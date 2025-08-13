Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стиральная машина и сушащиеся вещи
Стиральная машина и сушащиеся вещи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:19

Полотенца пахнут затхлостью после стирки? Вот что вы делаете не так

Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец

Полотенца перестали приятно пахнуть даже после стирки? Значит, пора пересмотреть подход к уходу за домашним текстилем. Обычный порошок может не справиться, а в некоторых случаях — и усугубить ситуацию.

Почему полотенца пахнут затхлостью?

Влага, остатки мыла, частички кожи и отсутствие полноценной сушки — идеальные условия для бактерий и плесени. Они не только вызывают неприятный запах, но и ухудшают состояние ткани.

1. Уксус против запаха

Ваш главный союзник — обычный столовый уксус. Он:

  • нейтрализует запахи,
  • убивает бактерии,
  • смягчает волокна,
  • не портит ткань.

Как использовать:
Добавьте полстакана уксуса в отсек для кондиционера или прямо в барабан стиральной машины. Желательно делать это при каждой "антизапаховой" стирке.

2. Температурный режим

Стирка при 30°C — почти бессмысленна в борьбе с бактериями. Лучше выбирать:

  • 40°C — для регулярной стирки;
  • 60°C — при сильных запахах и загрязнениях.

Так вы не только лучше очистите ткань, но и уничтожите микроорганизмы.

3. Сушка — не в ванной!

Полотенца, повешенные на вешалку в ванной, высыхают слишком долго. Это приводит к повторному появлению запаха.

Идеально:

  • развешивать их на свежем воздухе;
  • использовать проветриваемое помещение;
  • избегать сушки в закрытых шкафах и на влажных поверхностях.

Резюме

Чтобы текстиль оставался свежим, мягким и не пах плесенью, важно стирать его не только регулярно, но и правильно: с уксусом, на нужной температуре и с качественной сушкой. Ваши полотенца отблагодарят вас пушистостью и чистым ароматом.

