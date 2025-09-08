Пушистая роскошь или наждачка: что станет с полотенцами без правильного ухода

Мягкие, пушистые полотенца быстро теряют свой первоначальный вид, если за ними неправильно ухаживать. Многие сталкивались с тем, что новые изделия уже после нескольких стирок становятся жёсткими и перестают хорошо впитывать влагу. Но чаще всего дело вовсе не в плохом качестве, а в ошибках во время стирки и сушки. Разберём, какие привычки стоит пересмотреть и что делать, чтобы полотенца радовали мягкостью долгие годы.

Почему полотенца теряют мягкость

Главных причин несколько.

Излишек моющего средства. Если порошка или геля слишком много, он плохо выполаскивается и забивает волокна.

Жёсткая вода. Соли кальция и магния оседают на ткани, делая её грубой.

Высокие температуры. Регулярная стирка при 90°C разрушает хлопковые волокна.

Переполненный барабан. Полотенца не отстирываются и не прополаскиваются как следует.

Кондиционер. В составе большинства есть силиконы, которые создают на волокнах плёнку и блокируют впитывание.

Негативно влияют и неправильные условия сушки — например, оставленные в машине влажные вещи или развешивание на батарее.

Как правильно ухаживать за полотенцами

Чтобы изделия оставались мягкими и впитывающими, стоит соблюдать несколько простых правил.

Первая стирка

Новые полотенца лучше сразу постирать при 60-70°C без кондиционера. Это уберёт заводскую пропитку, которая мешает впитыванию влаги.

Выбор моющего средства

Порошка или геля нужно в полтора-два раза меньше, чем для сильно загрязнённого белья. Избыток всегда вредит ткани. Хорошо зарекомендовали себя жидкие гели, которые легче вымываются из волокон.

Оптимальная температура

Идеальный диапазон — 40-60°C. Высокие температуры оставьте только для дезинфекции и применяйте их редко.

Полоскание

Лучше выбирать режим для хлопка или цветного белья и включать дополнительное полоскание. Оно гарантирует, что средство полностью вымоется.

Натуральные помощники

Вместо кондиционера используйте столовый уксус. Достаточно 50-100 мл на цикл. Он убирает остатки порошка, смягчает воду, дезинфицирует и не образует на ткани плёнку. Запах исчезает уже во время стирки.

Сушка

После стирки полотенца нужно встряхнуть, а затем сушить либо на воздухе, либо в сушильной машине в щадящем режиме. Влажные изделия нельзя надолго оставлять в барабане, а батареи лучше исключить — от них ткань грубеет.

Отказ от глажки

Глажка уплотняет волокна, снижая впитывающие свойства. Достаточно аккуратно сложить полотенца или развесить их.

Особенности ухода за кухонными полотенцами

Кухонный текстиль страдает от жира и сильных загрязнений. Стирать его нужно при 60°C. Перед этим полезно замочить полотенца в тёплой воде с содой или каплей средства для посуды — это уберёт жирные пятна.

Как вернуть мягкость старым полотенцам

Если вещи уже стали жёсткими, можно попробовать их восстановить.

Постирайте полотенца в максимально горячей воде, разрешённой по ярлыку, добавив стакан белого уксуса вместо порошка. Следующая стирка — в тёплой воде с половиной стакана пищевой соды. Хорошо прополощите.

В течение пары следующих стирок добавляйте в отсек для кондиционера немного уксуса. Обычно этого достаточно, чтобы вернуть мягкость и свежесть.