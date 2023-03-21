Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 млрд, а в 2023 году ожидается, что страны преодолеют отметку в 200 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
При этом особенно интересным выглядит совместный проект "один пояс, один путь", который представляют собой дополнительные возможности для раскрытия потенциала экономик России и Китая. Эти инициативы направлены на развитие торговых связей между странами и на создание новых торговых маршрутов через Центральную Азию.
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