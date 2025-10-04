Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
буксировка
буксировка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:54

Буксировка автомобиля: почему водители годами нарушают правила и не знают об этом

При буксировке обе машины должны обозначить себя аварийкой

Буксировка автомобиля на тросу или жёсткой сцепке — ситуация нередкая. Но далеко не все водители знают, что и здесь действуют строгие правила. Одно из самых частых недоразумений связано с аварийной сигнализацией: кто её включает — буксирующее авто или буксируемое? Автоинструктор пояснил: обе машины должны обозначить себя "аварийкой".

Когда разрешена буксировка

Перемещать неисправный автомобиль можно только при выполнении ряда условий:

  • в обеих машинах находятся водители с соответствующими категориями;

  • у водителя буксирующего авто стаж вождения не менее 2 лет;

  • правильно подобран тип сцепки:

    • жёсткая — для грузовиков и тяжёлых авто;

    • мягкий трос — для легковых машин.

В противном случае инспекторы ГАИ могут выписать штраф.

Как должна работать аварийная сигнализация

По правилам ПДД, "аварийку" при буксировке включают оба автомобиля:

  • буксируемый — чтобы обозначить, что машина неисправна;

  • буксирующий — чтобы другие водители видели автопоезд и держали дистанцию.

Это особенно важно в плотном потоке или на трассе, где подобная связка ТС требует большего пространства для манёвров.

Дополнительные требования

  • Скорость буксировки должна быть на 20 км/ч ниже, чем разрешено на участке дороги.

  • На буксирующем автомобиле должны работать ближний свет фар или ДХО.

  • Масса буксирующего ТС должна быть больше или сопоставима с массой буксируемого.

Автомат и вариатор: особые ограничения

  • Буксировка автомобиля с АКПП допустима только на малых скоростях (до 50 км/ч).

  • Дистанция без остановки — не более 50 км.

  • Машины с вариатором и "роботом" крайне нежелательно использовать для буксировки.

Нарушение этих правил грозит перегревом и поломкой трансмиссии, ремонт которой может стоить дороже самой машины.

Сравнение способов буксировки

Способ Когда применяют Ограничения
Мягкий трос Легковые авто, короткие дистанции Требует аккуратности, риск рывков
Жёсткая сцепка Грузовики, большие массы Сложнее маневрировать
Частичная погрузка Машины с АКПП и вариатором Требуется спецтехника
Полная погрузка (эвакуатор) Дальний путь, дорогие авто Дороже, но безопаснее

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: "аварийку" включает только одна машина.
    → Последствие: автопоезд хуже заметен, риск ДТП.
    → Альтернатива: активировать сигнализацию и на буксирующем, и на буксируемом авто.

  • Ошибка: превышение скорости при буксировке АКПП.
    → Последствие: перегрев коробки, дорогостоящий ремонт.
    → Альтернатива: соблюдать лимит 50 км/ч и останавливаться каждые 40-50 км.

  • Ошибка: буксировка "тяжёлым" легковым автомобилем маленькой машинки.
    → Последствие: перегрузка, риск аварии.
    → Альтернатива: выбирать авто сопоставимой массы или вызывать эвакуатор.

А что если нет "аварийки"?

Водителям стоит заранее проверить исправность световой сигнализации. Если аварийная не работает:

  • на буксируемом авто закрепляют сзади красный флаг или табличку "Буксировка";

  • на буксирующем — используют ближний свет фар.

Плюсы и минусы буксировки "по правилам"

Плюсы Минусы
Безопасность для всех участников движения Меньшая скорость передвижения
Снижение риска аварий Требуется опыт обоих водителей
Отсутствие претензий от ГАИ Нельзя далеко буксировать авто с АКПП

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом проверьте трос или сцепку.

  2. Обсудите с водителем неисправной машины сигналы (например, моргание фарами).

  3. Включите аварийку на обеих машинах.

  4. Держите скорость ниже разрешённой минимум на 20 км/ч.

  5. Избегайте резких рывков при старте и торможении.

FAQ

Кто обязан включить аварийку при буксировке?
Обе машины: и буксирующая, и буксируемая.

Можно ли буксировать машину с АКПП?
Да, но на скорости до 50 км/ч и не более 50 км за один раз.

Можно ли буксировать без второго водителя?
Нет, по ПДД в обеих машинах должны находиться водители.

Мифы и правда

  • Миф: "аварийку" включает только сломанная машина.
    Правда: включать должны обе.

