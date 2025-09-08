Сырые полотенца портят не только мебель, но и здоровье семьи
Многие по привычке бросают полотенце на дверцу шкафа — быстро, удобно, но крайне непрактично. Такой способ сушки может обернуться испорченной мебелью, неприятными запахами и даже проблемами со здоровьем.
Почему дверца шкафа — плохое место для полотенца
Главная причина — отсутствие нормальной вентиляции. Когда дверца закрыта, воздух к ткани почти не поступает, влага задерживается, и текстиль не просыхает полностью. В итоге появляется запах сырости, а ткань становится благодатной средой для бактерий и грибков.
Вред для мебели
Постоянный контакт с мокрым полотенцем опасен для материалов, из которых сделана мебель. ДСП и МДФ быстро впитывают влагу, разбухают и теряют внешний вид. Краска и шпон начинают отслаиваться, появляются тёмные пятна. Со временем страдает и фурнитура: петли разбалтываются, дверца перекашивается и закрывается хуже.
Запах и гигиена
Если сушить полотенце на дверце, неприятный запах задерживается надолго. Более того, он может впитаться в шкаф и вещи внутри. Пользоваться постоянно влажным полотенцем небезопасно: оно становится рассадником бактерий и может вызвать раздражения или грибковые инфекции. Особенно это критично для детских полотенец, которые должны оставаться идеально чистыми и сухими.
Непривлекательный вид
Свисающие с мебели полотенца портят интерьер и создают ощущение беспорядка. Даже новые и красивые текстильные изделия в таком виде выглядят неряшливо.
Где сушить полотенца правильно
Чтобы избежать всех этих проблем, используйте более подходящие решения:
• полотенцесушитель в ванной;
• крючки или рейлинги на стене;
• складные сушилки с хорошим доступом воздуха;
• отдельные крючки за дверцей ванной комнаты, но так, чтобы ткань не касалась поверхности мебели.
Итог
Правильная сушка полотенец — это не мелочь, а важная деталь в уходе за домом. Отказавшись от привычки развешивать их на дверцах шкафов, вы продлите жизнь мебели, сохраните свежесть текстиля и позаботитесь о здоровье семьи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru