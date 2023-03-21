Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос на 116% и составил 120 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, это свидетельствует о значительном развитии экономических отношений между двумя странами.

Одновременно с этим стороны выразили намерение продолжать укреплять сотрудничество в различных сферах, включая торговлю энергоносителями, науку и технологии, а также расширение взаимодействия на высшем уровне.