Простой предмет, который заменит TRX и пресс-машину — вы точно не догадывались, что это

Домашняя тренировка без оборудования может быть не менее эффективной, чем занятия в спортзале. Особенно если под рукой есть простой инвентарь — например, два небольших полотенца. Именно их использует мастер-тренер Nike Мари Пурвис, предложившая в Instagram* интенсивный комплекс упражнений, который развивает выносливость, силу и чувство равновесия. Такой формат подойдёт тем, кто хочет проработать руки, ноги и пресс, не тратя время на дорогу в фитнес-клуб.

Эффективность тренировок с полотенцами

На первый взгляд полотенце кажется слишком лёгким снарядом. Но при правильной технике оно превращается в универсальный инструмент: скольжение по полу создаёт дополнительное сопротивление, а мышцы работают в режиме постоянного напряжения. Такой принцип тренировки напоминает работу с абдоминальным роликом или TRX-петлями — только без лишних затрат.

Главная особенность комплекса Пурвис — это контроль тела в динамике. Движения выполняются плавно, без рывков, но при этом мышцы стабилизаторов постоянно включены. Благодаря этому повышается тонус пресса и улучшается координация.

"Два полотенца и немного свободного пространства — всё, что вам нужно, чтобы почувствовать, как горят мышцы", — сказала мастер-тренер Nike Мари Пурвис.

Как выполнять комплекс

Для тренировки понадобится ровная поверхность — паркет, ламинат или кафель. На ковре эффект скольжения будет слабее. Достаточно двух небольших полотенец, которые нужно подложить под ладони или стопы в зависимости от упражнения.

Рекомендуется сделать 3 подхода по 10-16 повторений каждого движения. Между подходами допустим отдых в 40-60 секунд, чтобы сохранить интенсивность и не потерять ритм.

Основные упражнения

Скольжение руками вперёд из упора лёжа.

Примите планку, поставив ладони на полотенца. Медленно скользите руками вперёд, удерживая корпус в прямой линии, затем возвращайтесь в исходное положение. Упражнение развивает мышцы груди, плеч и пресса. Подтягивание колена к груди и приведение бедра в планке.

Поставьте стопы на полотенца, удерживайте планку на прямых руках. Скользите одной ногой к груди, затем в сторону, чувствуя работу косых мышц живота. Выпады бегуна.

Исходное положение — стоя. Одна нога на полотенце, другая остаётся опорной. Скользите назад, как бы "уезжая" в выпад, затем возвращайтесь. Движение укрепляет ягодицы и бедра. Отжимания с неравной постановкой рук.

Одна рука скользит в сторону, пока другая выполняет опору. Это увеличивает нагрузку на грудные мышцы и требует стабильности корпуса. Подтягивание колен к груди в планке с выходом в "горку”.

Исходная позиция — планка на прямых руках. Скользите стопами к ладоням, поднимая таз вверх, словно складывая тело в "домик". Это движение активно включает пресс и заднюю поверхность бедра.

Советы шаг за шагом

Разогрейтесь.

Перед началом обязательно выполните суставную разминку: вращения плеч, бедер, лёгкие прыжки. Контролируйте дыхание.

На усилии выдыхайте, на возвращении — вдох. Следите за осанкой.

Спина должна оставаться ровной, без прогибов в пояснице. Не спешите.

Медленные движения дают лучший контроль и снижают риск травм. Добавьте музыку.

Ритмичный плейлист поможет держать темп и сделать тренировку приятнее.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: опускание таза при планке.

Последствие: перенапряжение поясницы.

Альтернатива: слегка втяните живот, напрягите пресс, представьте, что копчик направлен к пяткам.

Ошибка: слишком быстрое скольжение.

Последствие: потеря баланса и риск растяжения.

Альтернатива: двигайтесь медленно, сосредоточьтесь на технике, а не на количестве повторов.

Ошибка: использование шероховатого пола.

Последствие: полотенца не скользят, движения становятся рывковыми.

Альтернатива: постелите пластиковый коврик или используйте бумажные тарелки.

А что если нет полотенец?

Подойдут и другие подручные предметы: пластиковые крышки, куски гладкой ткани, салфетки из микрофибры. Главное — чтобы поверхность легко скользила. На кафеле можно использовать влажные тряпки, а на паркете — плотные бумажные листы.

Если хочется добавить нагрузки, наденьте утяжелители на запястья или лодыжки. Это поможет быстрее прокачать мышцы без увеличения количества повторений.

Плюсы и минусы тренировки с полотенцами

Плюсы:

не требуется оборудование или большой зал;

задействуются глубокие мышцы корпуса;

тренировка подходит для любого уровня подготовки;

можно выполнять дома, в гостинице, даже в офисе.

Минусы:

нужен гладкий пол;

высокая нагрузка на запястья;

техника требует внимательности — ошибки приводят к перегрузке поясницы.

Тем не менее плюсы явно перевешивают: упражнения с полотенцами — идеальное решение для занятых людей, которые хотят держать себя в форме.

Мифы и правда

Миф: полотенце не может заменить спортивный инвентарь.

Правда: при правильной технике эффект сопоставим с работой с петлями TRX или слайдерами.

Миф: такие упражнения бесполезны для похудения.

Правда: комплекс Пурвис повышает пульс и способствует сжиганию калорий.

Миф: это тренировка только для женщин.

Правда: упражнения универсальны и подойдут мужчинам, особенно для укрепления корпуса.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?

Достаточно 3-4 раз в неделю. Между занятиями оставляйте день для восстановления.

Можно ли использовать большие банные полотенца?

Да, но лучше взять компактные — ими проще управлять, особенно при упражнениях в планке.

Что делать, если болят запястья?

Слегка согните пальцы, чтобы опора шла через ладонь. При необходимости выполняйте упражнения на предплечьях.

Сколько времени занимает вся тренировка?

Около 25-30 минут, включая разминку и растяжку. Этого достаточно, чтобы качественно нагрузить всё тело.

3 интересных факта

Первые "скользящие" тренировки появились в 80-х годах, когда спортсмены начали использовать пластиковые диски для функционального тренинга.

Полотенца активно применяются в реабилитационных программах — они мягко укрепляют мышцы без ударной нагрузки.

Nike Training Club предлагает десятки комплексов с похожим принципом — многие из них доступны бесплатно в приложении.

Домашняя тренировка с полотенцами — это не просто замена спортзала, а способ развить контроль над телом и дисциплину. Через несколько недель регулярных занятий заметно улучшается осанка, сила пресса и гибкость, а результат вдохновляет продолжать.