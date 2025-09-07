Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет упражнение на спине
Девушка выполняет упражнение на спине
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Один предмет из ванной превращает домашнюю тренировку в челлендж

Фитнес-тренеры рекомендуют полотенце для кардио и силовых упражнений

Обычное полотенце может стать неожиданно эффективным снарядом для тренировок. Оно легко заменяет дорогие слайдеры, помогает укреплять мышцы ног и корпуса, а также добавить кардио-нагрузку. Главное — использовать его на гладкой поверхности: паркете, линолеуме или плитке.

Укрепление ног с помощью полотенца

Полотенце отлично включается в упражнения для нижней части тела. Например, во время выпадов можно поставить заднюю ногу на полотенце и скользить ею назад. Такой вариант заставляет активно работать ягодицы и бицепсы бедра опорной ноги.

Не менее полезны боковые выпады: сдвигая ногу на полотенце в сторону, вы одновременно тренируете ягодичные мышцы и приводящие мышцы бедра.

Есть и другой вариант — прокачка задней поверхности бедра. Лягте на спину, поставьте пятки на полотенце и поднимите таз в положение "мостика". Медленно скользите ногами от себя, считая до пяти. Это упражнение отлично нагружает подколенные сухожилия. С опытом можно усложнить: после выпрямления ног подтягивать их обратно.

Полотенце для крепкого корпуса

Многие самые эффективные упражнения на пресс и стабилизаторы можно выполнять с полотенцем. Поставьте ладонь на ткань и скользите рукой в сторону или по диагонали, а затем возвращайтесь в исходное положение за счет напряжения мышц пресса.

Тот же принцип работает и с ногами. Можно поставить обе стопы на полотенца, раздвинуть их в стороны и вернуть обратно.

Попробуйте усложнить:
• "Тяга коленей" — подтяните ноги к груди, оставаясь в упоре.
• "Пайк" — то же движение, но с прямыми ногами, что требует сильного пресса.
• "Пила" — в планке на предплечьях скользите ногами назад, увеличивая угол в плечах, и возвращайтесь в исходное положение, не проваливаясь в пояснице.

Полотенце в кардио-тренировке

Полотенце может быть и отличным помощником в высокоинтенсивных упражнениях. Один из самых популярных вариантов — "альпинист": поставьте стопы на полотенца и поочередно быстро скользите ими вперед-назад.

Еще один способ — усложненные берпи. Вместо привычного прыжка назад в планку можно разъезжаться на полотенце, а затем возвращать ноги обратно. Это упражнение добавляет серьезную нагрузку на пресс и требует аккуратности, чтобы избежать скольжения.

Полотенце — простой и доступный способ разнообразить тренировки дома и в спортзале. Оно поможет развивать силу ног, укреплять мышцы кора и включать кардио в занятия. Главное — позаботиться о безопасности и выбирать достаточно просторное место, чтобы выполнять движения свободно и без риска.

