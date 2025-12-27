Товар есть — продажи нет: маркетплейсы вводят жёсткий фильтр для продавцов

В России готовятся изменения, которые могут существенно усложнить работу продавцов на маркетплейсах. Речь идёт об ужесточении требований к маркировке товаров и контролю за их легальностью при онлайн-продажах. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Новые правила для маркетплейсов

Как следует из готовящихся документов, торговые площадки не смогут размещать карточки товаров, если продавец не зарегистрирован в системе маркировки и не указал цифровой код продукции. Таким образом, сам факт присутствия товара на маркетплейсе будет напрямую зависеть от выполнения требований государственной системы контроля.

По замыслу разработчиков, это должно исключить появление на онлайн-площадках немаркированной и нелегальной продукции. Ответственность за проверку данных будет возложена не только на продавцов, но и на сами маркетплейсы, которые обязаны будут сверять информацию через государственные сервисы.

Отметка о легальности товара

В карточках товаров также планируется ввести специальную отметку, подтверждающую, что продукция легально введена в оборот и зарегистрирована в системе маркировки. Покупатели смогут самостоятельно проверить эти данные с помощью мобильного приложения, отсканировав код.

Такой механизм, по мнению разработчиков инициативы, повысит прозрачность онлайн-торговли и упростит контроль за происхождением товаров. Дополнительная маркировка в карточке должна стать для потребителя простым ориентиром при выборе продукции.

Позиция оператора системы маркировки

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий, оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин пояснил, что ведомства сейчас готовят ряд подзаконных актов, направленных на конкретизацию новых требований. По его словам, действующий закон "О платформенной экономике" уже содержит нормы, касающиеся маркированных товаров, однако для онлайн-торговли они сформулированы недостаточно жёстко.

Эксперт выступает за унификацию правил, при которой все продавцы без исключения будут обязаны регистрироваться в системе маркировки, а торговые площадки — проверять данные через "Честный знак" и верифицировать карточки соответствующих товаров. Это должно создать единый и обязательный стандарт для всей электронной коммерции.