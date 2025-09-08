Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кухонные полотенца
Кухонные полотенца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:40

Сырые полотенца портят не только мебель, но и здоровье семьи

Врачи предупредили: влажные полотенца могут вызвать грибковые инфекции

Многие по привычке бросают полотенце на дверцу шкафа — быстро, удобно, но крайне непрактично. Такой способ сушки может обернуться испорченной мебелью, неприятными запахами и даже проблемами со здоровьем.

Почему дверца шкафа — плохое место для полотенца

Главная причина — отсутствие нормальной вентиляции. Когда дверца закрыта, воздух к ткани почти не поступает, влага задерживается, и текстиль не просыхает полностью. В итоге появляется запах сырости, а ткань становится благодатной средой для бактерий и грибков.

Вред для мебели

Постоянный контакт с мокрым полотенцем опасен для материалов, из которых сделана мебель. ДСП и МДФ быстро впитывают влагу, разбухают и теряют внешний вид. Краска и шпон начинают отслаиваться, появляются тёмные пятна. Со временем страдает и фурнитура: петли разбалтываются, дверца перекашивается и закрывается хуже.

Запах и гигиена

Если сушить полотенце на дверце, неприятный запах задерживается надолго. Более того, он может впитаться в шкаф и вещи внутри. Пользоваться постоянно влажным полотенцем небезопасно: оно становится рассадником бактерий и может вызвать раздражения или грибковые инфекции. Особенно это критично для детских полотенец, которые должны оставаться идеально чистыми и сухими.

Непривлекательный вид

Свисающие с мебели полотенца портят интерьер и создают ощущение беспорядка. Даже новые и красивые текстильные изделия в таком виде выглядят неряшливо.

Где сушить полотенца правильно

Чтобы избежать всех этих проблем, используйте более подходящие решения:
• полотенцесушитель в ванной;
• крючки или рейлинги на стене;
• складные сушилки с хорошим доступом воздуха;
• отдельные крючки за дверцей ванной комнаты, но так, чтобы ткань не касалась поверхности мебели.

Итог

Правильная сушка полотенец — это не мелочь, а важная деталь в уходе за домом. Отказавшись от привычки развешивать их на дверцах шкафов, вы продлите жизнь мебели, сохраните свежесть текстиля и позаботитесь о здоровье семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Детская для мальчика: советы дизайнера Князевой по интерьеру от младенца до подростка вчера в 19:20

Как создать комнату, которая отражает взросление мальчика

Детская для мальчика должна меняться вместе с ним: от первых игрушек до подростковых экспериментов. Узнайте, как создать гибкий и удобный интерьер.

Читать полностью » Дизайнер Алина Князева рассказала, как правильно использовать зеркала в интерьере вчера в 18:14

Зеркала, которые удваивают красоту — или выставляют напоказ беспорядок

Зеркала способны раздвигать стены, добавлять света и менять настроение комнаты. Узнайте, как использовать их в интерьере с максимальным эффектом.

Читать полностью » Дизайнер рассказал, почему ковры снова вешают на стены в современных интерьерах вчера в 17:11

От символа богатства до иронии: как ковры снова вернулись на стены

Ковры снова возвращаются в моду, но в новом формате. Узнайте, как использовать их на стенах, чтобы добавить интерьеру уюта и стиля.

Читать полностью » Картины в интерьере: советы архитектора Алины Князевой по гармоничной композиции вчера в 16:07

От воспоминаний до шедевров: как картины создают настроение в комнате

Картины могут оживить интерьер или разрушить гармонию. Узнайте, как правильно размещать их на стенах, чтобы создать стильное пространство.

Читать полностью » Шторы блэкаут: особенности, виды и советы по выбору — советы эксперта вчера в 15:03

Шторы, которые обманывают солнце: полная темнота даже в полдень

Шторы блэкаут делают комнату тёмной даже днём, помогают спать крепче и экономить энергию. Узнайте, как выбрать подходящий вариант.

Читать полностью » ТОП-7 пород собак, которые комфортно чувствуют себя в квартире вчера в 14:34

Соседи и не знали: эти собаки живут в квартире и не мешают никому

Не все собаки требуют просторного двора. Есть породы, которые чувствуют себя прекрасно в квартире: они спокойные, послушные и легко адаптируются к городской жизни.

Читать полностью » Как создать в квартире условия для активной и любопытной кошки вчера в 13:32

Тайна счастливых кошек: как сделать дом увлекательным без лишних затрат

Кошки любопытны и активны, а значит, квартира должна быть для них не только безопасной, но и интересной. Рассказываем, как обустроить пространство для питомца.

Читать полностью » Советы по обустройству безопасного пространства для щенка в доме вчера в 12:30

Эти хитрости помогут спасти мебель и защитить щенка от беды

Щенки любопытны и активны, поэтому дом должен быть подготовлен к их появлению. Рассказываем, как обустроить безопасное пространство для маленького питомца.

Читать полностью »

Новости
Еда

Хрустящие баклажаны с чесноком будут диетическими, если их зачем при 200°C
Еда

Классический крабовый салат станет вкуснее с помидорами
Авто и мото

Эксперты: покупка авто через параллельный импорт в России лишает гарантийных прав
Питомцы

Ветеринары: зевота у собак может означать радость, тревогу или перегрев
Садоводство

Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом
Наука и технологии

Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей
Спорт и фитнес

Двухмесячный план тренировок для рельефного живота: пошаговое расписание
Спорт и фитнес

Тренеры назвали безопасные варианты приседаний для домашних тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet