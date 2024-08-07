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Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал туристам покупать билеты в обратную сторону заранее
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Специалист по туризму резко ответил туристам, застрявшим в Анапе из-за отсутствия обратных билетов

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал туристам покупать билеты в обратную сторону заранее

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ответил туристам, застрявшим в Анапе из-за высоких цен на билеты, что они должны были заранее позаботиться о своем возвращении домой. Он предложил рассматривать другие направления, откуда легче уехать, и подчеркнул необходимость покупки обратных билетов заранее, сообщает News.Ru.

Барзыкин также указал на существующие проблемы с логистикой и тарифами, выразив надежду на выделение дополнительных поездов для данного направления в связи с текущей ситуацией.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry89 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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