, копия церкви с «Над вечным покоем» на высоком берегу, катера и теплоходы, зимой — горнолыжка. Здесь много гастрономии и спа. Добраться удобно через Иваново («Ласточка»/поезд) и далее автобусом; из Москвы есть прямые автобусы.

Гороховец

Древний город Владимирской земли с «Пужаловой горой» для начинающих горнолыжников и любителей терренкура. Сильная сторона — деревянный модерн, купеческие палаты и возможность пожить под сводами каменных палат XVII века (уникальный опыт размещения). Подъезд: «Ласточка» с Восточного (Москва) или поезд со стыковкой из СПб; автобусы из Москвы.

Городец

Пряничная палитра: цветные дома с кружевными наличниками, белые церкви и «Дом народного творчества» на берегу Волги. Исторический сюжет — кончина Александра Невского; локальный специалитет — городецкий пряник от нескольких кондитерских школ (пробуйте и сравнивайте). Удобно ехать автобусом из Нижнего Новгорода (до него — поезд из Москвы/СПб).

Валдай

Звон валдайских колокольчиков и монастырские звоны Иверского монастыря на острове. Национальный парк «Валдайский» — экотропы среди родников, редких растений и хвои; вокруг озёр — базы отдыха (семейные форматы, водные прогулки, туры под рыбалку — не забудьте о разрешениях). Доступ: поезда с Ленинградского (Москва) и автобусы из Москвы/СПб.

Сравнение

Город/кластер «Фишка» Для кого Сезон-пик
Рыбинск Единый ретро-стиль, набережная Фотографы, семейные пары Май–сентябрь
Арзамас–Дивеево–Саров Паломничество и тишина Путешественники в «slow» ритме Круглый год
Череповец Индустриальные туры Любители техноэстетики Круглый год
Юрьев-Польский Белокаменный собор Историки, эскейп-тур Апрель–октябрь
Богородицк Дворец Бобринских + Куликово поле Семьи, любители парков Май–октябрь
Елец Кружево, Бунин Романтики, литераторы Круглый год
Кимры Деревянный модерн Архитектурные «охотники» Май–сентябрь
Гагарин Космическая память Дети, фанаты космоса Круглый год
Клин Чайковский, «Ёлочка» Меломаны, с детьми Декабрь–март
Козельск Оптина пустынь, «Вихляндия» Созерцатели, семьи Май–октябрь
Плёс Левитан, Волга, спа Гастро-и арт-туристы Май–сентябрь
Гороховец Палаты, «Пужалова гора» Новички в спорте Декабрь–март
Городец Пряники, ремёсла Семьи, фолк-фанаты Круглый год
Валдай Экотур, монастырь Экотуристы, рыбаки Июнь–сентябрь

Небольшие старинные города России позволяют прикоснуться к разным пластам истории — от белокаменных храмов и купеческих особняков до советского наследия и памятников космонавтам. Каждый из них хранит свой уникальный облик и атмосферу, предлагая неспешные прогулки, локальные музеи и гастрономические открытия. Такие поездки становятся отличной альтернативой длинным маршрутам, позволяя за выходные ощутить дух старой Руси и отдохнуть в уютной провинции.

