отжимания
отжимания
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Простой предмет, который заменит TRX и пресс-машину — вы точно не догадывались, что это

Мари Пурвис из Nike представила домашнюю тренировку без оборудования

Домашняя тренировка без оборудования может быть не менее эффективной, чем занятия в спортзале. Особенно если под рукой есть простой инвентарь — например, два небольших полотенца. Именно их использует мастер-тренер Nike Мари Пурвис, предложившая в Instagram* интенсивный комплекс упражнений, который развивает выносливость, силу и чувство равновесия. Такой формат подойдёт тем, кто хочет проработать руки, ноги и пресс, не тратя время на дорогу в фитнес-клуб.

Эффективность тренировок с полотенцами

На первый взгляд полотенце кажется слишком лёгким снарядом. Но при правильной технике оно превращается в универсальный инструмент: скольжение по полу создаёт дополнительное сопротивление, а мышцы работают в режиме постоянного напряжения. Такой принцип тренировки напоминает работу с абдоминальным роликом или TRX-петлями — только без лишних затрат.

Главная особенность комплекса Пурвис — это контроль тела в динамике. Движения выполняются плавно, без рывков, но при этом мышцы стабилизаторов постоянно включены. Благодаря этому повышается тонус пресса и улучшается координация.

"Два полотенца и немного свободного пространства — всё, что вам нужно, чтобы почувствовать, как горят мышцы", — сказала мастер-тренер Nike Мари Пурвис.

Как выполнять комплекс

Для тренировки понадобится ровная поверхность — паркет, ламинат или кафель. На ковре эффект скольжения будет слабее. Достаточно двух небольших полотенец, которые нужно подложить под ладони или стопы в зависимости от упражнения.

Рекомендуется сделать 3 подхода по 10-16 повторений каждого движения. Между подходами допустим отдых в 40-60 секунд, чтобы сохранить интенсивность и не потерять ритм.

Основные упражнения

  1. Скольжение руками вперёд из упора лёжа.
    Примите планку, поставив ладони на полотенца. Медленно скользите руками вперёд, удерживая корпус в прямой линии, затем возвращайтесь в исходное положение. Упражнение развивает мышцы груди, плеч и пресса.

  2. Подтягивание колена к груди и приведение бедра в планке.
    Поставьте стопы на полотенца, удерживайте планку на прямых руках. Скользите одной ногой к груди, затем в сторону, чувствуя работу косых мышц живота.

  3. Выпады бегуна.
    Исходное положение — стоя. Одна нога на полотенце, другая остаётся опорной. Скользите назад, как бы "уезжая" в выпад, затем возвращайтесь. Движение укрепляет ягодицы и бедра.

  4. Отжимания с неравной постановкой рук.
    Одна рука скользит в сторону, пока другая выполняет опору. Это увеличивает нагрузку на грудные мышцы и требует стабильности корпуса.

  5. Подтягивание колен к груди в планке с выходом в "горку”.
    Исходная позиция — планка на прямых руках. Скользите стопами к ладоням, поднимая таз вверх, словно складывая тело в "домик". Это движение активно включает пресс и заднюю поверхность бедра.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь.
    Перед началом обязательно выполните суставную разминку: вращения плеч, бедер, лёгкие прыжки.

  2. Контролируйте дыхание.
    На усилии выдыхайте, на возвращении — вдох.

  3. Следите за осанкой.
    Спина должна оставаться ровной, без прогибов в пояснице.

  4. Не спешите.
    Медленные движения дают лучший контроль и снижают риск травм.

  5. Добавьте музыку.
    Ритмичный плейлист поможет держать темп и сделать тренировку приятнее.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: опускание таза при планке.

  • Последствие: перенапряжение поясницы.

  • Альтернатива: слегка втяните живот, напрягите пресс, представьте, что копчик направлен к пяткам.

  • Ошибка: слишком быстрое скольжение.

  • Последствие: потеря баланса и риск растяжения.

  • Альтернатива: двигайтесь медленно, сосредоточьтесь на технике, а не на количестве повторов.

  • Ошибка: использование шероховатого пола.

  • Последствие: полотенца не скользят, движения становятся рывковыми.

  • Альтернатива: постелите пластиковый коврик или используйте бумажные тарелки.

А что если нет полотенец?

Подойдут и другие подручные предметы: пластиковые крышки, куски гладкой ткани, салфетки из микрофибры. Главное — чтобы поверхность легко скользила. На кафеле можно использовать влажные тряпки, а на паркете — плотные бумажные листы.

Если хочется добавить нагрузки, наденьте утяжелители на запястья или лодыжки. Это поможет быстрее прокачать мышцы без увеличения количества повторений.

Плюсы и минусы тренировки с полотенцами

Плюсы:

  • не требуется оборудование или большой зал;

  • задействуются глубокие мышцы корпуса;

  • тренировка подходит для любого уровня подготовки;

  • можно выполнять дома, в гостинице, даже в офисе.

Минусы:

  • нужен гладкий пол;

  • высокая нагрузка на запястья;

  • техника требует внимательности — ошибки приводят к перегрузке поясницы.

Тем не менее плюсы явно перевешивают: упражнения с полотенцами — идеальное решение для занятых людей, которые хотят держать себя в форме.

Мифы и правда

  • Миф: полотенце не может заменить спортивный инвентарь.

  • Правда: при правильной технике эффект сопоставим с работой с петлями TRX или слайдерами.

  • Миф: такие упражнения бесполезны для похудения.

  • Правда: комплекс Пурвис повышает пульс и способствует сжиганию калорий.

  • Миф: это тренировка только для женщин.

  • Правда: упражнения универсальны и подойдут мужчинам, особенно для укрепления корпуса.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Достаточно 3-4 раз в неделю. Между занятиями оставляйте день для восстановления.

Можно ли использовать большие банные полотенца?
Да, но лучше взять компактные — ими проще управлять, особенно при упражнениях в планке.

Что делать, если болят запястья?
Слегка согните пальцы, чтобы опора шла через ладонь. При необходимости выполняйте упражнения на предплечьях.

Сколько времени занимает вся тренировка?
Около 25-30 минут, включая разминку и растяжку. Этого достаточно, чтобы качественно нагрузить всё тело.

3 интересных факта

  • Первые "скользящие" тренировки появились в 80-х годах, когда спортсмены начали использовать пластиковые диски для функционального тренинга.

  • Полотенца активно применяются в реабилитационных программах — они мягко укрепляют мышцы без ударной нагрузки.

  • Nike Training Club предлагает десятки комплексов с похожим принципом — многие из них доступны бесплатно в приложении.

Домашняя тренировка с полотенцами — это не просто замена спортзала, а способ развить контроль над телом и дисциплину. Через несколько недель регулярных занятий заметно улучшается осанка, сила пресса и гибкость, а результат вдохновляет продолжать.

