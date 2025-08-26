Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина и сушащиеся вещи
Стиральная машина и сушащиеся вещи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 23:12

Чисто не значит свежо: вот почему полотенца начинают вонять после стирки

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: полотенца, только что постиранные, начинают неприятно пахнуть сыростью или плесенью. Причина — не только в стирке, но и в совокупности факторов, которые создают идеальные условия для бактерий и грибков. Разберёмся, почему это происходит и как вернуть полотенцам свежесть.

Основные причины неприятного запаха

  • Неправильная сушка. Если полотенца плохо просушены или хранятся во влажном помещении, они сохраняют влагу, которая становится питательной средой для микроорганизмов.

  • Избыток порошка и кондиционера. Слишком много моющего средства оставляет налёт на волокнах. Особенно кондиционер образует плёнку, которая удерживает влагу и запахи.

  • Слишком холодная стирка. Низкие температуры не убивают бактерии. При стирке в 20–30 °C микробы и органические остатки остаются в ткани.

  • Неправильное хранение. Полотенца, оставленные влажными в корзине или в барабане машины, быстро приобретают запах сырости.

  • Грязная стиральная машина. Остатки порошка, накипь и грязь в фильтрах и шлангах переносятся на вещи при каждой стирке.

Проверенные средства против запаха

  • Белый уксус. Налейте стакан уксуса прямо в барабан и запустите стирку при 60 °C без порошка. Можно добавлять 100–120 мл в отсек для кондиционера при каждой стирке — это поддерживает мягкость и свежесть ткани.

  • Пищевая сода. Полстакана соды в барабане во время горячей стирки эффективно устраняет запахи и создаёт щёлочную среду, препятствующую развитию бактерий.

  • Уксус + сода. При сильном запахе: первый цикл с уксусом, второй — с содой. Такой метод полностью убирает затхлость и возвращает полотенцам впитывающую способность.

  • Бура. Для особенно стойких запахов: полстакана буры в отсек для порошка + стакан уксуса в отсек для кондиционера. Отлично справляется с застарелыми запахами.

Как стирать полотенца, чтобы они не пахли

  • Стирать при 40–60 °C (согласно ярлыку).

  • Использовать строго дозированное количество порошка.

  • Кондиционер — минимально или вовсе отказаться.

  • Не перегружать барабан — полотенцам нужно пространство.

  • Сразу после стирки начинать сушку, не оставляя их во влажной машине.

  • Регулярно чистить стиральную машину: раз в месяц запускать цикл на 90 °C с пустым барабаном и очищать фильтры.

  • Хранить полотенца только полностью сухими.

Неприятный запах появляется из-за влаги, грязи и остатков средств. Уксус, сода и правильный уход за стиральной машиной помогут избавиться от проблемы раз и навсегда, сохранив полотенца свежими и мягкими.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

План уборки для дома на каждый день, неделю и месяц — рекомендации специалистов сегодня в 16:53

Идеальный график уборки: что делать каждый день, неделю и месяц

Хотите, чтобы дома всегда было чисто без аврала и нервов? Составьте календарь уборки: что делать ежедневно, раз в неделю, месяц и сезон.

Читать полностью » В России увеличилось количество подделок бытовой химии — SweepMe сегодня в 16:16

Ложка яда в чистоте: как поддельные средства превращают дом в источник опасности

Объём поддельной бытовой химии в России вырос на 30%. Эксперт рассказала, как отличить фальсификат и чем заменить опасные средства.

Читать полностью » Роспотребнадзор может оштрафовать соседей за зловоние в доме сегодня в 16:16

Зловонные квартиры могут выставить на торги: что грозит нарушителям

Обычный запах из соседской квартиры может обернуться не только штрафом, но и потерей жилья. Каким образом это возможно по закону?

Читать полностью » В Госдуме предупредили о риске изъятия участков при отсутствии строительства сегодня в 15:58

Землю могут отобрать: новые правила вступают в силу с 1 сентября

Три года на освоение земли: с сентября неосвоенные участки могут обернуться для владельцев судебными и имущественными потерями.

Читать полностью » Как перевезти посуду и бокалы без потерь — советы сегодня в 15:49

Кастрюли перевозят специи, а полотенца — тарелки: неожиданные комбинации при организации переезда

Тарелки без сколов, специи без потерь: простая инструкция, как правильно упаковать и перевезти кухонную утварь при переезде.

Читать полностью » Эксперт назвала бактерии, способные выживать в посудомоечных машинах сегодня в 15:16

Посудомоечная машина как рассадник бактерий: что скрывает блестящая посуда

Посудомоечная машина может быть рассадником опасных бактерий. Эксперт рассказала, как избежать заражения и сделать мойку действительно безопасной.

Читать полностью » Как выбрать ковёр в детскую без пыли и аллергенов сегодня в 14:19

Дышать легко и безопасно: какой ковёр не станет пылесборником в детской

Ковёр делает детскую уютнее, но может собирать пыль и вызывать аллергию. Делюсь советами, как выбрать покрытие, которое будет безопасным.

Читать полностью » Как организовать место для игр и учёбы в одной детской комнате сегодня в 13:09

Детская без хаоса: игры и учёба в одном пространстве

В одной детской легко потеряться между игрушками и учебниками. Делюсь советами, как организовать место для игр и учёбы так, чтобы они не мешали друг другу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно
Еда

El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения
Наука и технологии

Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы
Садоводство

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
ПФО

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам
Культура и шоу-бизнес

Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru