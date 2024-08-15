Сборная России сыграет товарищеский матч с Вьетнамом 5 сентября 2024 года в Ханое

Сборная России 5 сентября в Ханое встретится с командой Вьетнама в товарищеском матче. Как сообщает газета The Nation, это событие стало известным благодаря информации от Федерации футбола Вьетнама.

Ранее "Спорт-Экспресс" рапортовал, что в рамках международной паузы в сентябре сборная России также сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подтвердил два матча, однако составы еще неизвестны. Он уточнил, что не желает раскрывать дополнительные подробности до окончательного подписания соглашений.

Согласно информации Vietnam News, по завершении поединка с вьетнамцами сборная России отправится в гости к сборной Таиланда 7 сентября. Примечательно, что сборная Таиланда 10 сентября также сыграет с командой Вьетнама в Ханое.

Следует отметить, что с 2022 года национальные команды России и её футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах.

Фото: commons.wikimedia.org/Кирилл Венедиктов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)