  • Миф: буксировка всегда безопасна.
    Правда: при нарушении правил легко "убить" коробку или попасть в ДТП.

  • Миф: на трассе можно ехать быстрее 80 км/ч, если тянет внедорожник.
    Правда: скорость ограничена независимо от мощности авто.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах буксировка без аварийки карается лишением прав.

  2. Первые буксировочные тросы в СССР делали из капроновых канатов.

  3. В Японии буксировка легковых машин на дорогах общего пользования почти запрещена — используют только эвакуаторы.

Исторический контекст

В СССР буксировка на тросе считалась нормой даже на дальние расстояния.

В 1990-е массово использовали жёсткие сцепки для грузовиков.

Сегодня при долгих маршрутах предпочтение отдаётся эвакуатору — безопаснее и для авто, и для водителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГАИ напомнила, за какие виды подсветки можно лишиться прав сегодня в 20:50
Машина заговорила светом: какие огни превращают тюнинг в штраф

Неон под днищем, пленка на фарах и LED-болты: узнай, какие доработки автооптики останутся без штрафа, а за что можно лишиться прав.

Читать полностью » Sony начнёт отключать онлайн-функции PlayStation 4 весной 2026 года сегодня в 20:31
Игроки злятся, Sony молчит: зачем компания хоронит живую консоль

Sony официально начинает постепенное сворачивание сервисов PlayStation 4. Что именно перестанет работать, как подготовиться к переходу и стоит ли спешить на PS5?

Читать полностью » Механики объяснили, почему нельзя открывать крышку бачка на горячем двигателе сегодня в 19:44
Капля, что взрывает мотор: как безобидная доливка антифриза превращается в катастрофу

Обычная доливка антифриза может закончиться перегревом и ремонтом двигателя. Разбираем, какие ошибки совершают водители и как их избежать.

Читать полностью » Эксперты назвали случаи, когда ремонт автомобиля экономически невыгоден сегодня в 18:41
Иногда лучший механик — калькулятор: как цифры показывают, что автомобиль пора отпустить

Иногда автомобиль требует таких вложений, что восстановление перестаёт иметь смысл. Как понять, что ремонт пора остановить, и когда выгоднее продать машину?

Читать полностью » Renault Group готовит программу добровольного сокращения персонала на 3000 человек — Le Monde сегодня в 17:36
Добровольно, но с намёком: как Renault придумала увольнения, от которых не откажешься

Renault готовится к новой волне изменений: компания пересматривает структуру и планирует добровольные сокращения, чтобы сократить расходы и ускорить развитие.

Читать полностью » Аналитики: растёт спрос на тёплый беж и графит в окраске автомобилей сегодня в 16:22
Яркие оттенки уходят в музей: новый тренд превращает рынок в палитру земли и камня

Автопроизводители делают ставку на природные тона: оливковый, песочный и графитовый вытесняют яркие краски. Но чем объясняется эта мода?

Читать полностью » Nissan Qashqai e-Power занял второе место по продажам гибридов в Испании сегодня в 15:06
Колесо истории снова повернулось: как Qashqai отвоёвывает Европу у Toyota

Nissan Qashqai вновь набирает популярность в Европе, уверенно конкурируя с гибридами Toyota. Что делает его таким востребованным?

Читать полностью » Цены на автозапчасти в России вырастут на 10–15% в 2026 году — прогноз сегодня в 14:05
Ремонт превращается в роскошь: детали для авто унесёт вверх валютный шторм

В начале 2026 года автовладельцев ждёт неприятный сюрприз: цены на запчасти могут вырасти на 15%. Но есть способы подготовиться и сократить расходы.

Читать полностью »

Новости
Технологии
AnTuTu: iPad Pro M4 стал самым мощным устройством Apple, обойдя iPhone 17 Pro Max
Авто и мото
Есть ряд ситуаций, когда водитель вправе отказаться от исполнения требований сотрудника ГАИ
Наука
В древнем городе Эги найдены солнечные часы с корабельным орнаментом возрастом 2000 лет
Дом
Специалисты сервисных центров: чистить динамик смартфона нужно каждые полгода
Наука
В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны
Туризм
В Коста-Рике дома просторные, а еда — простая: блогерша разрушила мифы об "экзотическом рае"
Спорт и фитнес
Три формата тренировок для занятых людей: HIIT, йога и силовые
Красота и здоровье
Кардиолог Савонина: аритмия после еды может быть связана с болезнями ЖКТ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet