Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 млрд, а в 2023 году ожидается, что страны преодолеют отметку в 200 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом особенно интересным выглядит совместный проект "один пояс, один путь", который представляют собой дополнительные возможности для раскрытия потенциала экономик России и Китая. Эти инициативы направлены на развитие торговых связей между странами и на создание новых торговых маршрутов через Центральную Азию.