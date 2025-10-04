Буксировка автомобиля: почему водители годами нарушают правила и не знают об этом

Буксировка автомобиля на тросу или жёсткой сцепке — ситуация нередкая. Но далеко не все водители знают, что и здесь действуют строгие правила. Одно из самых частых недоразумений связано с аварийной сигнализацией: кто её включает — буксирующее авто или буксируемое? Автоинструктор пояснил: обе машины должны обозначить себя "аварийкой".

Когда разрешена буксировка

Перемещать неисправный автомобиль можно только при выполнении ряда условий:

в обеих машинах находятся водители с соответствующими категориями;

у водителя буксирующего авто стаж вождения не менее 2 лет ;

правильно подобран тип сцепки: жёсткая — для грузовиков и тяжёлых авто; мягкий трос — для легковых машин.



В противном случае инспекторы ГАИ могут выписать штраф.

Как должна работать аварийная сигнализация

По правилам ПДД, "аварийку" при буксировке включают оба автомобиля:

буксируемый — чтобы обозначить, что машина неисправна;

буксирующий — чтобы другие водители видели автопоезд и держали дистанцию.

Это особенно важно в плотном потоке или на трассе, где подобная связка ТС требует большего пространства для манёвров.

Дополнительные требования

Скорость буксировки должна быть на 20 км/ч ниже , чем разрешено на участке дороги.

На буксирующем автомобиле должны работать ближний свет фар или ДХО.

Масса буксирующего ТС должна быть больше или сопоставима с массой буксируемого.

Автомат и вариатор: особые ограничения

Буксировка автомобиля с АКПП допустима только на малых скоростях (до 50 км/ч).

Дистанция без остановки — не более 50 км.

Машины с вариатором и "роботом" крайне нежелательно использовать для буксировки.

Нарушение этих правил грозит перегревом и поломкой трансмиссии, ремонт которой может стоить дороже самой машины.

Сравнение способов буксировки

Способ Когда применяют Ограничения Мягкий трос Легковые авто, короткие дистанции Требует аккуратности, риск рывков Жёсткая сцепка Грузовики, большие массы Сложнее маневрировать Частичная погрузка Машины с АКПП и вариатором Требуется спецтехника Полная погрузка (эвакуатор) Дальний путь, дорогие авто Дороже, но безопаснее

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: "аварийку" включает только одна машина.

→ Последствие: автопоезд хуже заметен, риск ДТП.

→ Альтернатива: активировать сигнализацию и на буксирующем, и на буксируемом авто.

Ошибка: превышение скорости при буксировке АКПП.

→ Последствие: перегрев коробки, дорогостоящий ремонт.

→ Альтернатива: соблюдать лимит 50 км/ч и останавливаться каждые 40-50 км.

Ошибка: буксировка "тяжёлым" легковым автомобилем маленькой машинки.

→ Последствие: перегрузка, риск аварии.

→ Альтернатива: выбирать авто сопоставимой массы или вызывать эвакуатор.

А что если нет "аварийки"?

Водителям стоит заранее проверить исправность световой сигнализации. Если аварийная не работает:

на буксируемом авто закрепляют сзади красный флаг или табличку "Буксировка";

на буксирующем — используют ближний свет фар.

Плюсы и минусы буксировки "по правилам"

Плюсы Минусы Безопасность для всех участников движения Меньшая скорость передвижения Снижение риска аварий Требуется опыт обоих водителей Отсутствие претензий от ГАИ Нельзя далеко буксировать авто с АКПП

Советы шаг за шагом

Перед началом проверьте трос или сцепку. Обсудите с водителем неисправной машины сигналы (например, моргание фарами). Включите аварийку на обеих машинах. Держите скорость ниже разрешённой минимум на 20 км/ч. Избегайте резких рывков при старте и торможении.

FAQ

Кто обязан включить аварийку при буксировке?

Обе машины: и буксирующая, и буксируемая.

Можно ли буксировать машину с АКПП?

Да, но на скорости до 50 км/ч и не более 50 км за один раз.

Можно ли буксировать без второго водителя?

Нет, по ПДД в обеих машинах должны находиться водители.

Мифы и правда

Миф: "аварийку" включает только сломанная машина.

Правда: включать должны обе.

Миф: буксировка всегда безопасна.

Правда: при нарушении правил легко "убить" коробку или попасть в ДТП.

Миф: на трассе можно ехать быстрее 80 км/ч, если тянет внедорожник.

Правда: скорость ограничена независимо от мощности авто.

3 интересных факта

В некоторых странах буксировка без аварийки карается лишением прав. Первые буксировочные тросы в СССР делали из капроновых канатов. В Японии буксировка легковых машин на дорогах общего пользования почти запрещена — используют только эвакуаторы.

Исторический контекст

В СССР буксировка на тросе считалась нормой даже на дальние расстояния.

В 1990-е массово использовали жёсткие сцепки для грузовиков.

Сегодня при долгих маршрутах предпочтение отдаётся эвакуатору — безопаснее и для авто, и для водителей.