Специалист по туризму резко ответил туристам, застрявшим в Анапе из-за отсутствия обратных билетов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ответил туристам, застрявшим в Анапе из-за высоких цен на билеты, что они должны были заранее позаботиться о своем возвращении домой. Он предложил рассматривать другие направления, откуда легче уехать, и подчеркнул необходимость покупки обратных билетов заранее, сообщает News.Ru.
Барзыкин также указал на существующие проблемы с логистикой и тарифами, выразив надежду на выделение дополнительных поездов для данного направления в связи с текущей ситуацией.
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